Концепцию заведения поддержал мэр города Садик Хан. Инициатором выступил Джозеф Гальяно, который уже занимается поиском спонсоров для своего проекта. Отмечается, что в музее будут представлена уникальная коллекция политических и культурных артефактов, связанных с историей ЛГБТ-сообщества.
Галлиано заявил, что причина создания музея — опасение забыть историю геев. Люди, боровшиеся за свои права во второй половине XX века, уже стареют, и их истории забываются, отметил он. Заведение получит название «Гей-Британия. Национальный ЛГБТК+ музей» (буква «К» обозначает термин «квир» и используется для обозначения любой нетрадиционной модели поведения и идентичности).
В сентябре 2017 года в Бразилии закрыли выставку «Гей-музей» из-за обвинений в педофилии и скотоложстве. Бразильские христиане выступили против экспозиции, заявив, что организаторы «преступили лимит толерантности».
Ну, хоть будет куда россиянам сходить в Лондоне, не в Британский музей же или Нацгалерею.« ответить
Вовка с Димкой Навкой на открытие, поди, подъедут.
Ecли в ПИДе правит гей« ответить
Значит должен быть музей
в такой музей можно будет ходить только по нужде . там где дерьмо . там ему и место .« ответить
в такой музей можно будет ходить только по нужде .« ответить
rincevica v kacestve cucela vozmite mozno tablicku na seju povesit latviiskii pidorg...« ответить