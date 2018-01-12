Мужчину задержали так называемые охотники на педофилов – гражданская группа британцев “Держите детей в безопасности”, которые и передали латвийца полиции.
Для ловли педофила была назначена велась долгая переписка с мужчиной от имени 12-летней девочки из города Вулверхэмптон. Позже была назначена встреча, придя на которую латвиец был схвачен.
При этом, задержание латвийца проводилось в режиме онлайн-трансляции на Фейсбук-странице организации.
“Ты говорил с 12-летней девочкой, слал ей непристойные фотографии, порнографические видео с мастурбацией”, — обвиняли британцы гражданина Латвии во время задержания.
Отметим, что среди 20 000 комментариев под видео, свое возмущение высказали и прочие латвийцы, проживающие в этом городе.
“Я латвиец из Вулверхэмптона и мне стыдно, что существуют такие животные. Стыд!”, — написал один из подписчиков канала.
Другие комментаторы обещали прийти на место и лично убить мужчину, узнав место трансляции.
латышские пииидерасты и педоофилы в англию перебрались?тьфу пляяя гоомосеки латышские!надеюсь ему яйца отрежут?« ответить
Ir runa par Latvijas iedzīvotāju.Nekur nav minēta tautība! Tik pat labi viņš var būt arī krievs! Tas iepriekšējā komenta sakarā.« ответить
это твой дружочек латышский пиидераст пидоофил!такой же гомоосек как и ты!« ответить
Если тебя так его национальность интересует, комментарии под видео почитай. Aivars Andzans - Wolverhampton. Исконное русское имя, да. Нацик ты сраный.« ответить
Viņa vaina ir vēl jāpierāda. Līdz tiesai viņš ir tikai aizdomās turētais. Gaidīsim tiesu.« ответить
eta otprysk didyvajevali rzu njemagu« ответить