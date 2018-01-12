Британская армия запустила рекламную кампанию с целью призвать в свои ряды больше гомосексуалов, женщин, национальных и религиозных меньшинств. Стоимость кампании оценивается в 1,6 млн фунтов (около 1,8 млн евро), сообщает The Guardian.

Ролики, которые появились в Интернете, а также на британском радио и телевидении, отвечают на вопросы, которые могут возникнуть у потенциальных новобранцев: «Могу ли я быть геем в армии?», «Будут ли меня слушать в армии?», «Что будет, если меня переполняют эмоции в армии?», «Могу ли я исповедовать мою веру в армии?», «Должен ли я быть супергероем, чтобы поступить на службу в армию?» и другие, отмечает Interfax.

Впрочем, в Сети рекламную кампанию восприняли неоднозначно — некоторые посчитали, что создатели роликов слишком увлеклись политкорректностью. Появились комментарии вроде: «Есть ли место белым гетеросексуалам в британской армии?»

Глава генштаба генерал Ник Картер успокоил сомневающихся: «Боевой дух и способность сражаться остаются высшим приоритетом для британской армии. Эта кампания подтверждает, что мы осознаем проблему комплектования, что демография в нашей стране изменилась, что мы должны обратить внимание на разные категории нашего общества, чтобы на службе были люди, обладающие необходимыми способностями».