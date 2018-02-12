Но ничто не вечно под луной. «Тарабузики» распались в 2016 году, и если Дмитрий продолжил играть в футбол и даже благополучно женился, то судьба Ольги сделала крутой зигзаг. Она начала петь.
Насладиться вокальными данными артистки накануне смогли посетители гей-клуба «Центральная станция», что в самом центре Петербурга, сообщает корреспондент «Комсомолки».
На роликах с концерта, выложенных в Сеть, видно: Ольга отдавала зрителем всю себя. Она активно двигалась в компании парней из подтанцовки, и еще иногда пела в микрофон.
И пусть говорят злые языки, что поет Бузова под фонограму. Что с того — ведь людям нравится.
Когда Ольга только вышла на сцену, зал встретил ее диким, истошным криком. Видно, народ истосковался по красивой и талантливой музыке.
Добавим: 9 февраля Бузова была нарасхват. В «Центральную станцию» она приехала прямиком из Ледового дворца, где выступала на ежегодном концерте Big Love Show. И, кажется, была там хедлайнером вместе с Егором Кридом и рэпером Мотом.
kak statja pro piderov tak avtor berger.« ответить
хотя, каждому свое, это я о публике, но как- то дружно стартовали два кружка членов, один в перзиденты, второй -талаааантищеее ого, го !!!! сoльная карьера, че так, никого кроме девок (в прямом смысле) в россии не осталось, не из чего выбирать совсем? самим не стыдно ?« ответить