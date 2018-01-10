Меган Маркл и без социальных сетей остается одной из самых обсуждаемых знаменитостей в мире. Сегодня, например, в сети бурно обсуждают образ 36-летней невесты принца Гарри с последнего выхода в свет — в Брикстоне. Модные критики считают, что своим удобным аутфитом Маркл задала тренд на период зима-весна 2018 года.

Особенно модницам приглянулось пальто длины миди из верблюжьей шерсти бренда Smythe за 795 долларов. Пальто, кстати, не из последней коллекции, как можно было бы подумать — бренд запустил его в продажу еще в декабре 2016 года.

«Меган продемонстрировала непоколебимую приверженность своему вневременному стилю. Мы так гордимся и польщены тем, что она надела наше пальто в своем новом доме, в Лондоне», — рассказали дизайнеры марки одежды Smythe, быстро подняв цену (до 995 долларов) на пальто из-за невероятного ажиотажа вокруг него.

СМИ узнали, сколько стоят и другие детали образа Меган Маркл:

—свитер Marks & Spencer Wool Blend Round Neck Bell Sleeve за 60 долларов;

— брюки Burberry Wyhill Grain de Poudre Flared Pants за 650 долларов;

— шарф Jigsaw Sara Sewn On Fringe Scarf за 93 доллара;

—серьги Birks Les Plaisirs Earrings за 375 долларов;

— туфли Sarah Flint Tortoiseshell Heel Pumps за 650 долларов;

— кольца Diamond Bar Square Ring за 550 долларов;

— пояс Babaton Amos Black Dress Belt за 38 долларов.

Кажется, Меган учится носить бюджетные вещи, как это регулярно делает другая представительница королевской семьи — Кейт Миддлтон. Общая сумма этого образа актрисы составляет около 3200 долларов, что для кинозвезды, какой раньше, бесспорно, являлась актриса, совсем немного.