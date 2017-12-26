Британский ученый: враждебность к русским в Латвии — происки Москвы (26)

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Пресс-служба президента России
Тимур Пушкарев
14:46 26.12.2017
Политика / Политика

Москва всячески пытается вбить клин между русскоязычными и латышами, но лишь немногие русские латвийцы действительно предпочли бы, чтобы Латвией управлял Путин, заявил британский политолог Марк Галеотти.

Хотя русские могут ощущать угрозу своему наследию в Латвии, мало кто из них действительно хочет, чтобы страной управлял Путин, рассказал в интервью LTV британский политолог Марк Галеотти.

 

Галеотти уверен, что Москва старается вбить клин между русскоязычными Латвии и остальным обществом, используя различные политические средства. Но у «московской пропаганды» есть свои ограничения.

 

«Никто не говорит, что страной управляли бы значительно лучше, если бы у руля стоял Путин», — считает политолог.

 

По мнению исследователя, хотя русские могут быть недовольны жизнью в Риге где-то еще, могут чувствовать угрозу русскому наследию, мало кто из них, взвесив все за и против, хотел бы быть гражданином Российской Федерации.

 

«Пятая колонна»

 

Галеотти уверен, что российская пропаганда не просто хочет мобилизовать русскоязычных, а пытается заставить латышей относиться к русскоязычным как к «блоку».

 

«И меня это беспокоит, потому что чем больше мы думаем о ком-то как о единой группе, тем больше мы делаем их группой», — заявил политолог.

 

Галеотти полагает, что Россия заинтересована, чтобы в Латвии в русскоязычных видели «потенциальную пятую колонну и вражеских агентов».

 

«Но они, очевидно, не таковы. Мы видим попытки (Москвы — ред.) культивировать такие линии фронта», — подчеркнул исследователь.

 

Марк Галеотти — британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, директор консалтинговой компании Mayak Intelligence, занимается вопросами международной преступности и проблемами безопасности, связанными с Россией, считается специалистом по российским спецслужбам.

 

Свой — чужой

 

Напомним, что латвийские официальные лица, особенно представители Нацобъединения (НО), допускают критические публичные заявления враждебного характера по отношению к русским. В этом году особенно нашумело высказывание депутата НО Эдвинса Шноре о «русских вшах», в котором, однако, не нашли признаков разжигания национальной вражды.

 

Около года назад Нацобъединение приняло резолюцию «о сплочении общества и попытках русификации Латвии», где прямым текстом говорится, что необходимо способствовать отъезду из страны тех русскоязычных, для которых неприемлема Латвия с доминированием латышской нации и латышского языка.

 

Несмотря на активные протесты русскоязычной общественности, одобрена программа полного перехода среднего образования на латышский язык к 2021/2022 учебному году. В школах нацменьшинств на родном языке будут преподавать всего несколько предметов, связанных с родной культурой и литературой.

 

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (26)
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кент 14:53 26:12:2017

очередное говно из латвии...

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ваня 17:29 26:12:2017

Не путенистов дело! хотим сосём а в жопу даём!!! я предпочитаю второе.

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Колобок 19:25 26:12:2017

Педя

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!!! 20:42 26:12:2017

"Britanskij uchjenyj"...daljshe mozhno ne chitatj !!!

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ин-на 14:55 26:12:2017

британский ученый как свинья в аплеьсинах

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Карина(I.D.) 19:08 26:12:2017

не тебе свинья ракстана обсуждать .вали туда к своему плешивому царьку окурку

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Читатель 21:13 26:12:2017

Не тебе ущербная(karina (i.d)-рассуждать о политике.Не с твоей пустой головой!!Безграмотная вояка с дивана, еще тут оскорбляешь людей! И лбами сталкиваешь!

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П у т и н 14:56 26:12:2017

Вся вата хочет, чтоб тут командовал Окурок

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Читатель 16:22 26:12:2017

"Путинок-недоумок"-билет в один конкц.!Жди пассажир ущербный!Дело времени чушканчик!!

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dave 14:56 26:12:2017

Весь мир хочет чтобы управлял Путин.А западных провокаторов надо вешать в улицах Парижа.

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Ну 17:55 26:12:2017

Все видят, в каую яму загнал Окурок Россию, поэтому такой правитель им нахрен не нужен, другое дело, что некоторые хотели бы видет такого же приблатненного и борзого Презика у себя,
это в плане мигрантов например.

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нина 14:57 26:12:2017

надо же придумать такую ахинею,это только с большого бодуна можно придумать ,,чушь неимоверная !!!

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ин -на 19:09 26:12:2017

чушь твоя рашка и ваш царек самозванец окурок

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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