Британцы откроют крупнейший в мире гей-музей(5)

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Виталий Вавилкин
14:50 27.02.2018
Lifenews / Интересно

Крупнейший в мире музей, посвященный культуре и истории ЛГБТ-сообщества, появится в Лондоне к 2021 году. Об этом во вторник, 27 февраля, пишет BuzzFeed.

Концепцию заведения поддержал мэр города Садик Хан. Инициатором выступил Джозеф Гальяно, который уже занимается поиском спонсоров для своего проекта. Отмечается, что в музее будут представлена уникальная коллекция политических и культурных артефактов, связанных с историей ЛГБТ-сообщества.

 

Галлиано заявил, что причина создания музея — опасение забыть историю геев. Люди, боровшиеся за свои права во второй половине XX века, уже стареют, и их истории забываются, отметил он. Заведение получит название «Гей-Британия. Национальный ЛГБТК+ музей» (буква «К» обозначает термин «квир» и используется для обозначения любой нетрадиционной модели поведения и идентичности).

 

В сентябре 2017 года в Бразилии закрыли выставку «Гей-музей» из-за обвинений в педофилии и скотоложстве. Бразильские христиане выступили против экспозиции, заявив, что организаторы «преступили лимит толерантности».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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Саня 14:56 27:02:2018

Ну, хоть будет куда россиянам сходить в Лондоне, не в Британский музей же или Нацгалерею.
Вовка с Димкой Навкой на открытие, поди, подъедут.

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Райныс 15:09 27:02:2018

Ecли в ПИДе правит гей
Значит должен быть музей

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сл 15:12 27:02:2018

в такой музей можно будет ходить только по нужде . там где дерьмо . там ему и место .

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сл 15:19 27:02:2018

в такой музей можно будет ходить только по нужде .

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Grisa 19:00 27:02:2018

rincevica v kacestve cucela vozmite mozno tablicku na seju povesit latviiskii pidorg...

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26.02.2018

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