Глава комитета по культуре, СМИ и спорту британского парламента Дэмиен Коллинз предупредил социальные сети Facebook и Twitter об угрозе применения санкций в отношении них за «препятствия», которые они чинят парламентариям, стремящимся расследовать предполагаемое вмешательство России в проведение референдума о Brexit.

Коллинз поставил соцсетям крайний срок – 18 января. К этому времени они, как передает слова главы комитета британская газета The Guardian, должны передать всю запрошенную парламентскими «следователями» информацию, способную пролить свет на «дезинформационную кампанию России».

«Должен быть способ тщательного отслеживания действий, который такие компании, как Facebook, внедряют, чтобы идентифицировать источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит от другой страны», — утверждает Коллинз.