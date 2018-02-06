Цена горючего: правительство ошиблось на сантим, торговцы «не заметили»(3)

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Тимур Пушкарев
15:20 06.02.2018
Экономика / Энергетика

Правительство сегодня планирует повысить ставку пошлины на хранение государственного резерва нефтепродуктов. Она составит 12,35 евро за тонну, то есть увеличится на 28,62%, в связи с чем Министерство экономики прогнозировало повышение цен на топливо с 1 марта этого года на 1 цент за литр, пишет «Латвияс авизе».

Когда «Latvijas Avize» поинтересовалась в министерстве причинами повышения, чиновники признали ошибку в расчетах. Минэкономики подчеркивает, что топливо с 1 марта подорожает, но всего на 0,2 цента за литр вместо прогнозируемого 1 цента, однако ошибочный прогноз министерства не помешал планировать прирост цен топливным компаниям.

Latvijas Avīze / Фото LETA
Комментарии (3)
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ринька обосраааные стринги 15:37 06:02:2018

да заееебали уже пиидары ебаааные!

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Latviešu patriots 15:43 06:02:2018

Histēriķi, tev laiks uz Tvaika ielu!

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жабите 16:54 06:02:2018

а тобе в Сибири место

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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