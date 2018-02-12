Одобренный правительством Латвии закон о переводе обучения во всех школах на латышский язык будет способствовать переходу власти в республике к русским. Об этом пишет издание Sputnik Latvija.

После отмены многоязычного образования, русские будут отдавать детей в школы, где преподают носители языка. При этом, в силу национального менталитета латышей, даже если в классе будет всего один русский ребенок, весь класс на переменах будет говорить на русском.

Сегодня недостаточное знание латышского языка тормозит многих русских к занятию политикой. Но через 10 лет этой преграды не останется, русские будут занимать посты в правительстве и парламенте. Латыши, наоборот, будут уезжать в Европу на заработки.

Издание приводит в пример мэра Риги Нила Ушакова, который, будучи русским, отлично говорит на латышском, и за него голосуют представители двух национальностей.

Проект законопроекта правительство Латвии утвердило в январе. Дошкольное обучение и преподавание в начальных классах (1-6) останется билингвальным, на завершающем этапе основного образования (7-9-й класс) 80 процентов предметов будут читаться на латышском, в средней школе (10-12-й класс) — все.

Как сообщалось ранее, многие жители Латвии с ностальгией вспоминают советское время.