Бывшая супруга экс-президента Латвии Андриса Берзиньша Даце Сейсума рассказала, что ее жизнь складывается не так хорошо, как могло бы показаться.

Эндокринолог по профессии, Сейсума не скрывает, что после развода с Берзиньшем ее жизнь резко изменилась – суммы, которые она тратила на один костюм будучи первой леди, теперь приходится зарабатывать несколько месяцев.

“После развода я содержу себя на зарплату врача, получая по 430 евро в месяц. Честно говоря, руки опускаются.

Мне нужно быть в больнице по четыре часа в день, за это мне платят зарплату, хотя только четыре часа я работаю только по понедельникам, все остальное – сверхурочные, которые никто не оплачивает. Рассчитать зарплату просто – 4,36 евро в час, в день – 17 евро, а после уплаты налогов – 12. Если работать 20 дней в месяц тут в больнице, то получаю 240 евро, а если в месяце есть длинные выходные, считают в виде неоплачиваемого отпуска – выходит еще меньше”, — описывает свои будни Сейсума.

“Когда я выхожу с работу я никакая – истощена эмоционально и физически, но других вариантов сейчас у меня нет” , — говорит бывшая первая леди.