Сегодня, 27 января в холле Arēna Rīga состоится самое большое спортивное событие в Латвии — полуфинальный поединок турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и Александром Усиком из Украины. Победитель боя получит чемпионский пояс соперника и выйдет в финал, который пройдет в Саудовской Аравии, пишет

Бой начнется около полуночи по латвийскому времени. Примечательно, что как специалисты, так и букмекеры и большинство болельщиков считают фаворитом боя Усика, однако на стороне Майриса Бриедиса поддержка многочисленных фанатов и болельщиков.

Специалисты обещают интересный поединок, и совсем не ислючено, что латвийский боксер может преподнести сюрприз. В любом случае, все решится в ринге в течение 12 раундов, если, конечно, все не закончится досрочно нокаутом.

Победитель будет биться в финале против россиянина Мурата Гассиева или кубинца Юньера Дортикоса. Первый — чемпион мира по версии IBF, второй — по версии WBA. Их полуфинальный поединок состоится 3 февраля в Сочи — через неделю после встречи Бриедиса с Усиком в Риге.