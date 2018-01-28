Бой начнется около полуночи по латвийскому времени. Примечательно, что как специалисты, так и букмекеры и большинство болельщиков считают фаворитом боя Усика, однако на стороне Майриса Бриедиса поддержка многочисленных фанатов и болельщиков.
Специалисты обещают интересный поединок, и совсем не ислючено, что латвийский боксер может преподнести сюрприз. В любом случае, все решится в ринге в течение 12 раундов, если, конечно, все не закончится досрочно нокаутом.
Победитель будет биться в финале против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Первый — чемпион мира по версии IBF, второй — по версии WBA. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля в Сочи — через неделю после встречи Бриедиса с Усиком в Риге.
Мне пофую..« ответить
Этот Бройлерс голосовал то..
наверно против Русского Языка..
Mairis Briedis ir Latviešu patriots! Un protams savā laikā balsoja pret krievu valodu kā valsts valodu!« ответить
Briedis būs uzvarētājs!« ответить
Es esmu debils, debils, debils...Un gribu sanemt no Mairisa pa purnu..« ответить
может поубивают друг друга партнеры по ненависти к России« ответить
Mairis Briedis ir Latviskās Latvijas patriots. Mūsējais varonis!« ответить
ETO BUDET OTVET ZA RUSSKIH!!!« ответить
Я по любому , за Мариса !« ответить