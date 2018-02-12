После отмены многоязычного образования, русские будут отдавать детей в школы, где преподают носители языка. При этом, в силу национального менталитета латышей, даже если в классе будет всего один русский ребенок, весь класс на переменах будет говорить на русском.
Сегодня недостаточное знание латышского языка тормозит многих русских к занятию политикой. Но через 10 лет этой преграды не останется, русские будут занимать посты в правительстве и парламенте. Латыши, наоборот, будут уезжать в Европу на заработки.
Издание приводит в пример мэра Риги Нила Ушакова, который, будучи русским, отлично говорит на латышском, и за него голосуют представители двух национальностей.
Проект законопроекта правительство Латвии утвердило в январе. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (1-6) останется билингвальным, на завершающем этапе основного образования (7-9-й класс) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й класс) — все.
Как сообщалось ранее, многие жители Латвии с ностальгией вспоминают советское время.
при хорошо проведенной компании правящей шайке придется срочно эмигрировать в сша.« ответить
вопрос,даст ли брюссель провести честные выборы,недовольных латышей в латвии
не на много меньше русских,чиновники-это не вся латвия
vatniki mechtajet o 17 gode,voravat,iznasilovat suki zaskuchalis.......« ответить
Судя по новостям, мы все еще живем в Советской России под флагом ЛССР.« ответить
Кто может с ностальгией вспоминать советское время, те, кому за 60-70, самое хорошее тогда было то, что они были вдвое моложе, а когда ты молод, все кажется прекрасным вокруг, ты здоров, девки бесплатно дают, за мороженое, все впереди..« ответить
Свин совсем края потерял..жаль что адольф так плохо воевал« ответить
Издание приводит в пример мэра Риги Нила Ушакова, который, будучи русским, отлично говорит на латышском, и за него голосуют представители двух национальностей.« ответить
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Ушаков не русский. Может в детстве был русским, сейчас нет. И к русской общине не имеет отношения. Это еврейская община и их интересы.
А ты считаешь, что русские, как у тебя на районе, обязательно должны ходить в трениках, футболке с путиным, грызть семечки и кричать "россия, россия!"?« ответить
Вы не правильно используете слово национальность. Нация у нас одна- латишская. Нацией считается государство образующий народ. Правильно говорить tautība. Переводите, если есть по русски такое слово.« ответить
У вас убогих одна,ты прав. Чего ты здесь лечишь народ,умник!!« ответить
Есть что сказать, говори.« ответить
Все секретики пораскрывали.« ответить
Сколько работал в разных местах в советское время, русские на работе говорили только на русском, их коллеги латыши, должны были знать два языка, это было как правило. Начальник латыш, говорил с рабочими на латышском и русском, начальник русский, говорил только на русском и с латышами, и с русскими.., видимо об этом и мечтает Митрофанов, когда говорит о "менталите латышей", с ностальгией вспоминая те времена...« ответить
Аaa, Sputnik Latvija.)))))« ответить