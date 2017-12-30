Британский парламент пригрозил соцсетям карой за «помощь» России(3)

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Владимир Бучельников
12:42 30.12.2017
Техно / Интернет

Глава комитета по культуре, СМИ и спорту британского парламента Дэмиен Коллинз предупредил социальные сети Facebook и Twitter об угрозе применения санкций в отношении них за «препятствия», которые они чинят парламентариям, стремящимся расследовать предполагаемое вмешательство России в проведение референдума о Brexit.

Коллинз поставил соцсетям крайний срок – 18 января. К этому времени они, как передает слова главы комитета британская газета The Guardian, должны передать всю запрошенную парламентскими «следователями» информацию, способную пролить свет на «дезинформационную кампанию России».

 

«Должен быть способ тщательного отслеживания действий, который такие компании, как Facebook, внедряют, чтобы идентифицировать источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит от другой страны», — утверждает Коллинз.

Polit.ru / Фото
Комментарии (3)
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смерш 13:29 30:12:2017

расследовать предполагаемое вмешательство - этим все сказано

пиндосы искали искали - не нашли
теперь эти ищут )))) и как бы между делом давят свободу слова.
дерьмократы однако, тьфу

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СМЕРШ 14:03 30:12:2017

В ходе расследования «российского дела» спецпрокурор США Роберт Мюллер обнаружил доказательства сговора членов избирательной кампании Трампа с Израилем, пишет Consortiumnews.com. Тем не менее, как отмечает издание, американские журналисты очень боятся поднимать эту тему из страха перед влиятельным «израильским лобби», способным на «личную вендетту».

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Russija 15:19 30:12:2017

SDELAI OTSISON Britianija)))

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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