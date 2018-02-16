Бывший визажист Меган Маркл рассказал об одном важном правиле невесты принца

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Люблю!
08:40 16.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Визажист Лидия Ф. Селлерс в течение двух лет работала с Меган Маркл и хорошо знакома с ее требованиями к макияжу, об одном из которых рассказала журналистам.

Оказывается, невеста принца Гарри с особым трепетом относится к своим веснушкам, но не маскирует их, как многие девушки, а, напротив, следит, чтобы они не исчезли под толстым слоем тональных средств.

 

«Каждый раз, когда я делала ей макияж, она просила меня убедиться, что ее веснушки остаются видны. Она избегала наносить на кожу большое количество средств для макияжа», — сказала Селлерс.

 

 

По мнению визажиста, звезда сериала «Форс-мажоры» (Suits) не изменила своим привычкам, когда начала появляться на публике в новом статусе невесты принца. Лидия рассекретила несколько любимых косметических средств Меган, назвав флюид Luminous Silk Foundation от Armani, румяна Nars Orgasm, тушь Diorshow Iconic.

 

Ранее Маркл рассказывала журналу Allure о трудностях, с которыми сталкивалась в работе из-за своей «этнически неоднозначной» внешности. Напомним, мать актрисы – афроамериканка, а отец белый. Меган заявила, что на всю жизнь запомнила слова своего папы, который однажды сказал ей, что «лицо без веснушек – это ночь без звезд».

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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