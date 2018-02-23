Материалы о причастности Латвии к коррупционным схемам широко публикуются на сайтах, обычно распространяющих сообщения в поддержку России, подчеркнул директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс в интервью канадскому телеканалу «CBC».

Аналогичная ситуация с публикацией материалов в случае с США наблюдалась перед выборами президента в 2016 году, отметил он.

Министерство обороны Латвии тоже отметило, что публикация агентства новостей AP о связи Латвии с коррупционными схемами «была распространена интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали. На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период. Эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии», сообщил Сартс канадскому телеканалу.

На этой неделе Минобороны заявило, что учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.