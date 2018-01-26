Бригманис: СЗК не будет формировать правительство вместе с «Согласием»(11)

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Тимур Пушкарев
09:40 26.01.2018
Политика / Политика

После предстоящих осенью выборов Сейма Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с «Согласием», заявил в интервью Латвийскому телевидению председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и «Согласие», еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве. «Этого не будет. Мы коалицию с ними [»Согласием»] формировать не станем», — подчеркнул Бригманис.

 

Как сообщалось, еще на прошлой неделе благодаря голосам депутатов СЗК и «Согласия» на посту руководителя парламентской следственной комиссии по «переговорам олигархов» удалось остаться депутату Ингуне Судрабе, отзыв которой инициировали партнеры СЗК по коалиции из «Единства» и нацобъединения «Все для Латвии!»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

LETA / Фото LETA
Комментарии (11)
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Ну, понеслась 09:46 26:01:2018

Каждые четыре года одно и то же.

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Janka 10:31 26:01:2018

uze bili vibori i ih vibrali?
mozet oni i 5% ne naberet i sami za bortom ostanetsa. a uze rasuzdaet kto cto delatj budet.

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Наши выборы -самые честные выборы !))) 11:29 26:01:2018

Они уже знают, что наберут.

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нам нужны перемены 09:51 26:01:2018

Бригманис не переживай, нам с таким согласием также не до сотрудничества, они с тбвл сотрудничают.

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Skonto 09:52 26:01:2018

Как Коммунистом был, так и остался.

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П у т и н 09:58 26:01:2018

Странно, мне кажется у ворюги Лембергса и воров-урлаковцев много общего

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народ Латвии 10:24 26:01:2018

не то что воры тубзики, правда?
Они же воры,от нации- значит не воры почти!

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Старпер 09:59 26:01:2018

Бригманис, старый комуняка, шёл бы ты на пенсию, нечего тут старческий маразм выказывать, или к креслу уже прирос, молчальник-начальник, который полный ноль.

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вася 10:20 26:01:2018

Его наверно как еврея похоронят сидящим в кресле прикипел бедняго куй стянешь

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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