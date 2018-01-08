Центр защиты прав потребителей в прошлом году получил 3616 жалоб

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yapokupayu.ru
Тимур Пушкарев
13:21 08.01.2018
Наша Латвия / Социум

Центр защиты прав потребителей в прошлом году получил 3616 жалоб, сообщила агентству ЛETA его представитель Эвия Лене.

Больше всего — 2064 — жалоб в 2017 году получено на несоответствие услуг условиям договора, в том числе 1110 жалоб — на авиауслуги, 119 — на коммунальные услуги и услуги аренды, 84 — на услуги электронной связи, 40 — на туристические услуги.

 

Получено 755 жалоб на несоответствие товаров условиям договора, в том числе 196 — на некачественную обувь, 155 — на некачественные мобильные телефоны, 118 — на электротовары, 26 — на текстильные изделия, 24 — на мебель, 15 — на автомашины.

 

В прошлом году получено также 319 жалоб на агрессивную коммерческую практику, рекламу или э-коммерцию и 136 жалоб на несоблюдение принципа правового равноправия заключивших договор сторон.

 

В одном заявлении или жалобе может содержаться несколько претензий, поэтому общее количество полученных претензий может отличаться от количества заявлений, отметила Лене.

 

По 2003 из полученных в прошлом году жалоб даны разъяснение, консультация или информация, по 825 жалобам принято положительное решение, 261 жалоба перенаправлена другим структурам, в рассмотрении 87 жалоб отказано из-за несоответствия оформления заявления требованиям нормативных актов, 22 жалобы были отозваны, одна жалоба признана необоснованной, 417 жалоб находятся в стадии рассмотрения.

 

Сумма договоров, по которым в 2017 году рассмотрены жалобы на несоответствие товаров условиям договора, составила 250,517 тыс. евро, сумма договоров, по которым рассмотрены жалобы на несоответствие услуг условиям договора, — 417,505 тыс. евро.

 

В прошлом году Центр защиты прав потребителей дал 38,84 тыс. консультаций по правам потребителей.

LETA / Фото
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