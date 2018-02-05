«Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — предупредил министр британского Хоум-офиса — департамента при правительстве Уоллес. Как отмечает Times, ежегодно в Британии «отмывают» £90 млрд нелегальных доходов.
Говоря о России, Уоллес напомнил о деле «Ландромата», схеме по отмывания российских денег через Латвию и Молдавию, которую раскрыли журналисты OCCRP. «Мы знаем о разоблачении «Ландромата», что там точно были связи с [российскими] властями. Позиция правительства такова, что мы знаем, что они сделали и не позволим сделать еще раз», — отметил Уоллес, цитирует РБК.
Уоллес отметил, что хотел бы снять общественное напряжение, вызванное сериалом McMafia, рассказывающем о сыне бывшего русского мафиози (выходит на BBC One). Он отметил, что «за внешним блеском скрывается внутренне уродство». «Пока что [сериал] довольно близок к правде, природа международной организованной преступности и безнаказанность, с которой некоторые из этих людей действуют, и жестокость, абсолютно правдивы», — подчеркнул министр.
С февраля британские власти получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти будут иметь право заморозить их активы.
"грабь награбленное"---как свежо это звучит в ХХI веке!----и делают это в самой консервативной и "демократической" сране, в Мелкобритании!« ответить
а латыши с пенсией в 180 евро прожить даже не могут в багатой латвии, воруют только правящие уже четверть века и никого никогда не судили и не посадили. Они тока внимание отводят такими вот новостями про Россию. хе-хе хавайте« ответить
Интересно, почему нищий расеянец с пенсией в 50 евро ненавидит тех, кто разоблачает рашн ворюг, фсбешников, чиновников и т.д.? Рабский мозг или просто тупость?« ответить
Не забываися что там имеют в виду не россиян, а наше правительство , которое занимается отмыванием денег с Укропии . Ну а если там и из России кто то и есть, то клоуны либералы спонсирующие кстате и наших Темзевцев, но Путину все это до лампочки. Он давно говорит и призывает возвращать деньги домои в Россию. А воры разворовавшие Россию в 90х так им и надо.« ответить
интересно а у куда более нищих скаклов это зависить тупость или просто кастрюля на голове жмёт?« ответить
Lielbritānija malači! Piežmiegs krievu žuļikus kā maiziņos! Un tas priecē! Prozīt!« ответить
При бюджете ~8млрд. в Латвии РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ около 5млрд.!!!!!!!!!« ответить
что Латвия это *прачечная* В былые времена так обнаглели, что устроили филиал банка прямо на територрии посольства в Москве, где принимали вороанные деньги рт россиян. А сейчас прямо в открытую обслуживают ворье в банке АБ ЛВ.и учат другие страны как им жить.« ответить