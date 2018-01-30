Было время и цены снижались

Налоговые скидки добрались до овощей и фруктов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В процессе введения сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи не зафиксировано ни одного случая злоупотребления, сообщили газете «СЕГОДНЯ» в Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ).

Большинство поставщиков в этом году не повысили цены на фрукты и овощи, все торговцы руководствуются новой ставкой НДС в размере 5%, поэтому конечная цена всех товаров, на которые снижена ставка НДС, снизилась.

При этом наблюдается повышение некоторых цен, что поставщики объясняют их сезонными колебаниями. Так, цена поставки местной моркови повысилась на 3 цента за кг, картофеля — на 2 цента за кг. Тем не менее цена в итоге снизилась, так как это повышение меньше разницы от снижения ставки НДС.

По оценке ЛАТ, продажи местных овощей увеличились. Как отметил президент ЛАТ Хенрик Данусевич, снижение НДС на местные овощи, фрукты и ягоды уже дало результаты и очень важно для потребителей.

ЛАТ считает также необходимым снизить также ставку НДС на услуги общепита.

Олег УГРЮМОВ.