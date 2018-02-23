Аналогичная ситуация с публикацией материалов в случае с США наблюдалась перед выборами президента в 2016 году, отметил он.
Министерство обороны Латвии тоже отметило, что публикация агентства новостей AP о связи Латвии с коррупционными схемами «была распространена интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали. На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период. Эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии», сообщил Сартс канадскому телеканалу.
На этой неделе Минобороны заявило, что учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует.
Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.
Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.
Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.
NATO infocentram taisnība! Es jau sen par to rakstu komentāros! 100% atbalstu!« ответить
То, что взятки вымогают и берут, это фигня. Ужас в том, что про это Россия узнала!!!))))))« ответить
вот вроде и все« ответить
центр нато - это прыщавые дебилы с одной извилиной в башке« ответить
Vairs nav obligātas AM darbiniekiem? Pats Sārts točno nav glābjams..« ответить
Идет охота на волков, идет охота!« ответить
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.(с)
не виноватая-я ----это всё русские====голосила римшевич на допросе в КНАБе.« ответить
Обосрались, так имейте мужество подтереться...« ответить
видимо совсем не важно, что эти обвинения справедливы ! главное, кому надо довести их до всеобщего сведения! нам ведь должно быть всё равно, правда?« ответить