Британия готовится к конфликту с Россией(14)

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Анатолий Тарасов
14:38 23.02.2018
В мире / Евросоюз

Россия и некоторые другие государства, включая КНДР, представляют большую угрозу для Соединённого Королевства, чем терроризм. Об этом на слушаниях в парламенте заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Россия и Северная Корея представляют для Великобритании «гораздо большую угрозу, чем терроризм». Такое мнение высказал глава Минобороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, пишет The Times.

 

Министр объявил депутатам британского парламента, что его ведомство нуждается в дополнительном финансировании и реформировании, чтобы подготовиться к потенциальному межгосударственному конфликту. Подобный сценарий Лондон не рассматривал на протяжении жизни целого поколения, отмечает издание.    

 

«Мы выделяем в качестве приоритетов государственные угрозы и скорость, с которой они обостряются. Следом за ними вплотную идёт угроза терроризма», — пояснил чиновник.

 

Заявление министра заметно отличается от предыдущей Стратегии национальной безопасности Великобритании, в которой международный терроризм возглавляет список угроз. Более того, это предложение перекликается с решением Соединённых Штатов, которые выделили в качестве своей главной задачи «стратегическое соперничество» с такими странами, как Китай и Россия, а не борьбу с террористами, подчёркивается в статье.

 

По мнению Уильямсона, мир был «застигнут врасплох» растущей мощью Москвы и Пекина. «По-видимому, нам всем теперь необходимо разобраться, как мы можем инвестировать больше средств перед лицом этих угроз, с которыми нам не приходилось сталкиваться последние 25 лет», — добавил министр.

 

Он также обратил внимание на «растущую самоуверенность» Кремля. В качестве примера министр привёл «десятикратное увеличение активности» российских подводных лодок в Северной Атлантике, растущее присутствие Москвы в Средиземноморье и её участие в сирийской войне.

 

«Кроме того, мы наблюдаем, как новые государства начинают играть всё более заметную роль в мире, в том числе Китай. Мы сталкиваемся с вызовами со стороны Северной Кореи. Если мы не отреагируем на эти угрозы, то безопасность нашей страны будет ослаблена», — предупредил законодателей Уильямсон.

 

Перед Уильямсоном стоит непростая задача. Он должен залатать дыру в бюджете Министерства обороны и изыскать средства в размере ₤20 млрд, чтобы в следующие десять лет Великобритания могла построить боевые корабли, истребители и субмарины, объясняет The Times. 

RT / Фото
Комментарии (14)
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Саня 14:42 23:02:2018

Успокойтесь. Ещё пару лет санкций и россияне привезут в Гаагу Его в клетке и с мешком на голове.

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SERG 14:52 23:02:2018

ПИДОР! В ГАГУ? ИДИ ПОСТИРАЙСЯ. ВОНЯЕШЬ УЖЕ.ФУ.

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22 14:52 23:02:2018

Да не повезет уильямсону

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ВАСЯ 14:55 23:02:2018

МУДИТЕ ТЫ ДОПИ***ШЬСЯ

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>>>Саня 14:42 23:02:2018 15:00 23:02:2018

_и россияне привезут в Гаагу Его в клетке и с мешком на голове._

давно Потроха пора за его кровавый режим

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ИвАн 15:08 23:02:2018

Врядли. Русские не станут позорится, отдавая под суд чужим. Сами тупо завалят.

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Совершенно верно 16:20 23:02:2018

Просто, это будет не Гаага, а Москва.

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8877 14:43 23:02:2018

Че то какую то лажу очередную несет,опасность какая то,вызовы.

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шафка лает, караван идёт 15:42 23:02:2018

Уильямсон должен залатать дыру в бюджете Министерства обороны и изыскать средства в размере ₤20 млрд, а пока он только лает,как шафка, а караван идёт.

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Latviešu patriots 14:46 23:02:2018

тогда пусть готовится мелкобритания пиииздов отхватить!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:14 23:02:2018

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ...ТОЛЬКО ЦИФРЫ...
ГОСДОЛГ БРИТАНИИ - 396%ВВП......
КАК УТВЕРЖДАЕТ НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ
КОМИССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ БОЛЕЕ 30%ВВП,ОПАСНЫЙ
И
ВЕСЬМА УГРОЖАЮЩИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ...
В ДАННОМ СЛУЧАЕ, - 396%ВВП!!!!
ОГРОМНЮ УГРОЗУ ДЛЯ БРИТАНИИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛНАЯ ФИНАНСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ
ОТ
ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОРОВ ЭКОНОМИКИ АНГЛИИ!!!!

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Ты суслика видишь? 15:16 23:02:2018

Во всех случаях, когда речь идёт о янки или бриттах - ищите бабло, которое они с удовольствием пилят, просто чемпионы мира в этом деле! :)
А терроризм для них угрозы не несёт, это точно, ибо и терриристы то - их собственные! :)
Больше умилила точная фраза этого перца:
"усиление мощи России и Китая «застало врасплох» весь мир!"
То есть, перевожу на человеческий:
"Мы уже думали, что лракон стар, совсем болен и медведь сдох, а пока мы думали кому какие куски шкуры достанутся, медведь проснулся и дракон выздоровев взлетел!
То-то мы перепугались и обделались!"
И ещё: В их понимании, весь мир - это третья часть Европейского континента, Северная Америка и ещё пару десятков мелких шавок из подконтрольных колоний!
Интересно, а глобус как таковой им в школе вообще показывали?! :)

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ясен перец 15:53 23:02:2018

Про мелкобритов и их мин.обороны можно сказать так:
Пили, жрали, веселились.
Протрезвели...прослезились.
Мелкобриты не вкладывались 20 лет в оборону и отстали от всех стран, а теперь им надо вложить 20 млрд. фунтов, чтоб как то наладить оборону, а это не один год пройдёт.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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