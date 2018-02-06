Когда «Latvijas Avize» поинтересовалась в министерстве причинами повышения, чиновники признали ошибку в расчетах. Минэкономики подчеркивает, что топливо с 1 марта подорожает, но всего на 0,2 цента за литр вместо прогнозируемого 1 цента, однако ошибочный прогноз министерства не помешал планировать прирост цен топливным компаниям.
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Правительство сегодня планирует повысить ставку пошлины на хранение государственного резерва нефтепродуктов. Она составит 12,35 евро за тонну, то есть увеличится на 28,62%, в связи с чем Министерство экономики прогнозировало повышение цен на топливо с 1 марта этого года на 1 цент за литр, пишет «Латвияс авизе».
Latvijas Avīze / Фото LETA
да заееебали уже пиидары ебаааные!« ответить
Histēriķi, tev laiks uz Tvaika ielu!« ответить
а тобе в Сибири место« ответить