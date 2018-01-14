Отмечается, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым.
Маразм крепчал.« ответить
Да эти британские придурки там такои бред пишут , уши вянут. Нам то зачем этот бред читать ? Они и пишут чтоб на чемпионат боялись ехать и про гуляющих медведеи и что там фанаты будут всех резать и т д.« ответить
Да эти британские при@дурки там такои бред пишут , уши вянут. Нам то зачем этот бред читать ? Они и пишут чтоб на чемпионат боялись ехать и про гуляющих медведеи и что там фанаты будут всех резать и т д.« ответить
Во,уже не подозрения в приёме допинга,а думали в будущем принимать.Из за этого виновны.Вот это новость.« ответить
смахивает на дешевый мексиканский сериал.« ответить