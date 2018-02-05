Британия сможет конфисковать любые активы русских богачей(22)

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Владимир Бучельников
13:43 04.02.2018
Экономика / Финансы

Власти Великобритании намерены усилить борьбу с экономическими преступлениями. Теперь контролирующие органы получат право замораживать вызывающие подозрения финансовые активы на суммы, превышающие 50 тысяч фунтов стерлингов.

Такое заявление сделал министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес.

 

The Times уточняет, что активы будут заблокированы до тех пор, пока их владелец не представит убедительные доказательства правомерности приобретения денежных средств.

 

Издание отмечает, что новые правила коснутся, прежде всего, российских, китайских инвесторов, а также бизнесменов из стран Ближнего Востока.

riafan.ru / Фото
Комментарии (22)
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П у т и н 14:22 04:02:2018

Друзья Окурка дрищут и дрожат, а их дети плачут - Мама, роди меня обратно!

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А то!!! 14:27 04:02:2018

Тебе, с твоего обоссанного дивана, фсе видно.

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ИвАн 14:35 04:02:2018

очень хорошоо, пускай на родине хранят, англики сами себе серпом по яйкам

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П у т и н 14:42 04:02:2018

А почему раньше на родине милой не хранили?

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П у т и ну 15:33 04:02:2018

Так ты же такой умный. Найди их и спроси. Мы то здесь все мелочью в кабатах звеним.

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варзилову -Окурку 15:47 04:02:2018

варзилов, глянь в зеркало, там увидишь настоящего окурка, глиста навозного, которого соплёй прибить можно. Ты скелет ходячий с черепом без мозгов, только хамить и можешь, за что не раз по пустой тыкве получал и ещё получишь. Заслужил, биомусор.
А Окурок -это твоя кликуха на районе, так что носи и не забывай, урод!

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Latviešu patriots 14:25 04:02:2018

Lai tik krieviem sliktāk!

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Смотрю 14:30 04:02:2018

все патриотSSы очень любят меряться американской писькой и считать российские деньги.)))))

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Ага 15:13 04:02:2018

Украденные у российского лохотрата путинским окружением, вы забыли добавить.

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Аге 15:31 04:02:2018

Точно,спасибо , что добавили. Ведь мы, в великой Латвии не знаем, кто и куда запрятал наших три цента, но зато все знаем о российских миллиардах.)))))

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Ага 21:51 04:02:2018

Миллиарды, много громче звучит, да и здорово удивительно, что считающий себя самый умным и красивым народ, позволяет себя так наё..вать.

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Смотрю 14:32 04:02:2018

все патриотSSы любят меряться американской писькой и переживать за российские деньги.))))

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Коловрат 14:53 04:02:2018

Странные эти русофобы... Какое дело гражданам России до спрятавшихся в Англии жирных котов? Если отнимут деньги, то простой обыватель только обрадуется. Так устроена душа русского человека.)

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Верно брат 15:18 04:02:2018

Отнимут деньги украденные у россия, что ж тут плохого, пустят их в британский бюджет.

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ИвАн 15:32 04:02:2018

а чему скакол радуется, не вусраинский же пополнит ))

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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