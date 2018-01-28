По мнению министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Россия пристально изучает электролинии и трубопроводы, которые связывают Британские острова с континентальной Европой. Как он пояснил в интервью The Telegraph, делает это Москва, чтобы в случае необходимости ударить именно по инфраструктуре королевства.

Россия может провести атаку на инфраструктуру и энергосистемы Великобритании, которая приведёт к «тысячам, и тысячам, и тысячам» жертв, — такое заявление сделал британский министр обороны Гэвин Уильямсон в интервью The Telegraph. По его словам, Москва изучает важнейшие системы жизнеобеспечения Великобритании и схемы связи Британских островов с континентом.

Причём цель России, по мнению чиновника, состоит в том, чтобы создать «панику» и «хаос». И ради этого пойти Кремль может на любые действия, даже на те, которые любое другое государство посчитало бы абсолютно недопустимыми.

Тем временем, отмечает издание, в Великобритании как раз начинается процесс пересмотра оборонной политики, который должен продлиться пять месяцев. В это время Министерство обороны попытается получить больше денег из бюджета, чтобы предотвратить сокращения в Королевских вооружённых силах. И глава Генштаба Великобритании на этой неделе уже также высказался о растущей военной угрозе со стороны России.

«План России заключается не в том, чтобы отправить свой десантный корабль к Южной бухте в Скарборо или на пляж в Брайтоне. А станут они размышлять вот так: «Как мы можем сделать Великобритании очень больно? Нанести ущерб её экономике, уничтожить её инфраструктуру, спровоцировать тысячи, и тысячи, и тысячи жертв, но получить возможность создать полный хаос в стране?» — приводит издание слова Уильямсона.

Он особо отмечает, что, по его словам, Россия изучает энергосети, которые связывают Великобританию с континентальной Европой, позволяя ей торговать и делиться электроэнергией и природным газом с соседними странами. На данный момент у Великобритании четыре таких подводных ветки, по которым идёт электроэнергия, и три — для газа. Их работа затрагивает 3 млн домохозяйств, и в ближайшем будущем эта цифра может вырасти до 8 млн.

«Зачем они стали бы фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают трубопроводы, которые приносят столько электричества и столько энергоресурсов в нашу страну? Они смотрят на всё это, потому что считают, что так могут навредить Великобритании», — считает министр обороны.

При этом, как отмечает издание, ещё в ноябре глава Национального центра кибербезопасности предупреждал, что в последнее время российские хакеры якобы осуществляли атаки на энергетический сектор Великобритании. А Уильямсон считает, что саботировать работу британской энергетики можно как с помощью кибертатаки, так и проделав манипуляции под водой или запустив ракету.

Об уязвимости британских подводных коммуникаций говорил также начальник штаба обороны Великобритании, напоминает автор статьи. Он предупреждал, что если перерезать интернет-кабели, то это катастрофически скажется и на экономике страны, и на образе жизни британцев.

Эксперт по России, с которым пообщались журналисты The Telegraph, отметил, что Россия на самом деле решила, что самым эффективным способом нанести максимальный ущерб врагу является атака на его инфраструктуру. «Так что это не нагнетание страха. С технической точки зрения он (Уильямсон) прав, но нужно помнить, что нападать они собираются не завтра. Они готовятся, они изучают варианты, как нанести ущерб, чтобы быть готовыми», — приводит издание его слова.