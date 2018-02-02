Полуфинальный бой Всемирной боксерской супрессии (WBSS) в первом тяжелом весе в «Арена Рига» между Майрисом Бриедисом и Александром Усиком еще долго будут обсуждать. Потому что есть что обсуждать, особенно его обидный исход для многотысячной армии поклонников латвийского боксера, Пишет Владимир Иванов на портале LSM.

Один из немногих, если не единственный, кто в состоянии трезво рассуждать сегодня о происшедшем, оценить этот бой критическим взглядом, честно и без прикрас, стал первый чемпион Латвии в профессиональном боксе, то есть самый что ни на есть первопроходец в этом деле, экс-чемпион Европейского боксерского союза (EBU) и бывший Интерконтинентальный чемпион по версии WBA Элвис Михайленко. Тот самый человек, который тренировал Бриедиса в начале его профессиональной карьеры (2012 год).

Во время боя Михайленко сидел неподалеку от красного угла ринга, где располагалась команда Бриедиса и все прекрасно видел и слышал. Услышанное повергло в шок — по мнению Михайленко, именно окружение боксера — самое слабое звено, непрофессиональная работа которой в совокупности и привела к тому, что Бриедис после 23 побед потерпел первое поражение в карьере в своем главном бою жизни.

Тренер по триатлону или боксу?

— Элвис, первый вопрос напрашивается сам собой — а где у Бриедиса опытный тренер в команде, тот человек, который бы смог его вывести на новый уровень? Кого не возьми, любого чемпиона мира, рядом с ним известная личность. У Бриедиса — никого такого рядом нет. Не тут ли кроется ошибка? Ничего не имею против Сандиса Клейнса, но он бывший триатлонист. И он тренирует Бриедиса, держит на перчатках. Ерунда какая-то получается…

— Тренерский штаб у Майриса Бриедиса на самом деле очень странный. И лишний раз я убедился в этом как раз во время боя в «Арена Рига», так как находился рядом с углом Бриедиса. Я слышал каждое слово.

Ох, я лучше бы всего этого не слышал. Хочется ругаться, честное слово.

— Что тебя так вывело из себя?

— Скажу так — если Майрис еще планирует драться, продолжать карьеру после боя с Усиком, а у нашего боксера остаются ну очень хорошие перспективы, то насчет команды ему надо серьезно задуматься.

Я вижу не команду профессионалов, а людей, которые присосались к Майрису ради своего личного пиара и ради больших денег.

— А если через полгода он скажет — все, хватит?

— Это все зависит от его психологического состояния. Сейчас, на эмоциях, он может говорить о своих будущих планах. Но в один момент все может резко поменяться.

Бардак и хаос

— Наблюдая за красным углом ринга во время боя, у меня тоже возникало много вопросов. Бардак и хаос — вот что я увидел.

— Там было пять-шесть человек. Помимо бывшего триатлониста Сандиса Клейнса, там был доктор или так называемый катмэн, плюс тренер по фитнесу из пауэрлифтинга Агрис, а еще рядом находился менеджер Альберт, который в боксе лет пять, не больше, человек, отвечающий за прессу Раймонд, который непонятно что там забыл, еще двое мне неизвестных.

Но даже не в этом суть. Во время перерывов между раундами каждый из них что-то кричал, подсказывал свое, пытался что-то донести до Бриедиса. По правилам бокса, в ринге в этот момент находится один человек и говорит что-то — только один. Тут было все наоборот — говорили все шесть. Причем они ругались матом, пытались закрыть друг другу рот, все время перебивали.

Хорошая подсказка от менеджера Альберта Хачатурова: «Пусть он тыкает левой». Как вам? И это в бою за звание чемпиона мира — тыкай левой. Сандис в ответ: «Закрой рот!». Менеджер тоже парирует: «Пошел ты..».

— Тебе могут возразить на это, что Михайленко тут умничает?

— Включите бокс из Нью-Йорка или из Лас-Вегаса, и присмотритесь внимательнее, что творится там в углах ринга.

— На самом деле всю эту возню было неприятно наблюдать. Как на базаре…

— Такая вот у них командная работа. Тренер по фитнесу на протяжении всех 12 раундов орет: «Бей апперкот!». Тренер тоже путается — сначала кричит что, мол, не лезь к нему, потом, в том же раунде — рубись с ним. И все эти команды отдаются практически одновременно.

Без всякой тактики и стратегии

— Получается, что у команды Бриедиса изначально на этот бой не было никакой тактики?

— Не было однозначно. Потому что если бы такая тактика была, то Бриедис наверняка победил бы в этом бою.

Да, один судья дал ничью, с которым я не согласен. Я подсчитал 116:112. Я дал Бриедису первый, третий, 11-й и 12-й раунды. Если бы в середине боя он поработал первым номером, «зацепился» бы немного, делал, что он должен был делать — не играть и стараться, а давить и навязывать свой стиль, возможно, он получил еще какие-то раунды в свою пользу.

