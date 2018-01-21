Брюс Уиллис продает квартиру в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов

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Люблю!
12:00 20.01.2018
Люблю! / Дом и быт

62-летний Брюс Уиллис выставил на продажу свою квартиру в центре Нью-Йорка, купленную всего лишь два года назад. Актер хочет расстаться с недвижимостью на Манхэттене, где владеет просторным жильем, из окон которого открывается прекрасный вид на город и Центральный парк.

Дом, в котором несколько лет назад Уиллис приобрел квартиру, был построен в 1923 году и может привлечь потенциальных покупателей не только богатой историей, но и безопасностью, потому что круглосуточно охраняется. В апартаментах актера шесть спален, четыре ванные комнаты, столовая, гостиная, большая кухня и библиотека.

 

 

За эту квартиру Брюс хочет получить 12,75 миллиона фунтов стерлингов (примерно 17 миллионов долларов). Помимо этой недвижимости, в его собственности находится дом в Нью-Йорке и загородный особняк в штате Айдахо.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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