Прокуратура рассмотрела жалобу Судрабы на решение БЗС и в конце февраля направила ей ответ, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука, не конкретизировав, каково было решение генерального прокурора Эрика Калнмейерса.
Сама Судраба, возглавляемая которой комиссия закончила работу в январе, не дала ясного ответа по содержанию решения генерального прокурора. «Все в процессе», — сказала она.
«Если нет должности, нет и доступа, он не нужен», — заявил директор БЗС Янис Майзитис, добавив, что конкретнее комментировать данный вопрос он не готов.
По вопросу о допуске к гостайне решение генерального прокурора является окончательным и обжалованию не подлежит.
ГОНИТЕ НА Х===РЕН ЭТУ ДАРМОЕДКУ,, ПРИСОСКУ...« ответить
Судраба: перевести на латышский язык детские сады!« ответить
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Kaк собака не лизала задницу нацыстам,а не прокатило,прогиб не защитали:)))
"БЗС лишило Судрабу допуска к гостайне"
электорат любит мученичков и гонимых - осенью выбора...« ответить
Pareizi izdarīja, viņai ir pārāk daudz Kremļa draugu! 100% atbalstu!« ответить