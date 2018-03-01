БЗС лишило Судрабу допуска к гостайне(4)

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Виталий Вавилкин
17:50 01.03.2018
Политика / Политики

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) отказало в допуске к государственной тайне председателю парламентской комиссии по расследованию «дела олигархов» Ингуне Судрабе (NSL).

Прокуратура рассмотрела жалобу Судрабы на решение БЗС и в конце февраля направила ей ответ, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука, не конкретизировав, каково было решение генерального прокурора Эрика Калнмейерса.

 

Сама Судраба, возглавляемая которой комиссия закончила работу в январе, не дала ясного ответа по содержанию решения генерального прокурора. «Все в процессе», — сказала она.

 

«Если нет должности, нет и доступа, он не нужен», — заявил директор БЗС Янис Майзитис, добавив, что конкретнее комментировать данный вопрос он не готов.

 

По вопросу о допуске к гостайне решение генерального прокурора является окончательным и обжалованию не подлежит.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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кеша 17:59 01:03:2018

ГОНИТЕ НА Х===РЕН ЭТУ ДАРМОЕДКУ,, ПРИСОСКУ...

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Xe xe 18:16 01:03:2018

Судраба: перевести на латышский язык детские сады!
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Kaк собака не лизала задницу нацыстам,а не прокатило,прогиб не защитали:)))
"БЗС лишило Судрабу допуска к гостайне"

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прилепится куда нить 18:23 01:03:2018

электорат любит мученичков и гонимых - осенью выбора...

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Latviešu patriots 18:44 01:03:2018

Pareizi izdarīja, viņai ir pārāk daudz Kremļa draugu! 100% atbalstu!

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