ЦГЯ выпускает приложение для желающих “настучать” на языковых нарушителей(20)

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Виталий Вавилкин
11:34 02.01.2018
Техно / Интернет

В этом году Центр госязыка планирует усилить контроль использования в стране латышского языка, надеясь еще больше уменьшить число языковых нарушителей.

Вместе с привлечением добровольных осведомителей, языковая инспекция планирует создать специальное мобильное приложение, которое поможет желающим “настучать” оперативней сообщать о нарушителях.

 

Вместе с этим, для улучшения трудноспособности своих сотрудников, в центре также намечается повышение зарплат на 20%. Сейчас зарплата работников центра — около 750 евро до уплаты налогов.

 

По мнению представителей ЦГЯ, такая зарплата приводит к постоянной текучке кадров.

 

“Должность инспектора ЦГЯ специфическая, и освоить ее можно, только работая на этом месте. Когда происходит смена кадров, мы сталкиваемся с «утечкой мозгов»”, — рассказывает представитель центра Виестур Разумовскис.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (20)
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Latviešu patriots 11:42 02:01:2018

«утечкой мозгов»
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Извините чьих мозгов?
Разве может утекать то, чего вообще не существует?

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П у т и н 13:46 02:01:2018

Я хохол, покинувший свою годину, из за нищеты, очень люблю и уважаю РУССКИХ, и очень люблю В,В ПУТИНА

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Latviešu patriots 11:49 02:01:2018

Būs telefonā jāinstalē Valsts Valodas centra mobīlā aplikācija, lai varētu operatīvi ziņot par pārkāpumiem. Tas ir katra godīga Latvijas pilsoņa pienākums.

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Marija to latviešu patriots 12:06 02:01:2018

Protams,protams..)) Tikai ņem verā,ka tie cilvēki,kuru jau strādā-visi zin valsts valodu.)))bez valsts valodas zinašanas viņus nepieņemtu darbā..)) No problem..)) Bet savā brīvājā laikā viņiem nav pienākuma runāt valsts valodā..)) Ta ka... vari, protams, instalēt to pielikumu..)))

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ыыы 12:36 02:01:2018

VVC=WC

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П у т и н 11:54 02:01:2018

В рашке новый Павлик Морозов! Никита Смирнов из штаба поддержки Окурка написал донос в прокуратуру на центр помощи больным диабетом.

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Marija provokatoram) 12:07 02:01:2018

Šeit ir runa par Latviju nevis par Krieviju..)) lasīt jāprot..)))tomēr..)))

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zdesj 12:11 02:01:2018

pishut porusski!!!

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СССР 13:26 02:01:2018

Как поперли глисты! Все выползли из щели, видать мозги в анусе не по вкусу глистам, им гавнец@ подай!

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Marija to zdesj 14:51 02:01:2018

Da,da,dorogoi.Zdesj pišut po-russki..))))))po-russki..)))po-russki..))

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Надо же! 12:00 02:01:2018

инспекция планирует создать специальное мобильное приложение, которое поможет желающим “настучать” оперативней
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Xopoший материал для прокуроров Международнго трибунала по делам нацыстов,и даже искать не нужно,всё в открытом доступе

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da... 12:09 02:01:2018

toljko Majdan spasjot etu stranu....

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)

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