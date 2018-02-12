Бузова даёт концерты в гей-клубах России (видео)(2)

Лента новостей
В Латгалии сердиты на власть и готовы бастовать Ксения Собчак объяснила, чем занималась в США Синоптики рассказали о погоде на понедельник Премьер: телеканал на русском Латвии не нужен Муйжниекс готов реинтегрироваться в Латвию. Для неграждан «сделал, что мог» Министр РФ назвал биоматериалом тела погибших в катастрофе Ан-148 МОК хочет наказать бронзового призера ОИ-2018 из России за критику Медведев рад спаду рождаемости. Люди мешают цифровой экономике «Главный праздник у них — гей-парад». Русские бегут из США и Европы
Eще в разделе
Ксения Собчак объяснила, чем занималась в США Лавров ответил как Остап Бендер на вопрос о США Ученые выявили большие преимущества людей без пары Секс до свадьбы и измена могут стать преступлениями Ксения Собчак вспомнила о мечте стать проституткой
Герман Бергер
16:44 11.02.2018
Lifenews / Люди

Нет, все-таки путь Ольги Бузовой на музыкальный Олимп был стремителен. Еще каких-то пару лет назад Ольга была известна только как жена футболиста Дмитрия Тарасова. Их общее прозвище «тарабузики» знала вся продвинутая публика.

Но ничто не вечно под луной. «Тарабузики» распались в 2016 году, и если Дмитрий продолжил играть в футбол и даже благополучно женился, то судьба Ольги сделала крутой зигзаг. Она начала петь.

 

Насладиться вокальными данными артистки накануне смогли посетители гей-клуба «Центральная станция», что в самом центре Петербурга, сообщает корреспондент «Комсомолки».

 

На роликах с концерта, выложенных в Сеть, видно: Ольга отдавала зрителем всю себя. Она активно двигалась в компании парней из подтанцовки, и еще иногда пела в микрофон.

 

 

И пусть говорят злые языки, что поет Бузова под фонограму. Что с того — ведь людям нравится.

 

Когда Ольга только вышла на сцену, зал встретил ее диким, истошным криком. Видно, народ истосковался по красивой и талантливой музыке.

 

Добавим: 9 февраля Бузова была нарасхват. В «Центральную станцию» она приехала прямиком из Ледового дворца, где выступала на ежегодном концерте Big Love Show. И, кажется, была там хедлайнером вместе с Егором Кридом и рэпером Мотом.

Комсомольская правда / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Janka 17:46 11:02:2018

kak statja pro piderov tak avtor berger.

« ответить
Profile_default
пипец, ".. о вкусы, о нравы," 20:04 11:02:2018

хотя, каждому свое, это я о публике, но как- то дружно стартовали два кружка членов, один в перзиденты, второй -талаааантищеее ого, го !!!! сoльная карьера, че так, никого кроме девок (в прямом смысле) в россии не осталось, не из чего выбирать совсем? самим не стыдно ?

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV