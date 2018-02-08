Бывшая первая леди: суммы, которые я тратила на одно платье, теперь коплю месяцами(7)

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Виталий Вавилкин
19:20 07.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Бывшая супруга экс-президента Латвии Андриса Берзиньша Даце Сейсума рассказала, что ее жизнь складывается не так хорошо, как могло бы показаться.

Эндокринолог по профессии, Сейсума не скрывает, что после развода с Берзиньшем ее жизнь резко изменилась – суммы, которые она тратила на один костюм будучи первой леди, теперь приходится зарабатывать несколько месяцев.

 

“После развода я содержу себя на зарплату врача, получая по 430 евро в месяц. Честно говоря, руки опускаются.

 

Мне нужно быть в больнице по четыре часа в день, за это мне платят зарплату, хотя только четыре часа я работаю только по понедельникам, все остальное – сверхурочные, которые никто не оплачивает. Рассчитать зарплату просто – 4,36 евро в час, в день – 17 евро, а после уплаты налогов – 12. Если работать 20 дней в месяц тут в больнице, то получаю 240 евро, а если в месяце есть длинные выходные, считают в виде неоплачиваемого отпуска – выходит еще меньше”, — описывает свои будни Сейсума.

 

“Когда я выхожу с работу я никакая – истощена эмоционально и физически, но других вариантов сейчас у меня нет” , — говорит бывшая первая леди.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Саня 19:34 07:02:2018

4,36 евро в час у врача? Или она уборщицей работает?
Что это за бредни?

Иди в макдональдс, работница, тогда за пару месяцев накопишь на платье.

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СССР 20:02 07:02:2018

Один выходной на панели и два платья в шкафу.

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Антивирус 19:56 07:02:2018

430 евро - это зарплата подавляющего большинства работающих людей. Чиновников и депутатов не считать. Касается только людей.

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Музка 20:03 07:02:2018

Бозе мой! Сейчас расплачусь. Очень многие и этих денег не видят. Ничего, пусть на гуманитарку походит, там брендов полно, никто и не заметит.

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Jolka 20:04 07:02:2018

" Бедняжка ". Мне ее так " жалко "!!!! " :)))

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nekas 20:45 07:02:2018

bet visiem tik jauki

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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