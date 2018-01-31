«Я хотела создать тактильное, шокирующее и телесное ощущение в картинке. Я познакомилась с серией работ Энн Хамильтон Face to Face, где она снимала объекты камерой изо рта, и благодаря ей поняла, что тоже могу соединить фотокамеру со своим телом», — объяснила Лесснау.
Отмечается, что каждый кадр в серии художницы сделан с большой выдержкой — оттого они нечеткие и засвеченные. Для съемок она использовала самодельные стенопы — миниатюрные аппараты, также известные как пинхол-камеры.
«Пинхол-камеру очень легко сделать самостоятельно. У нее нет объектива, и это позволяет превратить в фотоаппарат все мое тело», — отметила Лесснау. Художница заверила, что предупреждала своих любовников о съемке.
В ноябре 2017-го жителей Стокгольма возмутила выставка художницы Лив Стремквист, размещенная в городском метро, из-за того что в работах автора присутствовали голые мужчины и менструирующие женщины.
очень интересно тарасов!а где же путин?в чем подвох?и когда она будет вставлять в жооопу?« ответить
В 20-том ВЕКЕ ЖЕНЩИНЫ в СССР СВОЮ ИНТИМНУЮ ЧАСТЬ ТЕЛА - ВЛАГАЛИЩЕ,« ответить
ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ДЛЯ СОИТИЯ с МУЖЧИНОЙ-МУЖЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ
И
ДЕТЕЙ....несмотря на то,что в СССР - СЕКСА не БЫЛО.....
ЩА СЕКС ЕСТЬ!!!!
ВО ВЛАГАЛИЩЕ,АНУС и РОТ МОЖНО ВСТАВЛЯТЬ ВСЁ,ЧТО ХОЕТСЯ...
И
ФОТОГРАФИРОВАТЬ.....причем в США- это уже называется ИСКУССТВО...
Одна фотоапарат вставляет, другой котелок на куй вешает, кто следующий« ответить
Это свобода, права человека и толерантность в одном флаконе. Гомосеки, трансвертиты, педики, некрофилы - уважаемые члены свободного цивилизованного мирового сообщества. А дикая Россия не хочет туда вступать. Санкциями её, санкциями! Топ западной технологии - кинокамера в .опе! И наслаждайся потом просмотром вхождения кала! Великое искусство Запада!« ответить
ждем следующего придурка, который из очка будет фотографировать.« ответить
Их двое - Latviešu patriots и ваня« ответить
Когда не хватает слов в лексиконе,тогда индивид или матерится или мычит междометиями. Так и в этом случае. Когда в пустой башке нет мыслей, но так хочется чувствовать свою принадлежность к искусству,тогда в дело вступает тело. Короче творчество от дебилов для таких же. Им ведь тоже надо ,что либо понятное и близкое,чем можно восхищаться.« ответить