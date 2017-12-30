Коллинз поставил соцсетям крайний срок – 18 января. К этому времени они, как передает слова главы комитета британская газета The Guardian, должны передать всю запрошенную парламентскими «следователями» информацию, способную пролить свет на «дезинформационную кампанию России».
«Должен быть способ тщательного отслеживания действий, который такие компании, как Facebook, внедряют, чтобы идентифицировать источники дезинформации, особенно когда это политически мотивировано и исходит от другой страны», — утверждает Коллинз.
расследовать предполагаемое вмешательство - этим все сказано« ответить
пиндосы искали искали - не нашли
теперь эти ищут )))) и как бы между делом давят свободу слова.
дерьмократы однако, тьфу
В ходе расследования «российского дела» спецпрокурор США Роберт Мюллер обнаружил доказательства сговора членов избирательной кампании Трампа с Израилем, пишет Consortiumnews.com. Тем не менее, как отмечает издание, американские журналисты очень боятся поднимать эту тему из страха перед влиятельным «израильским лобби», способным на «личную вендетту».« ответить
SDELAI OTSISON Britianija)))« ответить