Бывают ли блины полезными? Как не навредить здоровью в Масленицу

Блины на Масленицу — это, пожалуй, одна из немногих русских традиций, которой придерживаются почти все. Правда, блюдо это в традиционном исполнении здоровым назвать сложно. Как можно изменить рецепт в сторону увеличения полезности этого недиетического блюда, рассказывает диетолог Камила Гаппарова.

— Блины в традиционной рецептуре — это углеводно-жировой продукт высокой​калорийности. Причём обладает минимальным витаминным и микроэлементным составом. А любые калорийные продукты лучше употреблять в первой половине дня. И знать меру. Позволить себе порцию из 2-3 блинов (100-150 г) один, максимум 2 раза в неделю вполне можно.

Есть несколько хитростей, которые помогут снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства.

Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Сейчас в магазинах огромный выбор таких продуктов.

Используйте минимальное количество масла при выпекании блинов — современные сковороды это позволяют.

Желательно блины делать на кефире, причём лучше выбирать продукт пониженной жирности.

Старайтесь уменьшать количество сахара в рецептуре.

Попробуйте добавлять в тесто мелко нарезанную зелень — шпината, петрушки, укропа, лука и т.д. или натёртую морковь. Так вы обогатите блины полезными микроэлементами, клетчаткой.

Для любителей сладких десертов можно посоветовать блины из бананов. Банан разминается в пюре, добавляется яйцо, при необходимости — немного муки, без сахара. И выпекаются блинчики. Рецепт нетрадиционный, но полезнее обычных блинов.

Продумайте начинку. В качестве более здорового наполнителя можно порекомендовать нежирный творог, нежирный мясной фарш. Можно завернуть в блины рыбу, лучше несолёную. В принципе фаршировать блин можно чем угодно — зависит от вкусовых предпочтений и фантазии. С икрой будьте осторожнее, не переборщите, так как она довольно солёная. Овощи, тушёные или запечённые, тоже вполне подойдут в качестве начинки. Ещё как вариант — фруктовая начинка (яблоки, размороженные или свежие ягоды), если блины идут в качестве десерта.

Тем, кто следит за своим весом, вместо сметаны к блинам лучше подать несладкий йогурт.

И не забывайте, что всегда после масленичной недели начинается Великий пост. Можно полакомиться блинами, но помнить, что потом придётся резко перейти на другую систему питания. Так что тем, кто соблюдает традиции, балуя себя традиционным русским блюдом, не стоит терять здравый смысл и меру съеденного.