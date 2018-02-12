Джордж Буш — младший заявил, что существуют «очевидные доказательства российского вмешательства» в американские выборы. На саммите в Абу-Даби экс-президент США также высказал мнение, что Владимира Путина интересует лишь его личная победа, передаёт The Independent.
Москва отрицает обвинения американских спецслужб, которые обвиняют её в попытке повлиять на президентское голосование. Поначалу Трамп преуменьшал значение изысканий разведсообщества, но затем встал на его сторону, напоминает издание.
Буш признался, что нельзя сказать наверняка, повлияло ли «вмешательство» на результаты выборов. Вместе с тем, по его мнению, очевидно: Россия предпринимала такую попытку, что само по себя выглядит проблематичным и представляет «угрозу демократии».
«Путин — великолепный тактик, который обладает способностью обнаруживать слабые места и использовать их в своих целях», — подчеркнул бывший глава Белого дома. Именно поэтому, на его взгляд, Вашингтону необходимо сохранить НАТО.
Буш также предположил, что Путин «затаил обиду» на Запад. «Он ведёт себя так потому, что его беспокоит распад СССР. Поэтому большинство его действий направлено на восстановление советского господства», — добавил политик.
The Independent обращает внимание, что Буш неоднократно выступал с критикой Трампа и сомневался в его лидерских качествах. Кроме того, он вставал на защиту СМИ, назвав их «неотъемлемой частью демократии», когда действующий глава государства объявил некоторых американских журналистов «врагами народа».
Предлагаю купить палку с петлёй на конце, накинуть путлеру на шею, загнать в клетку и этапировать в Гаагу.« ответить
Надоел.
Это тебе, быдло, петлю на шею и в психушку посадить, да ещё в вонючую гнилозубую твою пасть кляп вставить, что не вонял.« ответить
салоедам лиж бы убить, сжечь как в одессе« ответить
сбегай лизни макакекейну дырку и получи конский пряник с patriotsom на двоих« ответить
верхним« ответить
Какие добрые христиане.
Тебя кто рожал......упырь?« ответить
Starp citu, Bušam ir taisnība! Putins sapņo par Krievijas impēriju cariskās Krievijas robežās!« ответить
Во, народ , даже знает , что снится путину или в одной постеле - не Риньки коммент ?« ответить
Kas tev to pačukstēja? Ваня?« ответить
Man pātik tērēbuņšu sāvu pimpi« ответить
вмешиваться в любые выборы,рассаживать марионеточные режимчики и устраивать перевороты могут только избранные« ответить
« ответить
Россия наказана за тайные убийства крещённых людей в Латвии,Риге лазерным
оружием.Не простой указкой,а именно лазерным оружием,вызывающем смертельные
изменения внутри тела человека и не видимые снаружи.Это преступление
совершалось многие годы,десятилетия с ведома самых высоких чинов России.Россия будет наказана до полного исчезновения с карт Мира.Все кто будет содействовать
России также скорее всего будут наказаны.Об этом наказании должен знать
каждый россиянин....
Из психушки пишешь? Такой бред только психбольной дебил может написать.« ответить
когда страна требует героев мама рожает дураков« ответить
и тебя вылечат« ответить
А вот за такую клевету про Россию можно и на нары попасть. Думаю, что скоро за тобой приедут, заврался ты, окурок!« ответить
Второсортные лучше типа пишут.« ответить
Видится что у госпожи Псаки серьёзный соперник обозначился...« ответить
Это - полный улёт!
Или это дипломная работа постояльца с Тайка-2?
А когда свет зажогся в доме все мёртвые были и с тех пор ходит его черная душа по свету и нету ей покоя« ответить
Радует одно,что от латышской латвии и пепла не останется при любой заварушке.« ответить