Россия и Северная Корея представляют для Великобритании «гораздо большую угрозу, чем терроризм». Такое мнение высказал глава Минобороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, пишет The Times.
Министр объявил депутатам британского парламента, что его ведомство нуждается в дополнительном финансировании и реформировании, чтобы подготовиться к потенциальному межгосударственному конфликту. Подобный сценарий Лондон не рассматривал на протяжении жизни целого поколения, отмечает издание.
«Мы выделяем в качестве приоритетов государственные угрозы и скорость, с которой они обостряются. Следом за ними вплотную идёт угроза терроризма», — пояснил чиновник.
Заявление министра заметно отличается от предыдущей Стратегии национальной безопасности Великобритании, в которой международный терроризм возглавляет список угроз. Более того, это предложение перекликается с решением Соединённых Штатов, которые выделили в качестве своей главной задачи «стратегическое соперничество» с такими странами, как Китай и Россия, а не борьбу с террористами, подчёркивается в статье.
По мнению Уильямсона, мир был «застигнут врасплох» растущей мощью Москвы и Пекина. «По-видимому, нам всем теперь необходимо разобраться, как мы можем инвестировать больше средств перед лицом этих угроз, с которыми нам не приходилось сталкиваться последние 25 лет», — добавил министр.
Он также обратил внимание на «растущую самоуверенность» Кремля. В качестве примера министр привёл «десятикратное увеличение активности» российских подводных лодок в Северной Атлантике, растущее присутствие Москвы в Средиземноморье и её участие в сирийской войне.
«Кроме того, мы наблюдаем, как новые государства начинают играть всё более заметную роль в мире, в том числе Китай. Мы сталкиваемся с вызовами со стороны Северной Кореи. Если мы не отреагируем на эти угрозы, то безопасность нашей страны будет ослаблена», — предупредил законодателей Уильямсон.
Перед Уильямсоном стоит непростая задача. Он должен залатать дыру в бюджете Министерства обороны и изыскать средства в размере ₤20 млрд, чтобы в следующие десять лет Великобритания могла построить боевые корабли, истребители и субмарины, объясняет The Times.
Успокойтесь. Ещё пару лет санкций и россияне привезут в Гаагу Его в клетке и с мешком на голове.« ответить
ПИДОР! В ГАГУ? ИДИ ПОСТИРАЙСЯ. ВОНЯЕШЬ УЖЕ.ФУ.« ответить
Да не повезет уильямсону« ответить
МУДИТЕ ТЫ ДОПИ***ШЬСЯ« ответить
_и россияне привезут в Гаагу Его в клетке и с мешком на голове._« ответить
давно Потроха пора за его кровавый режим
Врядли. Русские не станут позорится, отдавая под суд чужим. Сами тупо завалят.« ответить
Просто, это будет не Гаага, а Москва.« ответить
Че то какую то лажу очередную несет,опасность какая то,вызовы.« ответить
Уильямсон должен залатать дыру в бюджете Министерства обороны и изыскать средства в размере ₤20 млрд, а пока он только лает,как шафка, а караван идёт.« ответить
тогда пусть готовится мелкобритания пиииздов отхватить!« ответить
НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ...ТОЛЬКО ЦИФРЫ...« ответить
ГОСДОЛГ БРИТАНИИ - 396%ВВП......
КАК УТВЕРЖДАЕТ НЕЗАВИСИМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ
КОМИССИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ БОЛЕЕ 30%ВВП,ОПАСНЫЙ
И
ВЕСЬМА УГРОЖАЮЩИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ...
В ДАННОМ СЛУЧАЕ, - 396%ВВП!!!!
ОГРОМНЮ УГРОЗУ ДЛЯ БРИТАНИИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛНАЯ ФИНАНСОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ
ОТ
ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОРОВ ЭКОНОМИКИ АНГЛИИ!!!!
Во всех случаях, когда речь идёт о янки или бриттах - ищите бабло, которое они с удовольствием пилят, просто чемпионы мира в этом деле! :)« ответить
А терроризм для них угрозы не несёт, это точно, ибо и терриристы то - их собственные! :)
Больше умилила точная фраза этого перца:
"усиление мощи России и Китая «застало врасплох» весь мир!"
То есть, перевожу на человеческий:
"Мы уже думали, что лракон стар, совсем болен и медведь сдох, а пока мы думали кому какие куски шкуры достанутся, медведь проснулся и дракон выздоровев взлетел!
То-то мы перепугались и обделались!"
И ещё: В их понимании, весь мир - это третья часть Европейского континента, Северная Америка и ещё пару десятков мелких шавок из подконтрольных колоний!
Интересно, а глобус как таковой им в школе вообще показывали?! :)
Про мелкобритов и их мин.обороны можно сказать так:« ответить
Пили, жрали, веселились.
Протрезвели...прослезились.
Мелкобриты не вкладывались 20 лет в оборону и отстали от всех стран, а теперь им надо вложить 20 млрд. фунтов, чтоб как то наладить оборону, а это не один год пройдёт.