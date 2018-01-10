Во время обсуждения плана по переводу преподавания в русских учебных заведениях Латвии исключительно на латышский язык депутат Александр Кирштейнс намекнул на еврейское происхождение противников инициативы. Об этом пишет Times of Israel.

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс от партии «Национальное объединение» был обвинён в антисемитизме после того, как назвал русский язык «языком международного сионизма» наряду с идишем и ивритом, сообщает Times of Israel.

Такое заявление Кирштейнс, известный своими радикальными националистическими взглядами, сделал во время обсуждения плана по переводу преподавания во всех учебных заведениях страны исключительно на латышский язык.

По оценкам, приблизительно четверть всего от 2 млн. человек, проживающих в Латвии, русскоговорящие. Как отмечает ресурс, указанная инициатива вызвала волну протестов. В подтверждение своих слов Кирштейнс перечислил фамилии возглавивших протесты — Жданок, Гильман, Плинер, — намекая на их еврейское происхождение.

Валерий Энгель, фиксирующий случаи проявления антисемитизма в Латвии, на своей странице в Facebook так прокомментировал ситуацию: «Симбиоз юдофобии бывших коммунистов, ставших адептами национал-радикализма, — это вообще в порядке вещей, поэтому здесь удивляться не стоит».

Как отмечает Times of Israel, в последние годы в Латвии усилились антироссийские настроения. «Экспансионистская политика» Владимира Путина спровоцировала рост национализма, а у некоторых даже «ностальгию» по коллаборационизму периода Второй мировой войны. При этом столица Латвии Рига остаётся единственным местом в Европе, где раз в год проводится парад ветеранов СС.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов назвал насильственной ассимиляцией отказ в возможности получать образование на русском языке в рамках школьной реформы, которая подразумевает переход всех школ в стране только на латышский язык обучения.

«Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранить эти ценности. Но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка», — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что официальная позиция России в связи с «ситуацией с русским языком в Латвии» известна всем и повторять ее нет необходимости.

«Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно», — заявил посол.

Пятого декабря кабинет министров Латвии рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10-го по 12-й классы обучение будет только на латышском языке.