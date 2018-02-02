Це ж Европа: в Литве ликвидировали инфоплатформу vatnikas.lt(2)

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Тимур Пушкарев
14:12 02.02.2018
В мире / Евросоюз

В Литве ликвидировали информационную платформу «vatnikas.lt» после обращения ряда общественников, оскорблённых разжиганием ненависти, в департамент государственной безопасности (ДГБ). Об этом рассказал депутат литовского Сейма Наглис Путейкис, сообщает BaltNews.lt.

«Могу лишь порадоваться, что в плане демократии и в плане законности мы ушли от Украины гораздо дальше — вчера я узнал, что «vatnikas.lt» пропал из Интернета и Facebook, поскольку так называемым «эльфам» (борцам с пророссийским контентом — ред.) объяснили, что в Литве действуют законы. И поэтому попытки сеять вражду в обществе и разделять литовских граждан на лояльных и нелояльных к власти оказались не такими успешными как на Украине или в той же России», — пишет депутат Сейма Наглис Путейкис на своей страничке в Facebook.

 

Новость о том, что платформа «vatnikas.lt», наделавшая много шума в Литве и за рубежом, исчезла из публичного пространства и соцсетей осталась совершенно незамеченной для литовских СМИ, хотя о её появлении писали все ведущие издания страны. Более того, последние приветствовали зарождение столь сомнительного проекта.

 

Российские СМИ так же довольно бурно отреагировали на появление этого сайта. Об этом свидетельствует то, что ведущие новостные издания и телеканалы посвятили этой теме отдельные репортажи, представив Литву в сугубо негативном цвете.

 

Как тонко подметили литовские пользователи соцсетей, глупо обвинять российскую прессу в том, что она критикует литовские власти, ведь те сами делают подарки кремлёвским пропагандистам, выставляя страну в самом неприглядном свете.

 

Суть этого «контрпропагандистского сайта» была направлена на выявление литовцев, которые нелояльны по отношению к действующей власти, внешнеполитическому курсу президента Дали Грибаускайте, которые симпатизируют России, Владимиру Путину и не считают период нахождения Литвы в составе СССР оккупацией. Сайт был создан по подобию украинского портала «Миротворец», то есть в виде «чёрного» списка «врагов» и «враждебных» СМИ.

 

До недавнего времени в базе этого сайта значилось 154 «ватника» и 13 интернет-страниц — групп, где «нелояльные» обмениваются новостями. При составлении каталога его авторы руководствуются исключительно личным мнением, и они этого не скрывают.

 

В базу «vatnikas.lt» включили политолога левого толка Альгирдаса Палецкиса, лидера общественного объединения «Будем едины» Вайдаса Лекстутиса, депутата Сейма поляка Збигнева Единского, главного редактора газеты «Вести Шальчи» Владимира Кота, певца Альгирдаса Мотузу и многих других, но не столь известных персон.

 

Ряд литовских интеллигентов возмутила эта ситуация, поскольку создание таких «чёрных списков» противоречит всем законам и нормам здравого смысла. По сути, кто-то узурпировал право делить людей на лояльных и нелояльных. Многим это напомнило решение гитлеровской Германии обязать евреев прикреплять к одежде жёлтые «звёзды Давида». Общественники обратились в ДГБ с требованием заблокировать сайт.

 

Авторы обращения в ДГБ подчёркивали, что за hate speach в цивилизованных государствах берут под стражу сроком до 5 лет. Очевидно, что правоохранительные органы вняли требования общественников и приняли меры те меры, которые должны были принять.

 

Напомним, что созданием сайта занималась некая Габриэле Адомавичюте. Оппозиционные активисты утверждают, что она связана с консервативной партией «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».

baltnews.lv / Фото baltnews.lt
Комментарии (2)
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narod 14:30 02:02:2018

ahahaha

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никогда 14:53 02:02:2018

кривде не одолеть правду,за ложь все одинаково будут наказаны, ведь лгали не во благо, а во вред...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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