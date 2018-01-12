Британцы в прямом эфире задержали латвийского педофила(6)

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Виталий Вавилкин
21:45 12.01.2018
В мире

По подозрению в педофилии в четверг вечером в Великобритании задержан эмигрант из Латвии.

Мужчину задержали так называемые охотники на педофилов – гражданская группа британцев “Держите детей в безопасности”, которые и передали латвийца полиции.

 

Для ловли педофила была назначена велась долгая переписка с мужчиной от имени 12-летней девочки из города Вулверхэмптон. Позже была назначена встреча, придя на которую латвиец был схвачен.

 

При этом, задержание латвийца проводилось в режиме онлайн-трансляции на Фейсбук-странице организации.

 

“Ты говорил с 12-летней девочкой, слал ей непристойные фотографии, порнографические видео с мастурбацией”, — обвиняли британцы гражданина Латвии во время задержания.

Отметим, что среди 20 000 комментариев под видео, свое возмущение высказали и прочие латвийцы, проживающие в этом городе.

 

“Я латвиец из Вулверхэмптона и мне стыдно, что существуют такие животные. Стыд!”, — написал один из подписчиков канала.

Другие комментаторы обещали прийти на место и лично убить мужчину, узнав место трансляции.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu хуууесос 22:51 12:01:2018

латышские пииидерасты и педоофилы в англию перебрались?тьфу пляяя гоомосеки латышские!надеюсь ему яйца отрежут?

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Latviešu patriots 23:16 12:01:2018

Ir runa par Latvijas iedzīvotāju.Nekur nav minēta tautība! Tik pat labi viņš var būt arī krievs! Tas iepriekšējā komenta sakarā.

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Latviešu хуууесос 23:20 12:01:2018

это твой дружочек латышский пиидераст пидоофил!такой же гомоосек как и ты!

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СДД 23:39 12:01:2018

Если тебя так его национальность интересует, комментарии под видео почитай. Aivars Andzans - Wolverhampton. Исконное русское имя, да. Нацик ты сраный.

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Latviešu patriots 23:44 12:01:2018

Viņa vaina ir vēl jāpierāda. Līdz tiesai viņš ir tikai aizdomās turētais. Gaidīsim tiesu.

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narod 23:18 12:01:2018

eta otprysk didyvajevali rzu njemagu

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)