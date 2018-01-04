В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.
В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.
В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.
Второсортный булку обмотал положить некуда или топить собрался генномодифицированное гавно.« ответить
Закупоривает сосуды и вызывает ожирение. Мажте паштеты на хлеб. Даже маргарин полезней. Спрос рождает предложение тем временем... Бабы такие в городе, что смотреть противно, а в Валмиере сплошные жиробасы на улицах.. Местные говорят, что там с комбината продают тоннами масло через своих за наличные вдвое дешевле.« ответить
с тупых аборигенов надо стричь три шкурки« ответить
А гдесли такие цены ? В магазине 2 е за неполные 200г?« ответить
Патологическая жадность во всем..« ответить