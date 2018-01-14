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Сборная России по футболу планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.