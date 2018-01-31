Будьте бдительны! Женщина вставляет фотоаппарат в вагину(7)

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Анатолий Тарасов
12:29 31.01.2018
Lifenews / Интересно

Американская художница Дани Лесснау рассказала о серии своих фотографий Extimité, которые она сделала при помощи мини-фотоаппарата, установленного в ее влагалище. Интервью опубликовано в британском журнале Dazed в среду, 31 января.

«Я хотела создать тактильное, шокирующее и телесное ощущение в картинке. Я познакомилась с серией работ Энн Хамильтон Face to Face, где она снимала объекты камерой изо рта, и благодаря ей поняла, что тоже могу соединить фотокамеру со своим телом», — объяснила Лесснау.

 

Отмечается, что каждый кадр в серии художницы сделан с большой выдержкой — оттого они нечеткие и засвеченные. Для съемок она использовала самодельные стенопы — миниатюрные аппараты, также известные как пинхол-камеры.

 

«Пинхол-камеру очень легко сделать самостоятельно. У нее нет объектива, и это позволяет превратить в фотоаппарат все мое тело», — отметила Лесснау. Художница заверила, что предупреждала своих любовников о съемке.

 

В ноябре 2017-го жителей Стокгольма возмутила выставка художницы Лив Стремквист, размещенная в городском метро, из-за того что в работах автора присутствовали голые мужчины и менструирующие женщины.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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ринька обосраааные стринги 12:48 31:01:2018

очень интересно тарасов!а где же путин?в чем подвох?и когда она будет вставлять в жооопу?

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 12:48 31:01:2018

В 20-том ВЕКЕ ЖЕНЩИНЫ в СССР СВОЮ ИНТИМНУЮ ЧАСТЬ ТЕЛА - ВЛАГАЛИЩЕ,
ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ДЛЯ СОИТИЯ с МУЖЧИНОЙ-МУЖЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
И
ДЕТЕЙ....несмотря на то,что в СССР - СЕКСА не БЫЛО.....
ЩА СЕКС ЕСТЬ!!!!
ВО ВЛАГАЛИЩЕ,АНУС и РОТ МОЖНО ВСТАВЛЯТЬ ВСЁ,ЧТО ХОЕТСЯ...
И
ФОТОГРАФИРОВАТЬ.....причем в США- это уже называется ИСКУССТВО...

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001 13:05 31:01:2018

Одна фотоапарат вставляет, другой котелок на куй вешает, кто следующий

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свободный мир 13:29 31:01:2018

Это свобода, права человека и толерантность в одном флаконе. Гомосеки, трансвертиты, педики, некрофилы - уважаемые члены свободного цивилизованного мирового сообщества. А дикая Россия не хочет туда вступать. Санкциями её, санкциями! Топ западной технологии - кинокамера в .опе! И наслаждайся потом просмотром вхождения кала! Великое искусство Запада!

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смерш 13:26 31:01:2018

ждем следующего придурка, который из очка будет фотографировать.

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ыыы 13:46 31:01:2018

Их двое - Latviešu patriots и ваня

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Антивирус 15:20 31:01:2018

Когда не хватает слов в лексиконе,тогда индивид или матерится или мычит междометиями. Так и в этом случае. Когда в пустой башке нет мыслей, но так хочется чувствовать свою принадлежность к искусству,тогда в дело вступает тело. Короче творчество от дебилов для таких же. Им ведь тоже надо ,что либо понятное и близкое,чем можно восхищаться.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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