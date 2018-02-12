Нет, все-таки путь Ольги Бузовой на музыкальный Олимп был стремителен. Еще каких-то пару лет назад Ольга была известна только как жена футболиста Дмитрия Тарасова. Их общее прозвище «тарабузики» знала вся продвинутая публика.

Но ничто не вечно под луной. «Тарабузики» распались в 2016 году, и если Дмитрий продолжил играть в футбол и даже благополучно женился, то судьба Ольги сделала крутой зигзаг. Она начала петь.

Насладиться вокальными данными артистки накануне смогли посетители гей-клуба «Центральная станция», что в самом центре Петербурга, сообщает корреспондент «Комсомолки».

На роликах с концерта, выложенных в Сеть, видно: Ольга отдавала зрителем всю себя. Она активно двигалась в компании парней из подтанцовки, и еще иногда пела в микрофон.

И пусть говорят злые языки, что поет Бузова под фонограму. Что с того — ведь людям нравится.

Когда Ольга только вышла на сцену, зал встретил ее диким, истошным криком. Видно, народ истосковался по красивой и талантливой музыке.

Добавим: 9 февраля Бузова была нарасхват. В «Центральную станцию» она приехала прямиком из Ледового дворца, где выступала на ежегодном концерте Big Love Show. И, кажется, была там хедлайнером вместе с Егором Кридом и рэпером Мотом.