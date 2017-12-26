Быть жирным здорово?

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Анатолий Тарасов
12:25 26.12.2017
Техно / Наука

Люди с лишним весом чувствуют себя счастливее худых. Такой вывод сделали ученые из Бристольского университета, проанализировав данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. Об этом пишет The Independent.

Специалисты заметили, что испытуемые с высоким индексом массы тела оказались более спокойными. «Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении», — резюмировали они, опираясь на медицинские записи.

 

По мнению исследователей, люди, которые постоянно идут с собой на компромисс в вопросе питания, хуже справляются с негативными эмоциями. В то же время те, кто не ограничивает себя, демонстрируют большую психологическую устойчивость.

 

При этом медики подчеркивают, что, несмотря на позитивный психологический эффект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.

РИА Новости / Фото
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