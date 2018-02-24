Будущее Украины: тотальный крах, отказ от Донбасса и военная диктатура(27)

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Анатолий Тарасов
18:31 24.02.2018
В мире / Политика

Киев возвращает контроль над Донбассом и усмиряет украинских радикалов. Президент Петр Порошенко умудряется переизбраться на второй срок, но его в 2024 году свергают. В стране устанавливается военная диктатура. Правительство Украины признает воссоединение Крыма с Россией. Таковы сценарии будущего.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin — только часть американской помощи Киеву. Речь, по словам дипломата, идет о гораздо большем. Это тоже вариант будущего Украины. Сценарий «война до последнего украинца», к сожалению, весьма реалистичный.

 

По крайней мере, эксперты его не исключают. В середине февраля Российский совет по международным делам (РСМД) и представительство германского Фонда имени Фридриха Эберта опубликовали доклад «Форсайт по Украине: четыре сценария развития Украины до 2027 года». Слово «форсайт» с английского переводится и как «предвидение», и как «прогнозирование». Второе значение используется чаще.

 

Четыре варианта получились, потому что использовали матрицу из двух пар переменных — сильная и слабая власть, сплоченное и разобщенное общество.

 

Первый сценарий написан генеральным директором РСМД Андреем Кортуновым и руководителем украинского Института глобальных трансформаций Алексеем Семением. В этом варианте у Украины все очень неплохо: страна децентрализована и включена в глобальную экономику. В 2019-м на президентских выборах побеждает вымышленный политик Владимир Кармалюк. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики включаются в украинское государство. Лидеры ДНР и ЛНР остаются у власти до середины 2020-х годов. Экономике помогает Евросоюз — «План Маршалла — 2». Такой сценарий, по мнению авторов, реален при слабой власти и сильном обществе.

 

Во втором варианте — сильное государство и сильное общество — у Украины дела еще лучше. Его предложили американский эксперт Сэмьюэл Чарап и его украинский коллега Александр Чалый. Президентом избирается некий условный Ярослав Мудрый. Ультраправые, такие как «Правый сектор»*, к 2027 году превращаются в политических маргиналов, государство возвращает себе монополию на насилие. Донбасс под контролем Киева. Страна принимает нейтралитет, не входя ни в ЕС, ни в НАТО, вооруженные силы формируются по финскому или шведскому образцу — сугубо для защиты собственной территории.

 

Третий сценарий скорее пессимистичный. Главой государства остается Петр Порошенко. В стране свирепствует коррупция, Киев умудрился поссориться как с ближайшими соседями, так и с ЕС. В регионах правительство, чтобы удержать власть, вынуждено опираться на «политически ангажированные» добровольческие батальоны. Компенсировать потерю российского рынка не удается, население живет в бедности. В 2024 году — военный переворот, Порошенко свергнут. Его место занимает один из генералов. Новый режим инициирует конфликты с ЕС, но в страну продолжает поступать американская военная помощь, поскольку Украина по-прежнему служит буфером против России. (Волкер заявлением о «Джавелинах» подтвердил, что этот сценарий вполне реален.) Таким будущее Украины увидели эксперты фонда Карнеги Балаш Ярабик и фонда Фридриха Эберта Симон Вайс.

 

В четвертом варианте к власти в стране приходят технократы. Они признают потерю Крыма и части Донбасса. Для посттрамповской администрации США Украина не в приоритете. Перспектив вступления в НАТО и ЕС никаких.

 

В отношениях с Брюсселем вообще все очень грустно. «Украина и другие страны Восточного партнерства (проект ЕС, направленный на развитие особых связей с постсоветскими республиками. — Прим. ред.) — Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан — поняли, что они остались сами по себе».

 

Немецкие эксперты Гвендолин Зассе и Райнхард Крумм в свой прогноз добавили долю юмора. «Позитивная нота в общей серости политики — сборная Украины по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, в то время как хозяйка турнира, Россия, даже не смогла выйти из группы».

 

По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, созданные экспертами из разных стран сценарии будущего Украины «один другого фантастичнее». Бондаренко предполагает, что все будет хуже, чем в самом пессимистичном варианте. 

 

«Недооценивается тот монстр, который был выпестован Западом, — украинский национализм. Если кто-то считает, что его можно будет убрать в шкаф после того, как отпадет надобность в нем, он ошибается. Этот Франкенштейн пожрет своих создателей», — считает политолог.

