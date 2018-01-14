Британские СМИ: футболисты РФ готовы принимать допинг на ЧМ-2018(5)

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Владимир Бучельников
20:10 14.01.2018
Спорт / Футбол

Сборная России по футболу планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

Отмечается, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

 

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым.

Polit.ru / Фото
Комментарии (5)
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123 21:19 14:01:2018

Маразм крепчал.

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555 21:34 14:01:2018

Да эти британские придурки там такои бред пишут , уши вянут. Нам то зачем этот бред читать ? Они и пишут чтоб на чемпионат боялись ехать и про гуляющих медведеи и что там фанаты будут всех резать и т д.

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555 21:35 14:01:2018

Да эти британские при@дурки там такои бред пишут , уши вянут. Нам то зачем этот бред читать ? Они и пишут чтоб на чемпионат боялись ехать и про гуляющих медведеи и что там фанаты будут всех резать и т д.

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совсем сбрендили 21:41 14:01:2018

Во,уже не подозрения в приёме допинга,а думали в будущем принимать.Из за этого виновны.Вот это новость.

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Вся эта тягомотина с допингом 22:29 14:01:2018

смахивает на дешевый мексиканский сериал.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)