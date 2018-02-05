Британцы заберут деньги у россиян, ворующих деньги через Латвию(8)

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Герман Бергер
16:48 04.02.2018
В мире / Россия

В Британии в ближайшее время власти начнут направлять запросы о происхождении активов дороже £50 тыс. Иностранцам придется объяснить, откуда у них средства, на которые они купили недвижимость или другое имущество.

«Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — предупредил министр британского Хоум-офиса — департамента при правительстве Уоллес. Как отмечает Times, ежегодно в Британии «отмывают» £90 млрд нелегальных доходов.

 

Говоря о России, Уоллес напомнил о деле «Ландромата», схеме по отмывания российских денег через Латвию и Молдавию, которую раскрыли журналисты OCCRP. «Мы знаем о разоблачении «Ландромата», что там точно были связи с [российскими] властями. Позиция правительства такова, что мы знаем, что они сделали и не позволим сделать еще раз», — отметил Уоллес, цитирует РБК.

 

Уоллес отметил, что хотел бы снять общественное напряжение, вызванное сериалом McMafia, рассказывающем о сыне бывшего русского мафиози (выходит на BBC One). Он отметил, что «за внешним блеском скрывается внутренне уродство». «Пока что [сериал] довольно близок к правде, природа международной организованной преступности и безнаказанность, с которой некоторые из этих людей действуют, и жестокость, абсолютно правдивы», — подчеркнул министр.

 

С февраля британские власти получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти будут иметь право заморозить их активы.

РБК / Фото
Комментарии (8)
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10 дюймов 16:55 04:02:2018

"грабь награбленное"---как свежо это звучит в ХХI веке!----и делают это в самой консервативной и "демократической" сране, в Мелкобритании!

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ИвАн 18:10 04:02:2018

а латыши с пенсией в 180 евро прожить даже не могут в багатой латвии, воруют только правящие уже четверть века и никого никогда не судили и не посадили. Они тока внимание отводят такими вот новостями про Россию. хе-хе хавайте

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П у т и н 17:01 04:02:2018

Интересно, почему нищий расеянец с пенсией в 50 евро ненавидит тех, кто разоблачает рашн ворюг, фсбешников, чиновников и т.д.? Рабский мозг или просто тупость?

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Пукину 17:36 04:02:2018

Не забываися что там имеют в виду не россиян, а наше правительство , которое занимается отмыванием денег с Укропии . Ну а если там и из России кто то и есть, то клоуны либералы спонсирующие кстате и наших Темзевцев, но Путину все это до лампочки. Он давно говорит и призывает возвращать деньги домои в Россию. А воры разворовавшие Россию в 90х так им и надо.

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to-П у т и н 17:01 04:02:2018 18:14 04:02:2018

интересно а у куда более нищих скаклов это зависить тупость или просто кастрюля на голове жмёт?

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Latviešu patriots 17:19 04:02:2018

Lielbritānija malači! Piežmiegs krievu žuļikus kā maiziņos! Un tas priecē! Prozīt!

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 17:19 20:15 04:02:2018

При бюджете ~8млрд. в Латвии РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ около 5млрд.!!!!!!!!!

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давно многим извесно...... 18:04 04:02:2018

что Латвия это *прачечная* В былые времена так обнаглели, что устроили филиал банка прямо на територрии посольства в Москве, где принимали вороанные деньги рт россиян. А сейчас прямо в открытую обслуживают ворье в банке АБ ЛВ.и учат другие страны как им жить.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)