Один из немногих, если не единственный, кто в состоянии трезво рассуждать сегодня о происшедшем, оценить этот бой критическим взглядом, честно и без прикрас, стал первый чемпион Латвии в профессиональном боксе, то есть самый что ни на есть первопроходец в этом деле, экс-чемпион Европейского боксерского союза (EBU) и бывший Интерконтинентальный чемпион по версии WBA Элвис Михайленко. Тот самый человек, который тренировал Бриедиса в начале его профессиональной карьеры (2012 год).
Во время боя Михайленко сидел неподалеку от красного угла ринга, где располагалась команда Бриедиса и все прекрасно видел и слышал. Услышанное повергло в шок — по мнению Михайленко, именно окружение боксера — самое слабое звено, непрофессиональная работа которой в совокупности и привела к тому, что Бриедис после 23 побед потерпел первое поражение в карьере в своем главном бою жизни.
Тренер по триатлону или боксу?
— Элвис, первый вопрос напрашивается сам собой — а где у Бриедиса опытный тренер в команде, тот человек, который бы смог его вывести на новый уровень? Кого не возьми, любого чемпиона мира, рядом с ним известная личность. У Бриедиса — никого такого рядом нет. Не тут ли кроется ошибка? Ничего не имею против Сандиса Клейнса, но он бывший триатлонист. И он тренирует Бриедиса, держит на перчатках. Ерунда какая-то получается…
— Тренерский штаб у Майриса Бриедиса на самом деле очень странный. И лишний раз я убедился в этом как раз во время боя в «Арена Рига», так как находился рядом с углом Бриедиса. Я слышал каждое слово.
Ох, я лучше бы всего этого не слышал. Хочется ругаться, честное слово.
— Что тебя так вывело из себя?
— Скажу так — если Майрис еще планирует драться, продолжать карьеру после боя с Усиком, а у нашего боксера остаются ну очень хорошие перспективы, то насчет команды ему надо серьезно задуматься.
Я вижу не команду профессионалов, а людей, которые присосались к Майрису ради своего личного пиара и ради больших денег.
— А если через полгода он скажет — все, хватит?
— Это все зависит от его психологического состояния. Сейчас, на эмоциях, он может говорить о своих будущих планах. Но в один момент все может резко поменяться.
Бардак и хаос
— Наблюдая за красным углом ринга во время боя, у меня тоже возникало много вопросов. Бардак и хаос — вот что я увидел.
— Там было пять-шесть человек. Помимо бывшего триатлониста Сандиса Клейнса, там был доктор или так называемый катмэн, плюс тренер по фитнесу из пауэрлифтинга Агрис, а еще рядом находился менеджер Альберт, который в боксе лет пять, не больше, человек, отвечающий за прессу Раймонд, который непонятно что там забыл, еще двое мне неизвестных.
Но даже не в этом суть. Во время перерывов между раундами каждый из них что-то кричал, подсказывал свое, пытался что-то донести до Бриедиса. По правилам бокса, в ринге в этот момент находится один человек и говорит что-то — только один. Тут было все наоборот — говорили все шесть. Причем они ругались матом, пытались закрыть друг другу рот, все время перебивали.
Хорошая подсказка от менеджера Альберта Хачатурова: «Пусть он тыкает левой». Как вам? И это в бою за звание чемпиона мира — тыкай левой. Сандис в ответ: «Закрой рот!». Менеджер тоже парирует: «Пошел ты..».
— Тебе могут возразить на это, что Михайленко тут умничает?
— Включите бокс из Нью-Йорка или из Лас-Вегаса, и присмотритесь внимательнее, что творится там в углах ринга.
— На самом деле всю эту возню было неприятно наблюдать. Как на базаре…
— Такая вот у них командная работа. Тренер по фитнесу на протяжении всех 12 раундов орет: «Бей апперкот!». Тренер тоже путается — сначала кричит что, мол, не лезь к нему, потом, в том же раунде — рубись с ним. И все эти команды отдаются практически одновременно.
Без всякой тактики и стратегии
— Получается, что у команды Бриедиса изначально на этот бой не было никакой тактики?
— Не было однозначно. Потому что если бы такая тактика была, то Бриедис наверняка победил бы в этом бою.
Да, один судья дал ничью, с которым я не согласен. Я подсчитал 116:112. Я дал Бриедису первый, третий, 11-й и 12-й раунды. Если бы в середине боя он поработал первым номером, «зацепился» бы немного, делал, что он должен был делать — не играть и стараться, а давить и навязывать свой стиль, возможно, он получил еще какие-то раунды в свою пользу.
