Власти Великобритании намерены усилить борьбу с экономическими преступлениями. Теперь контролирующие органы получат право замораживать вызывающие подозрения финансовые активы на суммы, превышающие 50 тысяч фунтов стерлингов.

Такое заявление сделал министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес.

The Times уточняет, что активы будут заблокированы до тех пор, пока их владелец не представит убедительные доказательства правомерности приобретения денежных средств.

Издание отмечает, что новые правила коснутся, прежде всего, российских, китайских инвесторов, а также бизнесменов из стран Ближнего Востока.