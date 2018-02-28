Будет ли у детей будущее?

Восточная мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить во время перемен».

Мы в этом времени живем уже более четверти века: распался СССР, появились новые государства, новые границы, сменились экономические формации (социализм –капитализм), десятилетиями реформируется, с точностью до наоборот, система образования и здравоохранения… перечень можно продолжить.

В эпоху перемен во всех сферах бытия человека, в его духовном мире, образе жизни и мыслей протекают противоречивые процессы. Они трудны для взрослых, но тяжелее всего они давят на подрастающее поколение.

Ребенок, в моем представлении, похож на росток, с трудом пробивающийся сквозь асфальт. Его «золотое детство» зачастую превращается в личную драму, которая масштабнее любых художественных откровений. Ведь произрастает он не в стерильной среде, а в нашей неоднозначной повседневности, от многого из которой мы и рады бы избавиться, но не получается — нет возможности.

Мы упорно тянем этот росток в приближающееся завтра, выкручиваем его, освещаем — вернее, просвещаем по своему образу и подобию, ухудшая процесс обучения и воспитания навязанными политиканами сейма и чиновниками МОН ЛР реформами.

Сегодня тревожный результат такого реформаторства — не только снижение качества знаний, но и ухудшение здоровья, хроническое переутомление детей в школе с ее предметно–урочной системой, оценкой, нередко как формой наказания, с формальной логикой и страхом перед свободным развитием ребенка.

Прибавьте к вышесказанному насильственное олатышивание русской школы в Латвии, которое вынуждены, следуя указивкам сверху, осуществлять педагоги и директора школ…

Далеко не все понимают, что нашей новой технократической цивилизации для улучшения качества знаний, уровня воспитания и здоровья детей необходимы новые педагогические идеи. Нельзя успешно войти в будущее с нарастающим грузом старых «просвещенческих» знаний и предубеждений. Это утверждали Г. Песталоцци, Л. Толстой, А. Вернадский… Их выводы вспоминаются, когда думаешь о здоровом детстве, осмысливаешь школьные процессы в нашей стране.

Мой педагогический опыт позволяет сделать печальные выводы. Современная школа все более разрушительно воздействует на здоровье детей. Происходит постепенное истощение физического, психического и духовного потенциала не только у учеников, но и у их преподавателей.

К сожалению, ни МОН, ни минздрав ЛР не волнует, почему у большинства детей наблюдаются нарушения осанки, отклонения в весе; у трети понижена острота зрения, у части повышенная нервная возбудимость. Анализируют ли наши министерства время «близоруких» способов передачи и получения информации детьми (учебник, компьютер); мебель, освещение; эмоциональное обеднение повседневной среды жизнедеятельности детей, равно как и другие негативные факторы? Мне также неизвестны исследования и рекомендации педагогам и родителям по оздоровлению детей, снятию усталости.

Было бы важно разработать для детей и учителей приемы снятия усталости. Увы, кроме устаревших физкультминуток для младших школьников и прогулок, в некоторых школах в течение учебного дня ничего пока наши ученые не предложили.

О неизбежной деформации детства в условиях рыночной демократии и девальвации духовных ценностей давно следует задуматься интеллигенции — педагогам, медикам, ученым. Нужны дискуссии и курсы повышения квалификации, а таковых как не было, так и нет.

Борьба с хронической закрепощенностью и истощающей утомленностью детей в ходе учебного процесса — это борьба за физическое и психическое здоровье, борьба за выживание и полноценную жизнь юного человека.

Мы думаем, что готовим детей к будущей жизни. Они не готовятся, они живут уже сегодня. Здоровье нации, забота о детях должны стать проблемой № 1 не только для учителей, врачей и родителей, но и для всех, кто считает себя гуманистом и борцом за социальную справедливость и права детей.

Яков ПЛИНЕР,

доктор педагогических наук,

президент фонда «Родители — детям».