Буш: Путин нарывается на драку!(24)

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Герман Бергер
17:55 11.02.2018
В мире / Политика

На саммите в Абу-Даби Джордж Буш — младший выразил уверенность в том, что Москва «вмешивалась» в американские выборы, пишет The Independent. Экс-президент США также не исключил, что Владимир Путин «ищет повод для ссоры» с Западом из-за распада СССР, ведь он так и не примирился с крахом «советского господства», отмечает издание.

Джордж Буш — младший заявил, что существуют «очевидные доказательства российского вмешательства» в американские выборы. На саммите в Абу-Даби экс-президент США также высказал мнение, что Владимира Путина интересует лишь его личная победа, передаёт The Independent.

 

Москва отрицает обвинения американских спецслужб, которые обвиняют её в попытке повлиять на президентское голосование. Поначалу Трамп преуменьшал значение изысканий разведсообщества, но затем встал на его сторону, напоминает издание.

 

Буш признался, что нельзя сказать наверняка, повлияло ли «вмешательство» на результаты выборов. Вместе с тем, по его мнению, очевидно: Россия предпринимала такую попытку, что само по себя выглядит проблематичным и представляет «угрозу демократии».

 

«Путин — великолепный тактик, который обладает способностью обнаруживать слабые места и использовать их в своих целях», — подчеркнул бывший глава Белого дома. Именно поэтому, на его взгляд, Вашингтону необходимо сохранить НАТО.

 

Буш также предположил, что Путин «затаил обиду» на Запад. «Он ведёт себя так потому, что его беспокоит распад СССР. Поэтому большинство его действий направлено на восстановление советского господства», — добавил политик.

 

The Independent обращает внимание, что Буш неоднократно выступал с критикой Трампа и сомневался в его лидерских качествах. Кроме того, он вставал на защиту СМИ, назвав их «неотъемлемой частью демократии», когда действующий глава государства объявил некоторых американских журналистов «врагами народа». 

ИНО TV / Фото
Комментарии (24)
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Саня 17:58 11:02:2018

Предлагаю купить палку с петлёй на конце, накинуть путлеру на шею, загнать в клетку и этапировать в Гаагу.
Надоел.

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бомжу вонючему 18:07 11:02:2018

Это тебе, быдло, петлю на шею и в психушку посадить, да ещё в вонючую гнилозубую твою пасть кляп вставить, что не вонял.

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Пеца 18:09 11:02:2018

салоедам лиж бы убить, сжечь как в одессе

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игра такая 18:13 11:02:2018

сбегай лизни макакекейну дырку и получи конский пряник с patriotsom на двоих

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Саня 18:34 11:02:2018

верхним
Какие добрые христиане.

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Гоша 20:44 11:02:2018

Тебя кто рожал......упырь?

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Latviešu patriots 17:59 11:02:2018

Starp citu, Bušam ir taisnība! Putins sapņo par Krievijas impēriju cariskās Krievijas robežās!

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ольга 18:08 11:02:2018

Во, народ , даже знает , что снится путину или в одной постеле - не Риньки коммент ?

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ыыы 18:49 11:02:2018

Kas tev to pačukstēja? Ваня?

« ответить
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Latviešu patriots 00:05 12:02:2018

Man pātik tērēbuņšu sāvu pimpi

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сионистское рыло 18:05 11:02:2018

вмешиваться в любые выборы,рассаживать марионеточные режимчики и устраивать перевороты могут только избранные

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Самарканд 18:08 11:02:2018


Россия наказана за тайные убийства крещённых людей в Латвии,Риге лазерным
оружием.Не простой указкой,а именно лазерным оружием,вызывающем смертельные
изменения внутри тела человека и не видимые снаружи.Это преступление
совершалось многие годы,десятилетия с ведома самых высоких чинов России.Россия будет наказана до полного исчезновения с карт Мира.Все кто будет содействовать
России также скорее всего будут наказаны.Об этом наказании должен знать
каждый россиянин....

« ответить
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Бред сумасшедшего Ха-ха 18:16 11:02:2018

Из психушки пишешь? Такой бред только психбольной дебил может написать.

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ну ты и дебил 18:18 11:02:2018

когда страна требует героев мама рожает дураков

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деревня рассудительных дурачков 18:19 11:02:2018

и тебя вылечат

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варзилоиду-дебилоиду 18:21 11:02:2018

А вот за такую клевету про Россию можно и на нары попасть. Думаю, что скоро за тобой приедут, заврался ты, окурок!

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Правда тут 18:28 11:02:2018

Второсортные лучше типа пишут.

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Самарканду 19:14 11:02:2018

Видится что у госпожи Псаки серьёзный соперник обозначился...
Это - полный улёт!
Или это дипломная работа постояльца с Тайка-2?

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Кос 00:09 12:02:2018

А когда свет зажогся в доме все мёртвые были и с тех пор ходит его черная душа по свету и нету ей покоя

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Мнение 18:34 11:02:2018

Радует одно,что от латышской латвии и пепла не останется при любой заварушке.

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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