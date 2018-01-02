Вместе с привлечением добровольных осведомителей, языковая инспекция планирует создать специальное мобильное приложение, которое поможет желающим “настучать” оперативней сообщать о нарушителях.
Вместе с этим, для улучшения трудноспособности своих сотрудников, в центре также намечается повышение зарплат на 20%. Сейчас зарплата работников центра — около 750 евро до уплаты налогов.
По мнению представителей ЦГЯ, такая зарплата приводит к постоянной текучке кадров.
“Должность инспектора ЦГЯ специфическая, и освоить ее можно, только работая на этом месте. Когда происходит смена кадров, мы сталкиваемся с «утечкой мозгов»”, — рассказывает представитель центра Виестур Разумовскис.
«утечкой мозгов»« ответить
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Извините чьих мозгов?
Разве может утекать то, чего вообще не существует?
Я хохол, покинувший свою годину, из за нищеты, очень люблю и уважаю РУССКИХ, и очень люблю В,В ПУТИНА« ответить
Būs telefonā jāinstalē Valsts Valodas centra mobīlā aplikācija, lai varētu operatīvi ziņot par pārkāpumiem. Tas ir katra godīga Latvijas pilsoņa pienākums.« ответить
Protams,protams..)) Tikai ņem verā,ka tie cilvēki,kuru jau strādā-visi zin valsts valodu.)))bez valsts valodas zinašanas viņus nepieņemtu darbā..)) No problem..)) Bet savā brīvājā laikā viņiem nav pienākuma runāt valsts valodā..)) Ta ka... vari, protams, instalēt to pielikumu..)))« ответить
VVC=WC« ответить
В рашке новый Павлик Морозов! Никита Смирнов из штаба поддержки Окурка написал донос в прокуратуру на центр помощи больным диабетом.« ответить
Šeit ir runa par Latviju nevis par Krieviju..)) lasīt jāprot..)))tomēr..)))« ответить
pishut porusski!!!« ответить
Как поперли глисты! Все выползли из щели, видать мозги в анусе не по вкусу глистам, им гавнец@ подай!« ответить
Da,da,dorogoi.Zdesj pišut po-russki..))))))po-russki..)))po-russki..))« ответить
инспекция планирует создать специальное мобильное приложение, которое поможет желающим “настучать” оперативней« ответить
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Xopoший материал для прокуроров Международнго трибунала по делам нацыстов,и даже искать не нужно,всё в открытом доступе
toljko Majdan spasjot etu stranu....« ответить