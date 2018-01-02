В этом году Центр госязыка планирует усилить контроль использования в стране латышского языка, надеясь еще больше уменьшить число языковых нарушителей.

Вместе с привлечением добровольных осведомителей, языковая инспекция планирует создать специальное мобильное приложение, которое поможет желающим “настучать” оперативней сообщать о нарушителях.

Вместе с этим, для улучшения трудноспособности своих сотрудников, в центре также намечается повышение зарплат на 20%. Сейчас зарплата работников центра — около 750 евро до уплаты налогов.

По мнению представителей ЦГЯ, такая зарплата приводит к постоянной текучке кадров.

“Должность инспектора ЦГЯ специфическая, и освоить ее можно, только работая на этом месте. Когда происходит смена кадров, мы сталкиваемся с «утечкой мозгов»”, — рассказывает представитель центра Виестур Разумовскис.