И если бы двое судей дали бы ничью, а третий отдал бы победу Усику, то официальным вердиктом была бы ничья, и тогда бы смотрели по последнему раунду, в котором Бриедис был однозначно лучше. Вот и вся арифметика.
— Еще перед этим боем ты говорил, что у команды Бриедиса должна быть выработана своя стратегия, конкретный план на этот бой, на этого соперника.
— Но я в это не верил. Почему? Потому что я знал, кто у него будет в углу, что за люди. У Бриедиса откровенно слабая команда. Я упускаю личные моменты, которые связывают меня с Бриедисом, они никого не интересуют.
Но по своей сути Бриедис — очень ранимый человек. Явно не железный. Его надо постоянно поддерживать, подбадривать, во время сборов все время объяснять — почему надо делать так или так. И все тогда у него получится, чтобы он в конце концов поверил в себя.
Но до конца в победу, такое ощущение, не верил из его команды никто. Как они могли его поддерживать и все четко объяснять, если никто из них не был в шкуре профессионального боксера, не знают, как человек чувствует себя в восьмом раунде, в одиннадцатом. Пусть даже у тебя десять высших образований спортивной академии.
— А в чем проблема? Я снова о своем — почему не нанять профессионального тренера по боксу, с именем и опытом? Я понимаю, все упирается в финансы, но ради такого боя можно и раскошелится?
— Опять мы возвращаемся к личным качествам Майриса, его характеру, его менталитету. Может он и хочет поменять тренера, но ему вроде как неудобно об этом говорить, ведь Сандиса Клейнса «подыграл» Мартиньш Тенбергс из охранного предприятия TM Security, Тенбергсу и Сандису, в свою очередь, помогает Улдис Арницанс из SMS Credit. Арницанс считает Клейнса легендарным тренером и боксером. Наверное, ему приснилось когда-то, что Клейнс с Бриедисом лично стоит все 15 раундов в паре.
— Но видно же, что Клейнс и на лапах держит Бриедиса, как заправский тренер по боксу.
— Вот и выходит, что Бриедису не хочется ссориться, не хочется ничего говорить, что-то менять. Но в итоге это игра против себя..
Надо двигаться дальше — в Америку
— Так ведь результаты отличные — первый из Латвии чемпион мира по профессиональному боксу, полуфиналист Всемирной боксерской суперсерии. Все замечательно!
— Майрис способен на большее. Успокаиваться не надо. Хотя, с другой стороны, он и так много чего достиг — стал национальным героем, получил «Орден трех звезд», спонсоров — вон сколько. Радуйся жизни.
Я уверен, если он завяжет с боксом, он моментально попадет в политику. Чего ему еще хотеть?
— Ну так что ему делать теперь?
— Ему надо лететь в Нью-Йорк, к примеру, и пробиваться в Америке, работать в зале, где рядом с ним будут человек 20 темнокожих злых ребят, которым будет все равно — чемпионом мира ты был и ли еще кем-то.
Надо двигаться дальше. Я более чем уверен, что в той же Англии, благодаря своему менеджеру Альберту Хачатурову, он сможет найти каких-то инвесторов и придать своей карьере новый импульс. В Англии еще остались отличные тренеры, которые, я уверен, здорово помогли бы Майрису.
Про США я уже не говорю — с Америкой ничто не сравнится, нигде нет столько классных спарринг-партнеров. Но этого надо хотеть.
— А почему бы точно не махнуть ему в Америку? Это новый вызов и новые возможности. Представляешь — Майрис Бриедис на ринге Лас-Вегаса. Это, в том числе, и совсем другие гонорары.
— Это рискованное предприятие, и это будет очень жестко. Захочет ли Бриедис выйти из комфортной зоны — не знаю. Тут у меня есть сомнения. Представь — он там один, без жены, без семьи, а, главное, на него никто там не смотрит как на звезду. Вот в чем проблема еще.
Фантастический прыжок из любительского бокса
— Дилетантский вопрос — как так случилось, что Бриедис, звезд с неба в любительском боксе не хватавший, сумел дойти до такого высочайшего уровня в профессиональном боксе, и теперь он нисколько не хуже Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Усика? Как такое возможно, он реально такой большой талант и уникум?
— У Бриедиса, во-первых, хорошие физические данные. И от природы он одаренный, и в последние годы чисто физически его здорово подтянули. Это во-первых. Во-вторых, у Бриедиса неплохая скорость, от отлично бьет с обеих рук. В-третьих, его мариновали почти семь лет и только потом вывели на серьезные бои. В тот самый момент, когда
в этом весе более-менее опасных конкурентов уже не осталось. С выбором времени команда Бриедиса угадала.
