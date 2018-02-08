Эндокринолог по профессии, Сейсума не скрывает, что после развода с Берзиньшем ее жизнь резко изменилась – суммы, которые она тратила на один костюм будучи первой леди, теперь приходится зарабатывать несколько месяцев.
“После развода я содержу себя на зарплату врача, получая по 430 евро в месяц. Честно говоря, руки опускаются.
Мне нужно быть в больнице по четыре часа в день, за это мне платят зарплату, хотя только четыре часа я работаю только по понедельникам, все остальное – сверхурочные, которые никто не оплачивает. Рассчитать зарплату просто – 4,36 евро в час, в день – 17 евро, а после уплаты налогов – 12. Если работать 20 дней в месяц тут в больнице, то получаю 240 евро, а если в месяце есть длинные выходные, считают в виде неоплачиваемого отпуска – выходит еще меньше”, — описывает свои будни Сейсума.
“Когда я выхожу с работу я никакая – истощена эмоционально и физически, но других вариантов сейчас у меня нет” , — говорит бывшая первая леди.
4,36 евро в час у врача? Или она уборщицей работает?« ответить
Что это за бредни?
Иди в макдональдс, работница, тогда за пару месяцев накопишь на платье.
Один выходной на панели и два платья в шкафу.« ответить
430 евро - это зарплата подавляющего большинства работающих людей. Чиновников и депутатов не считать. Касается только людей.« ответить
Бозе мой! Сейчас расплачусь. Очень многие и этих денег не видят. Ничего, пусть на гуманитарку походит, там брендов полно, никто и не заметит.« ответить
" Бедняжка ". Мне ее так " жалко "!!!! " :)))« ответить
bet visiem tik jauki« ответить