Бюджетный образ Меган Маркл стал хитом(2)

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Люблю!
16:55 10.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Меган Маркл и без социальных сетей остается одной из самых обсуждаемых знаменитостей в мире. Сегодня, например, в сети бурно обсуждают образ 36-летней невесты принца Гарри с последнего выхода в свет — в Брикстоне. Модные критики считают, что своим удобным аутфитом Маркл задала тренд на период зима-весна 2018 года.

Особенно модницам приглянулось пальто длины миди из верблюжьей шерсти бренда Smythe за 795 долларов. Пальто, кстати, не из последней коллекции, как можно было бы подумать — бренд запустил его в продажу еще в декабре 2016 года.

 

«Меган продемонстрировала непоколебимую приверженность своему вневременному стилю. Мы так гордимся и польщены тем, что она надела наше пальто в своем новом доме, в Лондоне», — рассказали дизайнеры марки одежды Smythe, быстро подняв цену (до 995 долларов) на пальто из-за невероятного ажиотажа вокруг него.

 

 

СМИ узнали, сколько стоят и другие детали образа Меган Маркл:

 

свитер Marks & Spencer Wool Blend Round Neck Bell Sleeve за 60 долларов;

 

брюки Burberry Wyhill Grain de Poudre Flared Pants за 650 долларов;

 

шарф Jigsaw Sara Sewn On Fringe Scarf за 93 доллара;

 

серьги Birks Les Plaisirs Earrings  за 375 долларов;

 

туфли Sarah Flint Tortoiseshell Heel Pumps за 650 долларов;

 

кольца Diamond Bar Square Ring за 550 долларов;

 

пояс Babaton Amos Black Dress Belt за 38 долларов.

 

Кажется, Меган учится носить бюджетные вещи, как это регулярно делает другая представительница королевской семьи — Кейт Миддлтон. Общая сумма этого образа актрисы составляет около 3200 долларов, что для кинозвезды, какой раньше, бесспорно, являлась актриса, совсем немного.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (2)
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dlz77 17:13 10:01:2018

стильно одевается, не то что длинноносая кейт

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:16 10:01:2018

А я рыжего Гарри уважал совсем недавно! Он на вертолёте летает...

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Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

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