И если бы двое судей дали бы ничью, а третий отдал бы победу Усику, то официальным вердиктом была бы ничья, и тогда бы смотрели по последнему раунду, в котором Бриедис был однозначно лучше. Вот и вся арифметика.

— Еще перед этим боем ты говорил, что у команды Бриедиса должна быть выработана своя стратегия, конкретный план на этот бой, на этого соперника.

— Но я в это не верил. Почему? Потому что я знал, кто у него будет в углу, что за люди. У Бриедиса откровенно слабая команда. Я упускаю личные моменты, которые связывают меня с Бриедисом, они никого не интересуют.

Но по своей сути Бриедис — очень ранимый человек. Явно не железный. Его надо постоянно поддерживать, подбадривать, во время сборов все время объяснять — почему надо делать так или так. И все тогда у него получится, чтобы он в конце концов поверил в себя.

Но до конца в победу, такое ощущение, не верил из его команды никто. Как они могли его поддерживать и все четко объяснять, если никто из них не был в шкуре профессионального боксера, не знают, как человек чувствует себя в восьмом раунде, в одиннадцатом. Пусть даже у тебя десять высших образований спортивной академии.

— А в чем проблема? Я снова о своем — почему не нанять профессионального тренера по боксу, с именем и опытом? Я понимаю, все упирается в финансы, но ради такого боя можно и раскошелится?

— Опять мы возвращаемся к личным качествам Майриса, его характеру, его менталитету. Может он и хочет поменять тренера, но ему вроде как неудобно об этом говорить, ведь Сандиса Клейнса «подыграл» Мартиньш Тенбергс из охранного предприятия TM Security, Тенбергсу и Сандису, в свою очередь, помогает Улдис Арницанс из SMS Credit. Арницанс считает Клейнса легендарным тренером и боксером. Наверное, ему приснилось когда-то, что Клейнс с Бриедисом лично стоит все 15 раундов в паре.

— Но видно же, что Клейнс и на лапах держит Бриедиса, как заправский тренер по боксу.

— Вот и выходит, что Бриедису не хочется ссориться, не хочется ничего говорить, что-то менять. Но в итоге это игра против себя..

Надо двигаться дальше — в Америку

— Так ведь результаты отличные — первый из Латвии чемпион мира по профессиональному боксу, полуфиналист Всемирной боксерской суперсерии. Все замечательно!

— Майрис способен на большее. Успокаиваться не надо. Хотя, с другой стороны, он и так много чего достиг — стал национальным героем, получил «Орден трех звезд», спонсоров — вон сколько. Радуйся жизни.

Я уверен, если он завяжет с боксом, он моментально попадет в политику. Чего ему еще хотеть?

— Ну так что ему делать теперь?

— Ему надо лететь в Нью-Йорк, к примеру, и пробиваться в Америке, работать в зале, где рядом с ним будут человек 20 темнокожих злых ребят, которым будет все равно — чемпионом мира ты был и ли еще кем-то.

Надо двигаться дальше. Я более чем уверен, что в той же Англии, благодаря своему менеджеру Альберту Хачатурову, он сможет найти каких-то инвесторов и придать своей карьере новый импульс. В Англии еще остались отличные тренеры, которые, я уверен, здорово помогли бы Майрису.

Про США я уже не говорю — с Америкой ничто не сравнится, нигде нет столько классных спарринг-партнеров. Но этого надо хотеть.

— А почему бы точно не махнуть ему в Америку? Это новый вызов и новые возможности. Представляешь — Майрис Бриедис на ринге Лас-Вегаса. Это, в том числе, и совсем другие гонорары.

— Это рискованное предприятие, и это будет очень жестко. Захочет ли Бриедис выйти из комфортной зоны — не знаю. Тут у меня есть сомнения. Представь — он там один, без жены, без семьи, а, главное, на него никто там не смотрит как на звезду. Вот в чем проблема еще.

Фантастический прыжок из любительского бокса

— Дилетантский вопрос — как так случилось, что Бриедис, звезд с неба в любительском боксе не хватавший, сумел дойти до такого высочайшего уровня в профессиональном боксе, и теперь он нисколько не хуже Олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Усика? Как такое возможно, он реально такой большой талант и уникум?

— У Бриедиса, во-первых, хорошие физические данные. И от природы он одаренный, и в последние годы чисто физически его здорово подтянули. Это во-первых. Во-вторых, у Бриедиса неплохая скорость, от отлично бьет с обеих рук. В-третьих, его мариновали почти семь лет и только потом вывели на серьезные бои. В тот самый момент, когда

в этом весе более-менее опасных конкурентов уже не осталось. С выбором времени команда Бриедиса угадала.