 

По его словам, на «ближайшее десятилетие следует забыть о нормализации российско-украинских отношений, как бы Россия этого ни хотела». «В одном из сценариев есть показательный момент: когда Украина становится ультранационалистической, от нее отворачивается Европа, но не США. Так что маховик украинского национализма продолжит раскручиваться. Закончится это все после того, как Украина националистическая потерпит полный крах: экономический, политический и военный. После этого потребуется полное переучреждение этого государства — на федеративных или конфедеративных началах», — резюмирует он.

РИА Новости / Фото
Комментарии (27)
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хохлопейцев 18:33 24:02:2018

на запчасти,помоги ближнему,спаси европейца

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Ваня 19:48 24:02:2018

Нет проблем.. Пусть в Украине будет диктатура лишь бы выродков соссии исправно убивали..оружия им по больше надо дать

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чтоб ты знал 20:05 24:02:2018

в этом цель и прибалтов,сдохнуть за американскую идею

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хуторянен 20:50 24:02:2018

расея скорее сдохнит , чем Украина

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Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. 18:34 24:02:2018

Украина отработанный материал.

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Печаль-кручина 19:36 24:02:2018

Мля, и в эту зиму не замерзли без российского газа хохлы..:(((

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janka 20:49 24:02:2018

truba to cerez ukropiju prohodila i prohodit poka cto. vot i vorovali. posmotrim cto skazet kogda po ukrainskoi trube ne budet gaz peregonjatsa v Evropu.

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Марис 18:38 24:02:2018

Русские балуются фантастикой? То бредовые идеи о Эстонии, то о Латвии. Теперь Украина. Пофантазируйте, что будет с вашей страной. Фашистская диктатура уже есть, промышленность сгнила, экономика разлагается. Ждем вашего распада на национальные образования!

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параноику 19:12 24:02:2018

верзилов, быдло, кто о чём, а ты, вшивый, о бане. Почерк поменяй, дебил! Даже под новой кличкой тебя легко узнать, придурок. Тут тема про Украину, а ты, чмо, о России.

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Дык 19:16 24:02:2018

У верзилова удобств нет, ждёт весны, когда в Даугаве помыться сможет. А что хотите? Конечно вшивый, если раз в год в речке моется.

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Marim 19:30 24:02:2018

Попрошу доказательства в студию. Насчёт фашизма в России, насчёт "промышленность разлагается" и прочего бреда. Милай, ты слушатель "Радио Свобода" или подписчик "Лауку авизе"? Россия успешно строит флот, комодромы, гигантские мосты, открывает десятки современнийших перинатальных центров, создаёт авиацию будущего, ракеты с гиперзвуком и т.д и т.п. И все это при полном развале промышленности? Многие военные технологии намного обогнали американские. И по части демократии Россию можно уже считать образцом. А вот в Латвии полный тупик. Промышленность уничтожена. Экономика ниже плинтуса. Демократия на нуле. Дискриминация нацменьшинств. Коррупционных и продажные политики. Скажешь прилюдно, что оккупации не было - получишь срок. Дерьмократия цветет махровым цветом.

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Вот насмешил 19:38 24:02:2018

Россия успешно строит флот, комодромы, гигантские мосты, открывает десятки современнийших перинатальных центров, создаёт авиацию будущего,
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:))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Марис 20:54 24:02:2018

Извините, был не совсем прав. Это уже не фантастика. Это уже тяжелое психическое заболевание. У россиян мания величия.

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ин-на 18:40 24:02:2018

хохлам уже ничего не поможет, осталось им одно - вымирать, может быть, даже быстрей, чем прибалтика.

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Факт 19:28 24:02:2018

Россия покруче вымирает, и не отъезжающими, а фактически.

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задолбал! 20:13 24:02:2018

верзилов, заткнись, юродивый!

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Latviešu patriots 18:59 24:02:2018

Palīdzēsim brālīgajai Ukraiņu tautai iznīcināt krievu sērgu Donbasā! Dievs, svētī Ukrainu!

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Gejs, svētī Latviju! 19:20 24:02:2018

В Польше группа мужчин из граждан Украины и Грузии напала на сотрудников полиции, которые в ответ были вынуждены применить оружие, передает Dziennik Lozki.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)