Британской армии требуется больше геев и женщин(4)

Лента новостей
Евросоюз стал заложником беженцев Балтийские политики были стукачами КГБ Европой правят мигранты гетто Евросоюз испортил Украине праздник США давят на Европу. Германия ворчит Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде Украину раздирают жулики и воры Актриса Джиллиан Андерсон покидает «Секретные материалы» Женщины живут дольше. Почему?
Eще в разделе
Евросоюз стал заложником беженцев Европой правят мигранты гетто США давят на Европу. Германия ворчит Украину раздирают жулики и воры США скрыли правду о «новой холодной войне»
Герман Бергер
01:39 12.01.2018
В мире / Политика

Британская армия запустила рекламную кампанию с целью призвать в свои ряды больше гомосексуалов, женщин, национальных и религиозных меньшинств. Стоимость кампании оценивается в 1,6 млн фунтов (около 1,8 млн евро), сообщает The Guardian.

Ролики, которые появились в Интернете, а также на британском радио и телевидении, отвечают на вопросы, которые могут возникнуть у потенциальных новобранцев: «Могу ли я быть геем в армии?», «Будут ли меня слушать в армии?», «Что будет, если меня переполняют эмоции в армии?», «Могу ли я исповедовать мою веру в армии?», «Должен ли я быть супергероем, чтобы поступить на службу в армию?» и другие, отмечает Interfax.

 

 

Впрочем, в Сети рекламную кампанию восприняли неоднозначно — некоторые посчитали, что создатели роликов слишком увлеклись политкорректностью. Появились комментарии вроде: «Есть ли место белым гетеросексуалам в британской армии?»

 

Глава генштаба генерал Ник Картер успокоил сомневающихся: «Боевой дух и способность сражаться остаются высшим приоритетом для британской армии. Эта кампания подтверждает, что мы осознаем проблему комплектования, что демография в нашей стране изменилась, что мы должны обратить внимание на разные категории нашего общества, чтобы на службе были люди, обладающие необходимыми способностями».

Интерфакс / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Гейс Женвейонис 05:20 12:01:2018

ваня настал твой звездный час. бегом в английскую армию! ты же гей и женщина в одном теле, хоть и без головы.

« ответить
Profile_default
Думай, что пишешь 07:18 12:01:2018

Женщина, даже в пьяном угаре, не способна на такой бред, который здесь ежечасно выдает так называемый ваня.

« ответить
Profile_default
001 07:16 12:01:2018

Пусть англики призовут нашего риньку

« ответить
Profile_default
У них 07:21 12:01:2018

своего такого добра навалом.

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (5)