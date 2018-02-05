«Забанить мерзкую контору» – так многие жители Латвии отреагировали на цифровое приложение «Друг языка». Что же не понравилось пользователям? Сама идея латвийского Центра государственного языка (ЦГЯ). Именно в его недрах родилась «блестящая» мысль – дать пользователям программу, которая позволит следить за соблюдением латышских языковых норм. И не просто следить, а сообщать о тех, кто либо плохо говорит на государственном языке, либо вообще им не пользуется – вот что главное. При этом особенно поощряется жалоба не только на словах (сообщение о «нарушителе»), а еще и с отсылкой фото— или видеофиксации «нарушения».
Латвийские соцсети забурлили возмущением. Самые резкие оценки инициативы ЦГЯ ожидаемо – на русском языке, втором по распространенности в Латвии. В комментариях к программе можно прочитать о том, что она «разжигает ненависть», «поощряет языковой геноцид», что она «безобразна» и «преступна по своей сути». И еще: «За наши же деньги на нас же и стучать будут. В страшном сне такого не увидишь».
Предлагаются и методы борьбы с приложением – остроумные и, кажется, эффективные. Например: жаловаться через приложение на само приложение как на инструмент «политики апартеида в отношении национальных меньшинств». И ни в коем случае не ставить «новинке» оценки выше 1 балла. Логика понятна: чем больше будет жалоб на программу – тем скорее она испарится из интернет-маркета.
«Неправильной» реакцией на программу «Друг языка» уже огорчились некоторые латвийские политики. Так, на ее защиту встал член партии «Национальное объединение «Все для Латвии» Янис Иесалниекс. Встал, правда, как-то на обе ноги нетвердо. Не приведя никаких доказательств полезности «Друга языка», он всего-то и смог обвинить ее критиков в связях с Кремлем. А еще – потребовать «противодействия кремлевским троллям». Но как именно, молодой парламентарий не знает. Потому что его призыв дать приложению Центра госязыка «объективную оценку» означает одно: критика не может быть объективной – объективной может быть только похвала. Но, увы, всем мил не будешь. Тем более – насильно.
Ольга Бугрова
ЦГЯ заплатил Вестям за рекламу?« ответить
Никто никому ничего не платил.« ответить
Просто государством на данном этапе "рулят" те, кто даже не в состоянии правильно, по ветру мести мусор по хуторскому двору.
Вот потому и стоят заросшие по окна бурьяном хутора по всей Латвии.
Valsts Valodas centra pielikums ir ideāls instruments lai operatīvi ziņotu par valsts valodas likuma pārkāpumiem! 100% atbalstu! Pats aktīvi to lietoju!« ответить
Не понял о чем вы говорите?« ответить
Остается только на язык молиться,даже именем закона.))))« ответить
v latvii pojavilasj novaja professija-radist/stukach/. a tak ze zamecheno mnogo pernatih/djatlov/.« ответить
djatel,leti na druguju vetku- eta ne tvoja.« ответить
Это приложение для тупых и ограниченных людей, в котором эти дебилы могут себя проявить.« ответить
Vsjo budet horošo. Toļko vot vam nužno ponjatj, čto vi ņe v rossiji, a v Latvii i po amerikanskoi otmaške ņeproizvev dekolonizaciju, vam sdelaļi šag na vstreču, a vi eto ņepraviļno ponjali, vosprinjav za slabostj.« ответить
У латышей нет такого имени VOVA, если даже этого ты понять не можешь, придурок ты хуторской, то подписывайся как - VOLDEMARS.« ответить
А кто сделал шаг навстречу?« ответить
Ti daže eto ponjatj ņemožeš. U čurok vas prosto virezaji, a komu povezlo- s goloi žopoi vignali. A Vova v čestj vašego prezika. Ti že tože prikalivaješsja, Latviešu patriots.« ответить
Вова скорее ,будет Miervaldis.« ответить