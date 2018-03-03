Бюджет 2019 года составит нынешнее правительство, а примет Сейм нового созыва(4)

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Виталий Вавилкин
14:30 03.03.2018
Политика / Сейм

Бюджет 2019 года составит нынешний Кабинет министров, а принимать будут Сейм нового созыва и новое правительство. Это предусмотрено проектом распоряжения Министерства финансов о графике подготовки госбюджета на следующий год и среднесрочного бюджета.

Правительство рассмотрит график составления бюджета на заседании 6 марта.

 

Согласно графику до 20 марта 2018 года должен быть представлен информационный доклад о базе основного госбюджета и специального госбюджета и список не включенных в базовые расходы мер, поданных министерствами и другими учреждениями центральной власти.

 

Планируется, что 10 апреля правительство утвердит «Латвийскую программу стабильности на 2019-2021 гг.», включив в нее прогнозы макроэкономических показателей, цели среднесрочного бюджета центрального правительства и приоритеты фискальной политики.

 

До 1 августа министерства должны будут представить предложения о приоритетных мерах и необходимом на их выполнение финансировании.

 

15 октября на внеочередном заседании правительства планируется утвердить план бюджета центрального правительства. Результаты пересмотра расходов бюджета и расходование средств в бюджете 2019 года планируется рассмотреть в правительстве 16 октября.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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шери 15:55 03:03:2018

А что там принимать?....Как всегда,,филькина грамота,, и мы по ней существуем(((((

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zinu... 16:13 03:03:2018

MInistru Kabinetam vajag steidzigi atkapties!

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ин-на 19:23 03:03:2018

эти дебилы уже напринимали бюджетов и напроводили реформ, что только одно слово для них осталось - дебилы!

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шери 21:44 03:03:2018

Мудрые задают вопросы, умные находят ответы, дураки принимают решения.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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