Но тут есть еще одна вещь. Вот возьми, к примеру, Алену Остапенко, нашу лучшую теннисистку. Ей никто не может помочь на корте — ни мама, ни менеджер, ни тренер по физподготовке. Она на корте одна, и сама должна выигрывать «Ролан Гаррос», без посторонней помощи. То же самое можно сказать о баскетболисте Кристапе Порзиньгисе, которого в Нью-Йорке боготворят и который стал одним из самых популярных игроков в НБА. Я сам был там и все видел своими глазами. В профессиональном боксе все устроено немного по-другому.
Это в любительском выиграть Олимпиаду — подвиг, когда ты не знаешь, кто твой следующий соперник, когда бои — через день, и когда поражение — это конец. В профессиональном боксе, при грамотной работе через проходные бои, когда делается статистика, можно плавно и без потерь подвести боксера к самой вершине.
Я уже говорил о семи годах, когда Бриедиса не подпускали к опасным противникам. Тут есть своя специфика, если мы говорим о первом тяжелом весе: ушел Григорий Дрозд, ушел Денис Лебедев, ушел Пабло Эрнандес, Дмитрий Кудряшев стал падать. В общем, здорово разрулили. Тут Sauerland Event выставил против Бриедиса в чемпионском бою всем надоевшего Марко Хука, вот и все. Бриедис получил свой чемпионский пояс заслуженно. Ладно, давай об этой кухне поменьше. Бриедис — все равно молодец. Но знаешь, что больше всего меня неприятно поразило в тот вечер?
— И что же?
— Когда рефери в ринге поднял руку Усику, и украинец забрал пояс у Бриедиса и уже примерил его, уставший Майрис один, без кого-либо из своего окружения, покинул ринг и медленно побрел в раздевалку. В то время, как его команда там что-то на ринге еще праздновала. И только спустя минуту там спохватились — их боксер ушел уже. В тот момент мне стало очень жалко Майриса, что бы я о нем ни говорил. Даже стало как-то не по себе. Но как так? Это говорит об одном — его угол, его команда, Майрису безразличны, у него в команде нет авторитетов. В тот момент он выглядел очень беспомощным.
Про амбиции, перспективы и желание продолжать карьеру
- [...] Сколько еще лет он может боксировать на высоком уровне?
— Сегодня у него неплохие перспективы вырисовываются.
Ведь если Усик уйдет в супертяжелый вес, все четыре пояса, если он выиграет этот турнир WBSS, останутся вакантными. Бриедис первый в очереди за ними. Если даже финал выиграет Мурат Гассиев или Юньер Дортикос, Бриедис все равно останется первым претендентом. Другое дело — его самочувствие после двух-трех месяцев отдыха, что у него будет в голове, захочет ли он еще драться, надо ли ему это.
Ведь каждый бой — это подготовка на протяжении двух месяцев, а потом выходишь на ринг в Риге и проигрываешь. Все это переживать очень сложно. Я еще раз подчеркиваю — снимаю шляпу перед ним, он был чемпионом мира, но в бою с Усиком он мог реально победить. Только для этого надо было правильно думать и работать.
Рой Джонс еще говорил, что если противник неудобный и непонятный для тебя, дави на него прессингом и он станет понятным. Ничего такого несколько дней назад мы не увидели.
— С Бриедисом ты работал в 2012 году. Правильно?
— Полгода, четыре боя. Почему наше сотрудничество прекратилось? Не хочу распространяться на эту тему. Просто у нас с ним была определенная договоренность, которую он не выполнил. Мне не хотелось тогда работать в долг с человеком, у которого я не видел особого энтузиазма. И мы вскоре разошлись.
— Благодаря Бриедису, сегодня бокс в Латвии переживает бум. И это глупо отрицать.
— Только благодаря ему. Правда, кроме него тех, кто решился бы повторить такой путь, в Латвии больше нет. Ты же сам видел разогревочные бои, и кто выходил на ринг. Нет уровня. А его и не будет, потому что в Латвии нет тренеров. Стариков практически не осталось. Молодые, которые есть, это просто беда. Из их уст я слышу такие термины, которые я не понимаю. Например, «бей по башке», или команда из угла нашего чемпиона — «атакуй через блок». Блок есть в карате, в боксе его нет.
— Элвис, а может в тебе говорит обида?
— Наверняка кому-то так покажется — я же так и не стал чемпионом мира, Майрис стал. Но обиды никакой нет, поверьте. Мое время ушло. И я это прекрасно понимаю.За Бриедиса мне по-человечески обидно, потому что он мог боксировать лучше и выиграть этот бой. Но он не использовал свой шанс. Менять ему команду? Если у него есть амбиции идти дальше — однозначно.
Куда смотрит WADA? Марис мог выиграть, виноват допинг! Патриоты и глисты, глисты, глисты.....« ответить