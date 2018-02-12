Будущее Латвии — русские у власти(40)

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Анатолий Тарасов
08:24 12.02.2018
Политика / Рига

Одобренный правительством Латвии закон о переводе обучения во всех школах на латышский язык будет способствовать переходу власти в республике к русским. Об этом пишет издание Sputnik Latvija.

После отмены многоязычного образования, русские будут отдавать детей в школы, где преподают носители языка. При этом, в силу национального менталитета латышей, даже если в классе будет всего один русский ребенок, весь класс на переменах будет говорить на русском.

 

Сегодня недостаточное знание латышского языка тормозит многих русских к занятию политикой. Но через 10 лет этой преграды не останется, русские будут занимать посты в правительстве и парламенте. Латыши, наоборот, будут уезжать в Европу на заработки. 

 

Издание приводит в пример мэра Риги Нила Ушакова, который, будучи русским, отлично говорит на латышском, и за него голосуют представители двух национальностей.

 

Проект законопроекта правительство Латвии утвердило в январе. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (1-6) останется билингвальным, на завершающем этапе основного образования (7-9-й класс) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й класс) — все.

 

Как сообщалось ранее, многие жители Латвии с ностальгией вспоминают советское время.

Sputnik Latvija / Фото LETA
Комментарии (40)
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многие жители Латвии с ностальгией вспоминают советское время. 08:32 12:02:2018

при хорошо проведенной компании правящей шайке придется срочно эмигрировать в сша.
вопрос,даст ли брюссель провести честные выборы,недовольных латышей в латвии
не на много меньше русских,чиновники-это не вся латвия

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kabanov 08:50 12:02:2018

vatniki mechtajet o 17 gode,voravat,iznasilovat suki zaskuchalis.......

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СССР 08:53 12:02:2018

Судя по новостям, мы все еще живем в Советской России под флагом ЛССР.

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Так 09:02 12:02:2018

Кто может с ностальгией вспоминать советское время, те, кому за 60-70, самое хорошее тогда было то, что они были вдвое моложе, а когда ты молод, все кажется прекрасным вокруг, ты здоров, девки бесплатно дают, за мороженое, все впереди..

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ваня 15:09 12:02:2018

Свин совсем края потерял..жаль что адольф так плохо воевал

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ук5 08:34 12:02:2018

Издание приводит в пример мэра Риги Нила Ушакова, который, будучи русским, отлично говорит на латышском, и за него голосуют представители двух национальностей.
========================
Ушаков не русский. Может в детстве был русским, сейчас нет. И к русской общине не имеет отношения. Это еврейская община и их интересы.

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ИвАн 08:42 12:02:2018

А ты считаешь, что русские, как у тебя на районе, обязательно должны ходить в трениках, футболке с путиным, грызть семечки и кричать "россия, россия!"?

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ИвАн 08:39 12:02:2018

Вы не правильно используете слово национальность. Нация у нас одна- латишская. Нацией считается государство образующий народ. Правильно говорить tautība. Переводите, если есть по русски такое слово.

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ИвАну, 08:54 12:02:2018

У вас убогих одна,ты прав. Чего ты здесь лечишь народ,умник!!

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ИвАн 17:48 12:02:2018

Есть что сказать, говори.

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Бли-и-ин! 08:41 12:02:2018

Все секретики пораскрывали.

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Мнение 09:32 12:02:2018

Сколько работал в разных местах в советское время, русские на работе говорили только на русском, их коллеги латыши, должны были знать два языка, это было как правило. Начальник латыш, говорил с рабочими на латышском и русском, начальник русский, говорил только на русском и с латышами, и с русскими.., видимо об этом и мечтает Митрофанов, когда говорит о "менталите латышей", с ностальгией вспоминая те времена...

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Это кто же здесь такой умный? 08:41 12:02:2018

Аaa, Sputnik Latvija.)))))

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)