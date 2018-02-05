Такое заявление сделал министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес.
The Times уточняет, что активы будут заблокированы до тех пор, пока их владелец не представит убедительные доказательства правомерности приобретения денежных средств.
Издание отмечает, что новые правила коснутся, прежде всего, российских, китайских инвесторов, а также бизнесменов из стран Ближнего Востока.
Друзья Окурка дрищут и дрожат, а их дети плачут - Мама, роди меня обратно!« ответить
Тебе, с твоего обоссанного дивана, фсе видно.« ответить
очень хорошоо, пускай на родине хранят, англики сами себе серпом по яйкам« ответить
А почему раньше на родине милой не хранили?« ответить
Так ты же такой умный. Найди их и спроси. Мы то здесь все мелочью в кабатах звеним.« ответить
варзилов, глянь в зеркало, там увидишь настоящего окурка, глиста навозного, которого соплёй прибить можно. Ты скелет ходячий с черепом без мозгов, только хамить и можешь, за что не раз по пустой тыкве получал и ещё получишь. Заслужил, биомусор.« ответить
А Окурок -это твоя кликуха на районе, так что носи и не забывай, урод!
Lai tik krieviem sliktāk!« ответить
все патриотSSы очень любят меряться американской писькой и считать российские деньги.)))))« ответить
Украденные у российского лохотрата путинским окружением, вы забыли добавить.« ответить
Точно,спасибо , что добавили. Ведь мы, в великой Латвии не знаем, кто и куда запрятал наших три цента, но зато все знаем о российских миллиардах.)))))« ответить
Миллиарды, много громче звучит, да и здорово удивительно, что считающий себя самый умным и красивым народ, позволяет себя так наё..вать.« ответить
все патриотSSы любят меряться американской писькой и переживать за российские деньги.))))« ответить
Странные эти русофобы... Какое дело гражданам России до спрятавшихся в Англии жирных котов? Если отнимут деньги, то простой обыватель только обрадуется. Так устроена душа русского человека.)« ответить
Отнимут деньги украденные у россия, что ж тут плохого, пустят их в британский бюджет.« ответить
а чему скакол радуется, не вусраинский же пополнит ))« ответить