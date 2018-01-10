Бывший коммунист Кирштейнс ненавидит евреев(28)

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Анатолий Тарасов
08:00 10.01.2018
Политика / Политики

Во время обсуждения плана по переводу преподавания в русских учебных заведениях Латвии исключительно на латышский язык депутат Александр Кирштейнс намекнул на еврейское происхождение противников инициативы. Об этом пишет Times of Israel.

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс от партии «Национальное объединение» был обвинён в антисемитизме после того, как назвал русский язык «языком международного сионизма» наряду с идишем и ивритом, сообщает Times of Israel.

 

Такое заявление Кирштейнс, известный своими радикальными националистическими взглядами, сделал во время обсуждения плана по переводу преподавания во всех учебных заведениях страны исключительно на латышский язык.

 

По оценкам, приблизительно четверть всего от 2 млн. человек, проживающих в Латвии, русскоговорящие. Как отмечает ресурс, указанная инициатива вызвала волну протестов. В подтверждение своих слов Кирштейнс перечислил фамилии возглавивших протесты — Жданок, Гильман, Плинер, — намекая на их еврейское происхождение.

 

Валерий Энгель, фиксирующий случаи проявления антисемитизма в Латвии, на своей странице в Facebook так прокомментировал ситуацию: «Симбиоз юдофобии бывших коммунистов, ставших адептами национал-радикализма, — это вообще в порядке вещей, поэтому здесь удивляться не стоит».

 

Как отмечает Times of Israel, в последние годы в Латвии усилились антироссийские настроения. «Экспансионистская политика» Владимира Путина спровоцировала рост национализма, а у некоторых даже «ностальгию» по коллаборационизму периода Второй мировой войны. При этом столица Латвии Рига остаётся единственным местом в Европе, где раз в год проводится парад ветеранов СС.

 

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов назвал насильственной ассимиляцией отказ в возможности получать образование на русском языке в рамках школьной реформы, которая подразумевает переход всех школ в стране только на латышский язык обучения.

 

«Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранить эти ценности. Но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка», — сказал Лукьянов.

 

Он подчеркнул, что официальная позиция России в связи с «ситуацией с русским языком в Латвии» известна всем и повторять ее нет необходимости.

 

«Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно», — заявил посол.

 

Пятого декабря кабинет министров Латвии рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

 

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10-го по 12-й классы обучение будет только на латышском языке.

RT / Фото
Комментарии (28)
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Голос из России 08:10 10:01:2018

Россия не будет препятствовать прибалтийским ДЕБИЛАМ в их языковых "изысканиях". ДЕБИЛЫ угрохают тьму сокращающихся средств - на преподавание и "блюдение" НИКОМУ НЕ НУЖНОГО языка. "Великая Латвия" идёт ВРАЗНОС. Кто-то побежит в ЕС (английский , немецкий.....и т.д.), кто-то в Россию (русский) - а в Латвии останутся ТОЛЬКО преподаватели "валоды" и её "защитники и ревнители". Только вот кто их КОРМИТЬ будет?

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Только вот кто их КОРМИТЬ будет? 08:20 10:01:2018

Об этом они подумают завтра. (Скарлет О'Хара)

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ин-на 09:45 10:01:2018

нацистский выродок еще получит по заслугам

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И.. 09:46 10:01:2018

А кто их кормит, и как?

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Кстати 09:50 10:01:2018

Интересно, а Латвия может вмешиваться например в преподавание татарского или русского языка в Татарстане например?

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Латвия может фсе ! 10:07 10:01:2018

Только вот вопрос, какое отношение Латвия имеет к изучению русского или татарского в Татарстане? Ладно, не парься, это очень сложный вопрос для тебя.)))

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идиты 10:16 10:01:2018

Коммунисты это твари ещё те! Но Кирнштейн тварь ещё та ! Между прочив его
родственники приехали в Латвию в 1940 году на танке.
И сам А. КИРНШТЕЙН имеет еврейские корни. Не понятно а чё так наезжает
на своих родичей? А ааааа понятно из-за тёплого места в политике!
А как будет дальше в жизни его не пугает? Да и со здоровьем у него довольно
плоховато, так что всякое может случиться!

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сливкин 08:28 10:01:2018

забыл о корнях

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ваня 09:46 10:01:2018

Коммунист уже изначально нелюдь..а совкокый вообще выродок

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ваня 08:55 10:01:2018

Лучше быть нацистом чем мразью коммунистом.,

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Ване 09:24 10:01:2018

Ты лох,главное ни хера ни делать,а денежки получать

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Кстати 09:48 10:01:2018

Во всем Мире уже поставили на одну доску сталинский СССР и нацистскую Германию .

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Олег 10:06 10:01:2018

Лучше быть нормальным человеком,чем упырём тупорылым,и дрыщем-Ваняткой!!

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rits 10:10 10:01:2018

A tut, prikinj, 2 v odnom

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ваня 08:57 10:01:2018

Все будут учиться на сюгос языке..и отпрыски вшей..

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Читатель 10:10 10:01:2018

Ванятка левачек,брясь под шконку чушканок!!

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Гражданин латвии 09:20 10:01:2018

Конституционный суд ещё в 2004 году запретил перевод русских школ на латышский язык. Решение КС не подлежит изменению.

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123

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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