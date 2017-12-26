Хотя русские могут ощущать угрозу своему наследию в Латвии, мало кто из них действительно хочет, чтобы страной управлял Путин, рассказал в интервью LTV британский политолог Марк Галеотти.
Галеотти уверен, что Москва старается вбить клин между русскоязычными Латвии и остальным обществом, используя различные политические средства. Но у «московской пропаганды» есть свои ограничения.
«Никто не говорит, что страной управляли бы значительно лучше, если бы у руля стоял Путин», — считает политолог.
По мнению исследователя, хотя русские могут быть недовольны жизнью в Риге где-то еще, могут чувствовать угрозу русскому наследию, мало кто из них, взвесив все за и против, хотел бы быть гражданином Российской Федерации.
«Пятая колонна»
Галеотти уверен, что российская пропаганда не просто хочет мобилизовать русскоязычных, а пытается заставить латышей относиться к русскоязычным как к «блоку».
«И меня это беспокоит, потому что чем больше мы думаем о ком-то как о единой группе, тем больше мы делаем их группой», — заявил политолог.
Галеотти полагает, что Россия заинтересована, чтобы в Латвии в русскоязычных видели «потенциальную пятую колонну и вражеских агентов».
«Но они, очевидно, не таковы. Мы видим попытки (Москвы — ред.) культивировать такие линии фронта», — подчеркнул исследователь.
Марк Галеотти — британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, директор консалтинговой компании Mayak Intelligence, занимается вопросами международной преступности и проблемами безопасности, связанными с Россией, считается специалистом по российским спецслужбам.
Свой — чужой
Напомним, что латвийские официальные лица, особенно представители Нацобъединения (НО), допускают критические публичные заявления враждебного характера по отношению к русским. В этом году особенно нашумело высказывание депутата НО Эдвинса Шноре о «русских вшах», в котором, однако, не нашли признаков разжигания национальной вражды.
Около года назад Нацобъединение приняло резолюцию «о сплочении общества и попытках русификации Латвии», где прямым текстом говорится, что необходимо способствовать отъезду из страны тех русскоязычных, для которых неприемлема Латвия с доминированием латышской нации и латышского языка.
Несмотря на активные протесты русскоязычной общественности, одобрена программа полного перехода среднего образования на латышский язык к 2021/2022 учебному году. В школах нацменьшинств на родном языке будут преподавать всего несколько предметов, связанных с родной культурой и литературой.
очередное говно из латвии...« ответить
Не путенистов дело! хотим сосём а в жопу даём!!! я предпочитаю второе.« ответить
Педя« ответить
"Britanskij uchjenyj"...daljshe mozhno ne chitatj !!!« ответить
британский ученый как свинья в аплеьсинах« ответить
не тебе свинья ракстана обсуждать .вали туда к своему плешивому царьку окурку« ответить
Не тебе ущербная(karina (i.d)-рассуждать о политике.Не с твоей пустой головой!!Безграмотная вояка с дивана, еще тут оскорбляешь людей! И лбами сталкиваешь!« ответить
Вся вата хочет, чтоб тут командовал Окурок« ответить
"Путинок-недоумок"-билет в один конкц.!Жди пассажир ущербный!Дело времени чушканчик!!« ответить
Весь мир хочет чтобы управлял Путин.А западных провокаторов надо вешать в улицах Парижа.« ответить
Все видят, в каую яму загнал Окурок Россию, поэтому такой правитель им нахрен не нужен, другое дело, что некоторые хотели бы видет такого же приблатненного и борзого Презика у себя,« ответить
это в плане мигрантов например.
надо же придумать такую ахинею,это только с большого бодуна можно придумать ,,чушь неимоверная !!!« ответить
чушь твоя рашка и ваш царек самозванец окурок« ответить