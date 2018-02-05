Латвийскому населению предложили новую полезную забаву – массово жаловаться на тех, кто не так или совсем не говорит на латышском языке.

«Забанить мерзкую контору» – так многие жители Латвии отреагировали на цифровое приложение «Друг языка». Что же не понравилось пользователям? Сама идея латвийского Центра государственного языка (ЦГЯ). Именно в его недрах родилась «блестящая» мысль – дать пользователям программу, которая позволит следить за соблюдением латышских языковых норм. И не просто следить, а сообщать о тех, кто либо плохо говорит на государственном языке, либо вообще им не пользуется – вот что главное. При этом особенно поощряется жалоба не только на словах (сообщение о «нарушителе»), а еще и с отсылкой фото— или видеофиксации «нарушения».

Латвийские соцсети забурлили возмущением. Самые резкие оценки инициативы ЦГЯ ожидаемо – на русском языке, втором по распространенности в Латвии. В комментариях к программе можно прочитать о том, что она «разжигает ненависть», «поощряет языковой геноцид», что она «безобразна» и «преступна по своей сути». И еще: «За наши же деньги на нас же и стучать будут. В страшном сне такого не увидишь».

Предлагаются и методы борьбы с приложением – остроумные и, кажется, эффективные. Например: жаловаться через приложение на само приложение как на инструмент «политики апартеида в отношении национальных меньшинств». И ни в коем случае не ставить «новинке» оценки выше 1 балла. Логика понятна: чем больше будет жалоб на программу – тем скорее она испарится из интернет-маркета.

«Неправильной» реакцией на программу «Друг языка» уже огорчились некоторые латвийские политики. Так, на ее защиту встал член партии «Национальное объединение «Все для Латвии» Янис Иесалниекс. Встал, правда, как-то на обе ноги нетвердо. Не приведя никаких доказательств полезности «Друга языка», он всего-то и смог обвинить ее критиков в связях с Кремлем. А еще – потребовать «противодействия кремлевским троллям». Но как именно, молодой парламентарий не знает. Потому что его призыв дать приложению Центра госязыка «объективную оценку» означает одно: критика не может быть объективной – объективной может быть только похвала. Но, увы, всем мил не будешь. Тем более – насильно.

Ольга Бугрова