На саммите в Абу-Даби Джордж Буш — младший выразил уверенность в том, что Москва «вмешивалась» в американские выборы, пишет The Independent. Экс-президент США также не исключил, что Владимир Путин «ищет повод для ссоры» с Западом из-за распада СССР, ведь он так и не примирился с крахом «советского господства», отмечает издание.

Джордж Буш — младший заявил, что существуют «очевидные доказательства российского вмешательства» в американские выборы. На саммите в Абу-Даби экс-президент США также высказал мнение, что Владимира Путина интересует лишь его личная победа, передаёт The Independent.

Москва отрицает обвинения американских спецслужб, которые обвиняют её в попытке повлиять на президентское голосование. Поначалу Трамп преуменьшал значение изысканий разведсообщества, но затем встал на его сторону, напоминает издание.

Буш признался, что нельзя сказать наверняка, повлияло ли «вмешательство» на результаты выборов. Вместе с тем, по его мнению, очевидно: Россия предпринимала такую попытку, что само по себя выглядит проблематичным и представляет «угрозу демократии».

«Путин — великолепный тактик, который обладает способностью обнаруживать слабые места и использовать их в своих целях», — подчеркнул бывший глава Белого дома. Именно поэтому, на его взгляд, Вашингтону необходимо сохранить НАТО.

Буш также предположил, что Путин «затаил обиду» на Запад. «Он ведёт себя так потому, что его беспокоит распад СССР. Поэтому большинство его действий направлено на восстановление советского господства», — добавил политик.

The Independent обращает внимание, что Буш неоднократно выступал с критикой Трампа и сомневался в его лидерских качествах. Кроме того, он вставал на защиту СМИ, назвав их «неотъемлемой частью демократии», когда действующий глава государства объявил некоторых американских журналистов «врагами народа».