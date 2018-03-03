Бюджет 2019 года составит нынешний Кабинет министров, а принимать будут Сейм нового созыва и новое правительство. Это предусмотрено проектом распоряжения Министерства финансов о графике подготовки госбюджета на следующий год и среднесрочного бюджета.

Правительство рассмотрит график составления бюджета на заседании 6 марта.

Согласно графику до 20 марта 2018 года должен быть представлен информационный доклад о базе основного госбюджета и специального госбюджета и список не включенных в базовые расходы мер, поданных министерствами и другими учреждениями центральной власти.

Планируется, что 10 апреля правительство утвердит «Латвийскую программу стабильности на 2019-2021 гг.», включив в нее прогнозы макроэкономических показателей, цели среднесрочного бюджета центрального правительства и приоритеты фискальной политики.

До 1 августа министерства должны будут представить предложения о приоритетных мерах и необходимом на их выполнение финансировании.

15 октября на внеочередном заседании правительства планируется утвердить план бюджета центрального правительства. Результаты пересмотра расходов бюджета и расходование средств в бюджете 2019 года планируется рассмотреть в правительстве 16 октября.