Бриедис против Усика: сегодня пройдет бой года(8)

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Владимир Бучельников
15:22 27.01.2018
Спорт / Спортсмены

Сегодня, 27 января в холле Arēna Rīga состоится самое большое спортивное событие в Латвии — полуфинальный поединок турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и Александром Усиком из Украины. Победитель боя получит чемпионский пояс соперника и выйдет в финал, который пройдет в Саудовской Аравии, пишет

Бой начнется около полуночи по латвийскому времени. Примечательно, что как специалисты, так и букмекеры и большинство болельщиков считают фаворитом боя Усика, однако на стороне Майриса Бриедиса поддержка многочисленных фанатов и болельщиков.

 

Специалисты обещают интересный поединок, и совсем не ислючено, что латвийский боксер может преподнести сюрприз. В любом случае, все решится в ринге в течение 12 раундов, если, конечно, все не закончится досрочно нокаутом.

 

Победитель будет биться в финале против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Первый — чемпион мира по версии IBF, второй — по версии WBA. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля в Сочи — через неделю после встречи Бриедиса с Усиком в Риге.

rus.tvnet.lv / Фото
Комментарии (8)
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СОВЕТНИК БОГА 15:49 27:01:2018

Мне пофую..
Этот Бройлерс голосовал то..
наверно против Русского Языка..

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Latviešu patriots 16:14 27:01:2018

Mairis Briedis ir Latviešu patriots! Un protams savā laikā balsoja pret krievu valodu kā valsts valodu!

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Latviešu patriots 16:08 27:01:2018

Briedis būs uzvarētājs!

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Latviešu patriots 16:40 27:01:2018

Es esmu debils, debils, debils...Un gribu sanemt no Mairisa pa purnu..

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сергей 16:59 27:01:2018

может поубивают друг друга партнеры по ненависти к России

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Latviešu patriots 16:59 27:01:2018

Mairis Briedis ir Latviskās Latvijas patriots. Mūsējais varonis!

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Fedja 19:06 27:01:2018

ETO BUDET OTVET ZA RUSSKIH!!!

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МИМО ПРОХОДИЛ 17:10 27:01:2018

Я по любому , за Мариса !

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