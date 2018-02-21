«Бунт на коленях»: академики просят Путина отменить реформу РАН

Свыше 400 российских академиков подписали второе письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором вновь просят главу государства сменить юридический статус РАН и вернуть ее под руководство научных институтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.

В конце 2017 года около 400 академиков и членов-корреспондентов РАН направляли Путину открытое письмо, в котором «подавляющее большинство академического корпуса» выражало недовольство реформой академии. Они утверждали, что «стиль и методы работы ФАНО мешают научной деятельности».

Академики тогда впервые попросили Путина сменить юридический статус РАН и вернуть ее под руководство научных институтов.

В середине октября ученые получили ответ на свое обращение, но не от администрации президента, а из Минобрнауки. После этого они решили вновь обратиться к российскому президенту.

«Многие из нас, работая еще в СССР — во многом несвободной стране, чувствовали себя в то время свободными в своих изысканиях. Чувство свободы, так необходимое в научном творчестве, сейчас исчезает в тисках специалистов по финансовой отчетности. Ситуация требует принятия незамедлительных мер на уровне высшего руководства РФ. Науке в России должны быть возвращены особый статус и самоуправление», — написали ученые.

Они высказали убеждение, что наука в России не может развиваться в условиях «под управлением некомпетентной структуры, называемой ФАНО».