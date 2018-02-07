Бродячие собаки загрызли сорок ланей в питомнике под Кулдигой(1)

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Тимур Пушкарев
13:51 07.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

В один из крупнейших оленьих парков Латвии проникли бездомные собаки и напали на живших там ланей, когда хозяева были в отъезде.

В питомнике ланей Jaundzirnavnieki под Кулдигой бродячие собаки растерзали около 40 животных, еще больше разбежалось и пропало без следа, сообщает Skrundas televīzija.

 

Несчастье случилось, когда владельцы фермы находились в Берлине, на ежегодной международной Зеленой ярмарке. На обилие растерзанных животных в двух загонах у реки обратил внимание местный житель, который пробрался туда ради съемок. К несчастью, он не сообщил о своей находке ни егерям, ни хозяевам, ни полиции.

 

Убито около половины стада. Это был один из крупнейших в Латвии оленьих парков. Десять лет подряд здесь велась селекционная работа.

 

«Вся селекция пошла прахом. Нам теперь всё нужно начинать с нуля. Но сегодня это коснулось нас, а завтра может коснуться любого оленевода, фермера, потому что от бродячей собаки ведь невозможно уберечься», — говорит представитель SIA Jaundzirnavnieki Гунита Шторх.

 

Расследованием происшествия пока занимается Госполиция. У хозяев возникли предположения, что к проникновению псов в загоны могли приложить руку злоумышленники. В ограждении обнаружились места, где кто-то перелезал через него.

 

Это не первый случай нападения собак на ферму Jaundzirnavnieki — в 2011 году бездомный пес загрыз пять беременных самок оленей, лучшего быка и троих недавно родившихся оленят.

Sputnik Latvija / Фото Sputnik Latvija
Комментарии (1)
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псы с заброшеных хуторов 14:21 07:02:2018

Знаете, что на хуторах много гибридов волков с собаками. Да и волков довольно много. Довелось встречать. Очень похожи они на собак, но не лаят. А вообще сейчас на успешных хуторах модно брать себе рабов. Да, да, самых натуральных отчаявшихся и разочаровавшихся в жизни бродяг потерявших жильё. Берут и эксплуатируют за еду и крышу над головой. Такой гуся мигом пропьёт, пока хозяева в отъезде. А вообще на Латвию со спутника жалко смотреть! Леса выпилили и вся страна выглядет из космоса плешивой. А лес это в первую очередь дом лесных здверей...

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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