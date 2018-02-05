Будет ли продолжение «Смертельного оружия»?

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Анатолий Тарасов
11:19 05.02.2018
Кино / Новости кино

Хотя в октябре прошлого года авторы «Смертельного оружия» радостно объявили о разработке пятой части, сейчас режиссёр Ричард Доннер выразил серьёзные сомнения в том, то фильм вообще будет снят.

«Я готов снимать пятую картину, получившую название “Смертельный финал”, она очень мрачная. И мы все были готовы приступить к работе, но внезапно Warner Bros. сделали финт ушами. Даже не столько сами WB, сколько один парень, руководящий студией и чувствующий себя замечательно, в то время как юристы компании ведут переговоры в совершенно непродуктивном ключе. По-хорошему их надо отправить в студию, дать поработать вместе с продюсерами, режиссёрами и актёрами, научить снимать кино, а потом уже пусть ведут переговоры. Ситуация просто отвратительная. Плохо и то, что у нас есть прекрасный сценарист Ченнинг Гибсон, который когда-то написал для меня скрипт четвёртой части и придумал отличный сюжет для пятого фильма. Действительно жёсткую историю, но я хотел бы закончить на эмоциональной ноте. Теперь мне кажется, что снять ничего уже не получится. Прямо сердце разрывается», ‒ поделился режиссёр.

 

Предполагалось, что к своим ролям вернутся Мел Гибсон и Дэнни Гловер, а 87-летний Доннер планировал взять на себя обязанности постановщика. Предыдущая часть франшизы вышла на экраны ещё в 1998-м.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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