Правительство рассмотрит график составления бюджета на заседании 6 марта.
Согласно графику до 20 марта 2018 года должен быть представлен информационный доклад о базе основного госбюджета и специального госбюджета и список не включенных в базовые расходы мер, поданных министерствами и другими учреждениями центральной власти.
Планируется, что 10 апреля правительство утвердит «Латвийскую программу стабильности на 2019-2021 гг.», включив в нее прогнозы макроэкономических показателей, цели среднесрочного бюджета центрального правительства и приоритеты фискальной политики.
До 1 августа министерства должны будут представить предложения о приоритетных мерах и необходимом на их выполнение финансировании.
15 октября на внеочередном заседании правительства планируется утвердить план бюджета центрального правительства. Результаты пересмотра расходов бюджета и расходование средств в бюджете 2019 года планируется рассмотреть в правительстве 16 октября.
А что там принимать?....Как всегда,,филькина грамота,, и мы по ней существуем(((((« ответить
MInistru Kabinetam vajag steidzigi atkapties!« ответить
эти дебилы уже напринимали бюджетов и напроводили реформ, что только одно слово для них осталось - дебилы!« ответить
Мудрые задают вопросы, умные находят ответы, дураки принимают решения.« ответить