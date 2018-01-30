Центр туринформации станет интерактивным

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Татьяна Пушкарева
12:51 30.01.2018
Наш город / Наш город

Недавно Рижское бюро по развитию туризма начало реконструкцию центрального Рижского туристического информационного центра – того, который находится на Ратушной площади 6. Oткрытие обновленного информационного центрa запланировано на конец февраля.

В рамках реконструкции будет проведен косметический ремонт помещений, обновлена мебель. Важно и то, что получение информации станет более интерактивным, то есть, современным.

 

— С каждым годом Ригу и наши информационные центры посещает все больше туристов. В этом году, особенно в летний сезон, предусмотрен целый ряд посвященных столетию Латвии важных событий, так что легко предположить, что количество туристов, а значит, и посетителей информационного центра, увеличится. Поэтому так важно предоставить зарубежным гостям возможность использовать интерактивные услуги, — говорит председатель правления Рижского бюро по туризму Вита Ермоловича.

 

После ремонта туристический центр будет предлагать также предоставлять посетителям информацию, продавать RigaPass и билеты на различные мероприятия, предлагать экскурсии, услуги гостиниц, билеты на международные автобусные рейсы, общественный транспорт и др.

 

Свою работу продолжают работу и ежедневно с 10:00 до 18:00 предоставляют консультации туристам два других туристических информационных центра РБРТ — на ул. Калькю, 16 и на Рижском международном автовокзале.

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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