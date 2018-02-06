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Правительство сегодня планирует повысить ставку пошлины на хранение государственного резерва нефтепродуктов. Она составит 12,35 евро за тонну, то есть увеличится на 28,62%, в связи с чем Министерство экономики прогнозировало повышение цен на топливо с 1 марта этого года на 1 цент за литр, пишет «Латвияс авизе».