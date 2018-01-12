По подозрению в педофилии в четверг вечером в Великобритании задержан эмигрант из Латвии.

Мужчину задержали так называемые охотники на педофилов – гражданская группа британцев “Держите детей в безопасности”, которые и передали латвийца полиции.

Для ловли педофила была назначена велась долгая переписка с мужчиной от имени 12-летней девочки из города Вулверхэмптон. Позже была назначена встреча, придя на которую латвиец был схвачен.

При этом, задержание латвийца проводилось в режиме онлайн-трансляции на Фейсбук-странице организации.

“Ты говорил с 12-летней девочкой, слал ей непристойные фотографии, порнографические видео с мастурбацией”, — обвиняли британцы гражданина Латвии во время задержания.

Отметим, что среди 20 000 комментариев под видео, свое возмущение высказали и прочие латвийцы, проживающие в этом городе.

“Я латвиец из Вулверхэмптона и мне стыдно, что существуют такие животные. Стыд!”, — написал один из подписчиков канала.

Другие комментаторы обещали прийти на место и лично убить мужчину, узнав место трансляции.