В Британии в ближайшее время власти начнут направлять запросы о происхождении активов дороже £50 тыс. Иностранцам придется объяснить, откуда у них средства, на которые они купили недвижимость или другое имущество.

«Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — предупредил министр британского Хоум-офиса — департамента при правительстве Уоллес. Как отмечает Times, ежегодно в Британии «отмывают» £90 млрд нелегальных доходов.

Говоря о России, Уоллес напомнил о деле «Ландромата», схеме по отмывания российских денег через Латвию и Молдавию, которую раскрыли журналисты OCCRP. «Мы знаем о разоблачении «Ландромата», что там точно были связи с [российскими] властями. Позиция правительства такова, что мы знаем, что они сделали и не позволим сделать еще раз», — отметил Уоллес, цитирует РБК.

Уоллес отметил, что хотел бы снять общественное напряжение, вызванное сериалом McMafia, рассказывающем о сыне бывшего русского мафиози (выходит на BBC One). Он отметил, что «за внешним блеском скрывается внутренне уродство». «Пока что [сериал] довольно близок к правде, природа международной организованной преступности и безнаказанность, с которой некоторые из этих людей действуют, и жестокость, абсолютно правдивы», — подчеркнул министр.

С февраля британские власти получили право направлять запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders — UWO). Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти будут иметь право заморозить их активы.