Пресс-служба президента России

Москва всячески пытается вбить клин между русскоязычными и латышами, но лишь немногие русские латвийцы действительно предпочли бы, чтобы Латвией управлял Путин, заявил британский политолог Марк Галеотти.

Хотя русские могут ощущать угрозу своему наследию в Латвии, мало кто из них действительно хочет, чтобы страной управлял Путин, рассказал в интервью LTV британский политолог Марк Галеотти.

Галеотти уверен, что Москва старается вбить клин между русскоязычными Латвии и остальным обществом, используя различные политические средства. Но у «московской пропаганды» есть свои ограничения.

«Никто не говорит, что страной управляли бы значительно лучше, если бы у руля стоял Путин», — считает политолог.

По мнению исследователя, хотя русские могут быть недовольны жизнью в Риге где-то еще, могут чувствовать угрозу русскому наследию, мало кто из них, взвесив все за и против, хотел бы быть гражданином Российской Федерации.

«Пятая колонна»

Галеотти уверен, что российская пропаганда не просто хочет мобилизовать русскоязычных, а пытается заставить латышей относиться к русскоязычным как к «блоку».

«И меня это беспокоит, потому что чем больше мы думаем о ком-то как о единой группе, тем больше мы делаем их группой», — заявил политолог.

Галеотти полагает, что Россия заинтересована, чтобы в Латвии в русскоязычных видели «потенциальную пятую колонну и вражеских агентов».

«Но они, очевидно, не таковы. Мы видим попытки (Москвы — ред.) культивировать такие линии фронта», — подчеркнул исследователь.

Марк Галеотти — британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, директор консалтинговой компании Mayak Intelligence, занимается вопросами международной преступности и проблемами безопасности, связанными с Россией, считается специалистом по российским спецслужбам.

Свой — чужой

Напомним, что латвийские официальные лица, особенно представители Нацобъединения (НО), допускают критические публичные заявления враждебного характера по отношению к русским. В этом году особенно нашумело высказывание депутата НО Эдвинса Шноре о «русских вшах», в котором, однако, не нашли признаков разжигания национальной вражды.

Около года назад Нацобъединение приняло резолюцию «о сплочении общества и попытках русификации Латвии», где прямым текстом говорится, что необходимо способствовать отъезду из страны тех русскоязычных, для которых неприемлема Латвия с доминированием латышской нации и латышского языка.

Несмотря на активные протесты русскоязычной общественности, одобрена программа полного перехода среднего образования на латышский язык к 2021/2022 учебному году. В школах нацменьшинств на родном языке будут преподавать всего несколько предметов, связанных с родной культурой и литературой.