Центр госязыка дарит безобразную и преступную забаву(21)

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Анатолий Тарасов
09:12 05.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Латвийскому населению предложили новую полезную забаву – массово жаловаться на тех, кто не так или совсем не говорит на латышском языке.

«Забанить мерзкую контору» – так многие жители Латвии отреагировали на цифровое приложение «Друг языка». Что же не понравилось пользователям? Сама идея латвийского Центра государственного языка (ЦГЯ). Именно в его недрах родилась «блестящая» мысль – дать пользователям программу, которая позволит следить за соблюдением латышских языковых норм. И не просто следить, а сообщать о тех, кто либо плохо говорит на государственном языке, либо вообще им не пользуется – вот что главное. При этом особенно поощряется жалоба не только на словах (сообщение о «нарушителе»), а еще и с отсылкой фото— или видеофиксации «нарушения».

 

Латвийские соцсети забурлили возмущением. Самые резкие оценки инициативы ЦГЯ ожидаемо – на русском языке, втором по распространенности в Латвии. В комментариях к программе можно прочитать о том, что она «разжигает ненависть», «поощряет языковой геноцид», что она «безобразна» и «преступна по своей сути». И еще: «За наши же деньги на нас же и стучать будут. В страшном сне такого не увидишь».

 

Предлагаются и методы борьбы с приложением – остроумные и, кажется, эффективные. Например: жаловаться через приложение на само приложение как на инструмент «политики апартеида в отношении национальных меньшинств». И ни в коем случае не ставить «новинке» оценки выше 1 балла. Логика понятна: чем больше будет жалоб на программу – тем скорее она испарится из интернет-маркета. 

 

«Неправильной» реакцией на программу «Друг языка» уже огорчились некоторые латвийские политики. Так, на ее защиту встал член партии «Национальное объединение «Все для Латвии» Янис Иесалниекс. Встал, правда, как-то на обе ноги нетвердо. Не приведя никаких доказательств полезности «Друга языка», он всего-то и смог обвинить ее критиков в связях с Кремлем. А еще – потребовать «противодействия кремлевским троллям». Но как именно, молодой парламентарий не знает. Потому что его призыв дать приложению Центра госязыка «объективную оценку» означает одно: критика не может быть объективной – объективной может быть только похвала. Но, увы, всем мил не будешь. Тем более – насильно.  

 

 

Ольга Бугрова

РИА Новости / Фото
Комментарии (21)
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Не поняла 09:21 05:02:2018

ЦГЯ заплатил Вестям за рекламу?

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Latviešu patriots 10:15 05:02:2018

Никто никому ничего не платил.
Просто государством на данном этапе "рулят" те, кто даже не в состоянии правильно, по ветру мести мусор по хуторскому двору.
Вот потому и стоят заросшие по окна бурьяном хутора по всей Латвии.

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Latviešu patriots 09:37 05:02:2018

Valsts Valodas centra pielikums ir ideāls instruments lai operatīvi ziņotu par valsts valodas likuma pārkāpumiem! 100% atbalstu! Pats aktīvi to lietoju!

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Да патриотсу. 09:50 05:02:2018

Не понял о чем вы говорите?

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Хреново , когда за душой ничего нет. 09:53 05:02:2018

Остается только на язык молиться,даже именем закона.))))

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56 09:43 05:02:2018

v latvii pojavilasj novaja professija-radist/stukach/. a tak ze zamecheno mnogo pernatih/djatlov/.

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dlja latvijskogo patriota 09:49 05:02:2018

djatel,leti na druguju vetku- eta ne tvoja.

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ин-на 09:49 05:02:2018

Это приложение для тупых и ограниченных людей, в котором эти дебилы могут себя проявить.

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Vova 09:55 05:02:2018

Vsjo budet horošo. Toļko vot vam nužno ponjatj, čto vi ņe v rossiji, a v Latvii i po amerikanskoi otmaške ņeproizvev dekolonizaciju, vam sdelaļi šag na vstreču, a vi eto ņepraviļno ponjali, vosprinjav za slabostj.

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Latviešu patriots 10:23 05:02:2018

У латышей нет такого имени VOVA, если даже этого ты понять не можешь, придурок ты хуторской, то подписывайся как - VOLDEMARS.

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Стесняюсь спросить 10:24 05:02:2018

А кто сделал шаг навстречу?

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Vova 10:35 05:02:2018

Ti daže eto ponjatj ņemožeš. U čurok vas prosto virezaji, a komu povezlo- s goloi žopoi vignali. A Vova v čestj vašego prezika. Ti že tože prikalivaješsja, Latviešu patriots.

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Ответ 11:23 05:02:2018

Вова скорее ,будет Miervaldis.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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