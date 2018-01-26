После предстоящих осенью выборов Сейма Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с «Согласием», заявил в интервью Латвийскому телевидению председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и «Согласие», еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве. «Этого не будет. Мы коалицию с ними [»Согласием»] формировать не станем», — подчеркнул Бригманис.

Как сообщалось, еще на прошлой неделе благодаря голосам депутатов СЗК и «Согласия» на посту руководителя парламентской следственной комиссии по «переговорам олигархов» удалось остаться депутату Ингуне Судрабе, отзыв которой инициировали партнеры СЗК по коалиции из «Единства» и нацобъединения «Все для Латвии!»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.