Но тут есть еще одна вещь. Вот возьми, к примеру, Алену Остапенко, нашу лучшую теннисистку. Ей никто не может помочь на корте — ни мама, ни менеджер, ни тренер по физподготовке. Она на корте одна, и сама должна выигрывать «Ролан Гаррос», без посторонней помощи. То же самое можно сказать о баскетболисте Кристапе Порзиньгисе, которого в Нью-Йорке боготворят и который стал одним из самых популярных игроков в НБА. Я сам был там и все видел своими глазами. В профессиональном боксе все устроено немного по-другому.

Это в любительском выиграть Олимпиаду — подвиг, когда ты не знаешь, кто твой следующий соперник, когда бои — через день, и когда поражение — это конец. В профессиональном боксе, при грамотной работе через проходные бои, когда делается статистика, можно плавно и без потерь подвести боксера к самой вершине.

Я уже говорил о семи годах, когда Бриедиса не подпускали к опасным противникам. Тут есть своя специфика, если мы говорим о первом тяжелом весе: ушел Григорий Дрозд, ушел Денис Лебедев, ушел Пабло Эрнандес, Дмитрий Кудряшев стал падать. В общем, здорово разрулили. Тут Sauerland Event выставил против Бриедиса в чемпионском бою всем надоевшего Марко Хука, вот и все. Бриедис получил свой чемпионский пояс заслуженно. Ладно, давай об этой кухне поменьше. Бриедис — все равно молодец. Но знаешь, что больше всего меня неприятно поразило в тот вечер?

— И что же?

— Когда рефери в ринге поднял руку Усику, и украинец забрал пояс у Бриедиса и уже примерил его, уставший Майрис один, без кого-либо из своего окружения, покинул ринг и медленно побрел в раздевалку. В то время, как его команда там что-то на ринге еще праздновала. И только спустя минуту там спохватились — их боксер ушел уже. В тот момент мне стало очень жалко Майриса, что бы я о нем ни говорил. Даже стало как-то не по себе. Но как так? Это говорит об одном — его угол, его команда, Майрису безразличны, у него в команде нет авторитетов. В тот момент он выглядел очень беспомощным.

Про амбиции, перспективы и желание продолжать карьеру

- [...] Сколько еще лет он может боксировать на высоком уровне?

— Сегодня у него неплохие перспективы вырисовываются.

Ведь если Усик уйдет в супертяжелый вес, все четыре пояса, если он выиграет этот турнир WBSS, останутся вакантными. Бриедис первый в очереди за ними. Если даже финал выиграет Мурат Гассиев или Юньер Дортикос, Бриедис все равно останется первым претендентом. Другое дело — его самочувствие после двух-трех месяцев отдыха, что у него будет в голове, захочет ли он еще драться, надо ли ему это.

Ведь каждый бой — это подготовка на протяжении двух месяцев, а потом выходишь на ринг в Риге и проигрываешь. Все это переживать очень сложно. Я еще раз подчеркиваю — снимаю шляпу перед ним, он был чемпионом мира, но в бою с Усиком он мог реально победить. Только для этого надо было правильно думать и работать.

Рой Джонс еще говорил, что если противник неудобный и непонятный для тебя, дави на него прессингом и он станет понятным. Ничего такого несколько дней назад мы не увидели.

— С Бриедисом ты работал в 2012 году. Правильно?

— Полгода, четыре боя. Почему наше сотрудничество прекратилось? Не хочу распространяться на эту тему. Просто у нас с ним была определенная договоренность, которую он не выполнил. Мне не хотелось тогда работать в долг с человеком, у которого я не видел особого энтузиазма. И мы вскоре разошлись.

— Благодаря Бриедису, сегодня бокс в Латвии переживает бум. И это глупо отрицать.

— Только благодаря ему. Правда, кроме него тех, кто решился бы повторить такой путь, в Латвии больше нет. Ты же сам видел разогревочные бои, и кто выходил на ринг. Нет уровня. А его и не будет, потому что в Латвии нет тренеров. Стариков практически не осталось. Молодые, которые есть, это просто беда. Из их уст я слышу такие термины, которые я не понимаю. Например, «бей по башке», или команда из угла нашего чемпиона — «атакуй через блок». Блок есть в карате, в боксе его нет.

— Элвис, а может в тебе говорит обида?

— Наверняка кому-то так покажется — я же так и не стал чемпионом мира, Майрис стал. Но обиды никакой нет, поверьте. Мое время ушло. И я это прекрасно понимаю.За Бриедиса мне по-человечески обидно, потому что он мог боксировать лучше и выиграть этот бой. Но он не использовал свой шанс. Менять ему команду? Если у него есть амбиции идти дальше — однозначно.