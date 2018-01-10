Особенно модницам приглянулось пальто длины миди из верблюжьей шерсти бренда Smythe за 795 долларов. Пальто, кстати, не из последней коллекции, как можно было бы подумать — бренд запустил его в продажу еще в декабре 2016 года.
«Меган продемонстрировала непоколебимую приверженность своему вневременному стилю. Мы так гордимся и польщены тем, что она надела наше пальто в своем новом доме, в Лондоне», — рассказали дизайнеры марки одежды Smythe, быстро подняв цену (до 995 долларов) на пальто из-за невероятного ажиотажа вокруг него.
СМИ узнали, сколько стоят и другие детали образа Меган Маркл:
—свитер Marks & Spencer Wool Blend Round Neck Bell Sleeve за 60 долларов;
— брюки Burberry Wyhill Grain de Poudre Flared Pants за 650 долларов;
— шарф Jigsaw Sara Sewn On Fringe Scarf за 93 доллара;
—серьги Birks Les Plaisirs Earrings за 375 долларов;
— туфли Sarah Flint Tortoiseshell Heel Pumps за 650 долларов;
— кольца Diamond Bar Square Ring за 550 долларов;
— пояс Babaton Amos Black Dress Belt за 38 долларов.
Кажется, Меган учится носить бюджетные вещи, как это регулярно делает другая представительница королевской семьи — Кейт Миддлтон. Общая сумма этого образа актрисы составляет около 3200 долларов, что для кинозвезды, какой раньше, бесспорно, являлась актриса, совсем немного.
стильно одевается, не то что длинноносая кейт« ответить
А я рыжего Гарри уважал совсем недавно! Он на вертолёте летает...« ответить