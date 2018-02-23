Россия и некоторые другие государства, включая КНДР, представляют большую угрозу для Соединённого Королевства, чем терроризм. Об этом на слушаниях в парламенте заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Россия и Северная Корея представляют для Великобритании «гораздо большую угрозу, чем терроризм». Такое мнение высказал глава Минобороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, пишет The Times.

Министр объявил депутатам британского парламента, что его ведомство нуждается в дополнительном финансировании и реформировании, чтобы подготовиться к потенциальному межгосударственному конфликту. Подобный сценарий Лондон не рассматривал на протяжении жизни целого поколения, отмечает издание.

«Мы выделяем в качестве приоритетов государственные угрозы и скорость, с которой они обостряются. Следом за ними вплотную идёт угроза терроризма», — пояснил чиновник.

Заявление министра заметно отличается от предыдущей Стратегии национальной безопасности Великобритании, в которой международный терроризм возглавляет список угроз. Более того, это предложение перекликается с решением Соединённых Штатов, которые выделили в качестве своей главной задачи «стратегическое соперничество» с такими странами, как Китай и Россия, а не борьбу с террористами, подчёркивается в статье.

По мнению Уильямсона, мир был «застигнут врасплох» растущей мощью Москвы и Пекина. «По-видимому, нам всем теперь необходимо разобраться, как мы можем инвестировать больше средств перед лицом этих угроз, с которыми нам не приходилось сталкиваться последние 25 лет», — добавил министр.

Он также обратил внимание на «растущую самоуверенность» Кремля. В качестве примера министр привёл «десятикратное увеличение активности» российских подводных лодок в Северной Атлантике, растущее присутствие Москвы в Средиземноморье и её участие в сирийской войне.

«Кроме того, мы наблюдаем, как новые государства начинают играть всё более заметную роль в мире, в том числе Китай. Мы сталкиваемся с вызовами со стороны Северной Кореи. Если мы не отреагируем на эти угрозы, то безопасность нашей страны будет ослаблена», — предупредил законодателей Уильямсон.

Перед Уильямсоном стоит непростая задача. Он должен залатать дыру в бюджете Министерства обороны и изыскать средства в размере ₤20 млрд, чтобы в следующие десять лет Великобритания могла построить боевые корабли, истребители и субмарины, объясняет The Times.