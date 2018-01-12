Ролики, которые появились в Интернете, а также на британском радио и телевидении, отвечают на вопросы, которые могут возникнуть у потенциальных новобранцев: «Могу ли я быть геем в армии?», «Будут ли меня слушать в армии?», «Что будет, если меня переполняют эмоции в армии?», «Могу ли я исповедовать мою веру в армии?», «Должен ли я быть супергероем, чтобы поступить на службу в армию?» и другие, отмечает Interfax.
Впрочем, в Сети рекламную кампанию восприняли неоднозначно — некоторые посчитали, что создатели роликов слишком увлеклись политкорректностью. Появились комментарии вроде: «Есть ли место белым гетеросексуалам в британской армии?»
Глава генштаба генерал Ник Картер успокоил сомневающихся: «Боевой дух и способность сражаться остаются высшим приоритетом для британской армии. Эта кампания подтверждает, что мы осознаем проблему комплектования, что демография в нашей стране изменилась, что мы должны обратить внимание на разные категории нашего общества, чтобы на службе были люди, обладающие необходимыми способностями».
ваня настал твой звездный час. бегом в английскую армию! ты же гей и женщина в одном теле, хоть и без головы.« ответить
Женщина, даже в пьяном угаре, не способна на такой бред, который здесь ежечасно выдает так называемый ваня.« ответить
Пусть англики призовут нашего риньку« ответить
своего такого добра навалом.« ответить