Центр НАТО: ABLV и Римшевич — это предлог. На Латвию идет российская инфоатака(17)

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Владимир Бучельников
14:24 23.02.2018
Политика / Конфликт

Материалы о причастности Латвии к коррупционным схемам широко публикуются на сайтах, обычно распространяющих сообщения в поддержку России, подчеркнул директор Центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс в интервью канадскому телеканалу «CBC».

Аналогичная ситуация с публикацией материалов в случае с США наблюдалась перед выборами президента в 2016 году, отметил он.

 

Министерство обороны Латвии тоже отметило, что публикация агентства новостей AP о связи Латвии с коррупционными схемами «была распространена интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали. На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период. Эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии», сообщил Сартс канадскому телеканалу.

 

На этой неделе Минобороны заявило, что учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует.

 

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек. Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

 

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья — единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.

 

Это свидетельствует о том, что это, возможно, очень широкая информационная операция по очернению имиджа Латвии в странах Запада и подрыву доверия общества к государству. С высокой долей вероятности можно предположить, что последует ее продолжение с целью извне повлиять на внутреннюю политику Латвии и предстоящие в октябре этого года выборы Сейма, подчеркивает Минобороны.

LETA / Фото
Комментарии (17)
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Latviešu patriots 14:27 23:02:2018

NATO infocentram taisnība! Es jau sen par to rakstu komentāros! 100% atbalstu!

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И то верно! 14:42 23:02:2018

То, что взятки вымогают и берут, это фигня. Ужас в том, что про это Россия узнала!!!))))))

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с праздником тебя,пидораз 15:11 23:02:2018

вот вроде и все

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ин-на 15:34 23:02:2018

центр нато - это прыщавые дебилы с одной извилиной в башке

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Veselibas pārbaudes 15:35 23:02:2018

Vairs nav obligātas AM darbiniekiem? Pats Sārts točno nav glābjams..

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Саня 14:29 23:02:2018

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.(с)

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10 дюймов 14:29 23:02:2018

не виноватая-я ----это всё русские====голосила римшевич на допросе в КНАБе.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 14:32 23:02:2018

Обосрались, так имейте мужество подтереться...

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Ой, 14:37 23:02:2018

видимо совсем не важно, что эти обвинения справедливы ! главное, кому надо довести их до всеобщего сведения! нам ведь должно быть всё равно, правда?

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)