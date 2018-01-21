Брюс Уиллис продает квартиру в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов

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62-летний Брюс Уиллис выставил на продажу свою квартиру в центре Нью-Йорка, купленную всего лишь два года назад. Актер хочет расстаться с недвижимостью на Манхэттене, где владеет просторным жильем, из окон которого открывается прекрасный вид на город и Центральный парк.