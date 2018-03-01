Требования к уровню владения латышским языком в разных профессиях отличаются. В Центре государственного языка признают: в свое время они были разработаны для того, чтобы «бороться с так называемым советским наследием».

Однако, в последнее время все чаще доставляют проблемы иностранцам, желающим начать в Латвии бизнес. На сей раз под раздачу попал владелец кафе в Старой Риге Джеймс Вандерслайс, который после посещения инспекторов ЦГЯ больше не может сам обслуживать клиентов в собственном же кафе, пишет delfi.lv.

Родным языком Вандерслайса является английский, однако, он уже пять лет живет в Латвии. В декабре прошлого года он купил у своего друга кафе Wexcafe в Старой Риге и сам начал обслуживать клиентов.

Инспекторы ЦГЯ или «языковая полиция», как их называет сам Вандерслайс, заявились 16 января после полученной жалобы. Они провели в кафе несколько часов, наблюдая за происходящим и беседуя с Вандерслайсом и его работниками.

После этого был составлен акт о нарушении требований 4 и 7 частей 21-й статьи и 23-я статьи закона О государственном языке. Владелец предприятия признает, что в кафе действительно были недочеты, например, меню было составлено только на английском языке, также не были переведены названия выставленного чая.

20 февраля ЦГЯ нагрянул с повторной проверкой и констатировал, что в меню не обеспечен полный и точный перевод на государственный язык. Штраф иностранцу пока не выписали, но пригласили на беседу в ЦГЯ.

Во время первой проверки инспекторы также констатировали, что Вандерслайс не владеет государственным языком на достаточно высоком уровне, чтобы работать официантом. Чтобы не получить штраф, владелец кафе освободил себя от ряда обязанностей, связанных с обслуживаний клиентов.

«Мне пришлось себя уволить, так как нет смысла платить себе зарплату, если я даже не могу разговаривать с клиентами. Сейчас я просто делаю то, что могу делать как владелец», — рассказывает предприниматель, добавляя, что инспекторы ЦГЯ подчеркнули, что ему запрещено находиться в зоне за кассой.

Это Вандерслайса огорчает больше всего, потому что он хотел на своем примере научить работников как нужно работать в западном стиле. «Я понимаю, что причиной таких требований является история и это больше направлено на события из прошлого. Я также не считаю, что к нам нужно относиться по-другому только из-за того, что мы говорим на английском, а не на русском языке. Но если владелец кафе пытается говорить и тренируется, разговаривая с клиентами, то такое ощущение, что своими действиями они просто тормозят этот процесс», — говорит Вандерслайс, добавляя, что большинство клиентов кафе даже неместные.

Как рассказал руководитель Рижского регионального отделения контроля за языком ЦГЯ Виестурс Разумовскис, цель центра — не штрафовать, а добиться того, чтобы в отрасли соблюдались требования к использованию государственного языка. Он согласился с тем, что в свое время правила были разработаны для того, чтобы «бороться с советским наследием», однако, все чаще они доставляют проблемы иностранцам. По словам Разумовскиса, сейчас в ЦГЯ ищут возможные решения проблемы, однако, о чем конкретно идет речь, он рассказать не пожелал.

Чтобы иностранец мог работать в Латвии официантом, он должен владеть латышским языком хотя бы на категорию B1. Согласно информации Государственного центра образования и содержания, человек, владеющий государственным языком на категорию B1, должен уметь: вести простые диалоги на бытовые и профессиональные темы; кратко формулировать свое мнение; читать и понимать простые тексты на разные темы; составлять типовые документы (например, заявления, доверенности, акты), а также простые тексты на бытовые и профессиональные темы; понимать, что ему говорят.

Изучать латышский язык Вандерслайсу помогает учительница, которая приходит в кафе несколько раз в неделю и заодно помогает остальным работникам осваивать английский язык. По мнению Вандерслайса, сдать экзамен по языку он мог бы уже через полгода, однако, сейчас процесс приторможен из-за того, что он больше не может ежедневно общаться с клиентами и таким образом практиковаться.