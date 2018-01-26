То, что СЗК в ходе отдельных голосований в Сейме придерживался той же позиции, что и «Согласие», еще не означает, что обе партии смогут работать в одном правительстве. «Этого не будет. Мы коалицию с ними [»Согласием»] формировать не станем», — подчеркнул Бригманис.
Как сообщалось, еще на прошлой неделе благодаря голосам депутатов СЗК и «Согласия» на посту руководителя парламентской следственной комиссии по «переговорам олигархов» удалось остаться депутату Ингуне Судрабе, отзыв которой инициировали партнеры СЗК по коалиции из «Единства» и нацобъединения «Все для Латвии!»-»Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.
Каждые четыре года одно и то же.« ответить
uze bili vibori i ih vibrali?« ответить
mozet oni i 5% ne naberet i sami za bortom ostanetsa. a uze rasuzdaet kto cto delatj budet.
Они уже знают, что наберут.« ответить
Бригманис не переживай, нам с таким согласием также не до сотрудничества, они с тбвл сотрудничают.« ответить
Как Коммунистом был, так и остался.« ответить
Странно, мне кажется у ворюги Лембергса и воров-урлаковцев много общего« ответить
не то что воры тубзики, правда?« ответить
Они же воры,от нации- значит не воры почти!
Бригманис, старый комуняка, шёл бы ты на пенсию, нечего тут старческий маразм выказывать, или к креслу уже прирос, молчальник-начальник, который полный ноль.« ответить
Его наверно как еврея похоронят сидящим в кресле прикипел бедняго куй стянешь« ответить