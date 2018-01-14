Быстрее всего в Латвии вымирает Даугавпилс(3)

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Владимир Бучельников
21:49 14.01.2018
Наша Латвия / Общество

В прошлом году в Даугавпилсе (крупнейший населенный пункт Латгалии) и Даугавпилсском крае умерли 1915 человек, а родилось всего 919, пишет агентство LETA.

Такую статистику в местном загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.

 

В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1879 человек, рождаемость — 933. В прошлом году пособие по рождению ребенка в Даугавпилсе было увеличено до 300 евро, а в Даугавпилсском крае с этого года составляет 200 евро. Напомним, что в Латвии этот город является наиболее русскоязычным.

 

По прогнозам исследователей из Латвийского университета, Даугавпилс к 2051 году исчезнет с карты страны. Как они предсказывают, к 2065 году обитаемая территория Латвии уменьшится более чем вдвое — жители останутся в окрестностях Риги, в центре региона Земгале и по берегам Рижского залива. Позднее Латвия сократится до размеров Риги и ее ближайших пригородов.

 

Впрочем, исследователи отмечают, что в Латвии есть края, где с 2008 года по 2015 год количество жителей не сокращается, а увеличивается. Все они расположены вокруг Риги. Это — Адажи, Бабите, Балдоне, Царникава, Гаркалне, Икшкиле, Кекава, Марупе, Ропажи, Сигулда, Стопини.

 

За 2016 год население Латвии снизилось на 18,8 тысячи человек, за 17 лет (начиная с 2000-го) латвийцев стало меньше на 700 тысяч человек. За 2015 год государство потеряло 17,1 тысячи жителей, в 2014-м — 15,4 тысячи человек, пишет «Sputnik Латвия». Основными причинами отрицательной демографической динамики специалисты называют эмиграцию и естественную убыль, когда смертность превалирует над рождаемостью. Естественный прирост населения в Латвии остается негативным с 1991 года. По темпам депопуляции Латвия вошла в первую десятку среди стран мира, ежегодные демографические потери приближаются к 1% населения.

press.lv / Фото
Комментарии (3)
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СССР 23:02 14:01:2018

Молодые свалили в Ригу!

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Z 23:15 14:01:2018

Ничего! Держитесь! Вместо интеллектуальной, технической, научной базы, ну и культурной, вам предложат патриотическую. Вперед на защиту отечества от неминуемого врага более 800 евро в месяц.

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Мэр 23:15 14:01:2018

Пора скидывать дома и квартиры! Нас ждет разруха и голод.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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