В прошлом году в Даугавпилсе (крупнейший населенный пункт Латгалии) и Даугавпилсском крае умерли 1915 человек, а родилось всего 919, пишет агентство LETA.

Такую статистику в местном загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.

В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1879 человек, рождаемость — 933. В прошлом году пособие по рождению ребенка в Даугавпилсе было увеличено до 300 евро, а в Даугавпилсском крае с этого года составляет 200 евро. Напомним, что в Латвии этот город является наиболее русскоязычным.

По прогнозам исследователей из Латвийского университета, Даугавпилс к 2051 году исчезнет с карты страны. Как они предсказывают, к 2065 году обитаемая территория Латвии уменьшится более чем вдвое — жители останутся в окрестностях Риги, в центре региона Земгале и по берегам Рижского залива. Позднее Латвия сократится до размеров Риги и ее ближайших пригородов.

Впрочем, исследователи отмечают, что в Латвии есть края, где с 2008 года по 2015 год количество жителей не сокращается, а увеличивается. Все они расположены вокруг Риги. Это — Адажи, Бабите, Балдоне, Царникава, Гаркалне, Икшкиле, Кекава, Марупе, Ропажи, Сигулда, Стопини.

За 2016 год население Латвии снизилось на 18,8 тысячи человек, за 17 лет (начиная с 2000-го) латвийцев стало меньше на 700 тысяч человек. За 2015 год государство потеряло 17,1 тысячи жителей, в 2014-м — 15,4 тысячи человек, пишет «Sputnik Латвия». Основными причинами отрицательной демографической динамики специалисты называют эмиграцию и естественную убыль, когда смертность превалирует над рождаемостью. Естественный прирост населения в Латвии остается негативным с 1991 года. По темпам депопуляции Латвия вошла в первую десятку среди стран мира, ежегодные демографические потери приближаются к 1% населения.