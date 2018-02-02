Что происходит с современной молодёжью и почему они… лучше нас, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Каждое новое поколение принято ругать, ведь оно обязательно должно быть хуже предыдущего, тащить мир на дно и обладать просто минимальным количеством светлых голов — ну, знаете, это уже многовековая традиция старшего поколения. Но нынешняя молодежь, которая впервые родилась со смартфоном в руках и интернетом в умах, настолько разительно отличается от всех своих предшественников, что и ругать–то его язык не поворачивается. Оно просто дико непонятно!

Мы решили разобраться, чем же так выделяются молодые люди, с рождения повязанные Всемирной паутиной.

Их миром правит хайп

Если перенести термин «хайп» сквозь пару поколений в прошлое, мы получим слово «ажиотаж». Конечно, ажиотаж был всегда. Но он даже близко не мог сравниться с новостной взрывной скоростью современного хайпа.

Немного примеров: крутая реклама сегодня — это удачно запощенная фотография в интернете. Самые актуальные новости — это твиттер–аккаунты. Бомбящее творчество — это просмотры на YouTube. Больше не работают продюсеры и многомиллионные проекты. Работает лишь то, что поймает хайп — поймает эту хаотичную сверхскоростную сетевую волну ажиотажа.

Чтобы быть на гребне этой волны, молодежи приходится постоянно адаптироваться к переменам. Поэтому на наших глазах растут умеющие быстро приспосабливаться ко всему новому и устанавливать новые правила разносторонние молодые люди. Интересную фразу в продолжение этой темы написал в своем посте–рассуждении о молодежи известный SMM–специалист (специалист в области социальных сетей) Никита Широбоков.

«Они приходят в среду и обустраивают ее под себя. Мое любимое — скоро они столкнутся с государственными институтами. Ох, я бы не хотел оказаться на месте этих самых институтов. Им конец».

Им плевать на школу

Как пишет Huffington Post, многие работодатели прочат, что большой процент подростков войдет на рынок труда с онлайн–аттестатом либо и вовсе не окончив школу. А все потому, что эти ребята точно знают, что им нужно: они не будут тратить лет этак пять на прогул лекций в институте, чтобы получить заветную корочку не по специальности. Они не будут слушать рассуждения вроде «Дорогой мой, интеллектуалу не пристало ходить без диплома». Все это приведет к тому, что в ближайшем будущем традиционный университетский сценарий уступит свое место самообразованию (сюда включаются всевозможные узкоспециализированные курсы).

Им не нужны машины и квартиры

В последние годы продажи новых машин в США снизились практически вдвое. Автомобильные компании всерьез задумываются о том, как же вообще продавать машины этому чертовому поколению. А экономисты твердят, что столь жадных юношей еще свет не видывал.

Но они не жадные! Просто сегодня сама концепция владения вещами уже неактуальна. Неблагоприятная экономическая ситуация и бешеное развитие технологий привели к тому, что нынешняя молодежь более вдумчиво относится к деньгам и никогда не будет тратить их так же щедро, как некогда их родители.

Все покупки заранее анализируются, цены изучаются в сети, ну и сама целесообразность какого–либо приобретения ставится под вопрос первым делом: если квартиру выгоднее снимать, нежели покупать, ее будут снимать, плевать на стереотипы (которые, к слову, тоже теряют свою былую силу). Если новый смартфон круче автомобиля — пошел он подальше, этот автомобиль, побеждает смартфон!

Им уже не впаришь

Раньше люди верили авторитетам. Верили родителям, верили учителям. Сегодня среднестатистическому учителю порой бывает трудно, так сказать, конкурировать с учеником. Ведь он может проверить любую информацию за десятую долю секунды и доказать совершенно обратное.

Вообще проверять полученную информацию — это девиз молодежи. Обмануть их получится, если только вам достанется особо тугой представитель поколения.

У них клиповое мышление

Вот на чем больше всего и сказались технологии, так это на мышлении. Если старшее поколение учило, современное гуглит. Да, возможно, из–за этого знания основной массы поверхностны, а мышление — клиповое, но они всегда владеют самой актуальной информацией.

А с ней, стоит отметить, работают они очень круто, что помогает им справиться с поставленными задачами гораздо эффективнее. А учитывая, с какой скоростью движется современный мир, в выигрыше в итоге останется все же далеко не old generation со своим «Зато мы запоминали!».

Они многозадачны

Нынче подростки напоминают телефон со множеством функций и открытых в нем приложений. Они могут одновременно идти по улице и искать информацию для школьного проекта в Кембриджской онлайн–библиотеке, параллельно слушать лекцию TEDx, в тот же момент обсуждая в чате на Facebook новый альбом хайпового витч–хаус–диджея.

А теперь только представьте, как эти современные Цезари повлияют на развитие нового века!

У них больше нет субкультур

Вы замечаете, что все эти готы, панки, эмо, которые одним своим видом заставляли переживать легкий инфаркт всех завучей школ, резко канули в небытие?

Как отмечает молодежь портала The Question, сам смысл в субкультурах в современном мире просто–напросто отпал, и тому есть две главные причины.

Любой субкультуре прошлого века была присуща некая идея, протест, а иногда и агрессия. Сегодня же никто не воспримет чей–то «бунт через платье». Да всем наплевать на ваш внешний вид! Хотите выразиться, хотите что–то сказать? Говорите в сети. Иначе для чего придуманы Twitter, Instagram и Facebook?

Разнообразие — вот за что можно ценить эту эпоху. Сейчас подросток может рвать танцпол под Lil Pump вперемешку с техно, плача бить тату под Linkin Park, а затем ехать в метро на лекцию по истории робототехники второй половины нулевых под экзотичный афрохаус. Больше не нужно выбирать, нужно максимально пользоваться всем, что есть вокруг.

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Что мы имеем в итоге? Толпу открытых всему новому, «забивших» на стереотипы, многозадачных, прагматичных, стремительно развивающихся хайповых молодых людей с клиповым мышлением. И вы еще скажете, что они тащат мир на дно?

Мы бы с вами поспорили…

Подготовила Елена ЗИМА.