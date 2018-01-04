Цены на масло в ЕС снизили, а в Латвии — удвоили!(5)

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LETA
Герман Бергер
20:50 04.01.2018
Наша Латвия / Социум

Несмотря на то, что в ЕС цены на сливочное масло начали снижаться еще в сентябре 2016 года, в Латвии они в ноябре были на 51% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.

 

В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.

 

В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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Правда тут 21:02 04:01:2018

Второсортный булку обмотал положить некуда или топить собрался генномодифицированное гавно.

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масло вредно! 21:29 04:01:2018

Закупоривает сосуды и вызывает ожирение. Мажте паштеты на хлеб. Даже маргарин полезней. Спрос рождает предложение тем временем... Бабы такие в городе, что смотреть противно, а в Валмиере сплошные жиробасы на улицах.. Местные говорят, что там с комбината продают тоннами масло через своих за наличные вдвое дешевле.

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ин-на 21:41 04:01:2018

с тупых аборигенов надо стричь три шкурки

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Mm 22:36 04:01:2018

А гдесли такие цены ? В магазине 2 е за неполные 200г?

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Цыник 22:45 04:01:2018

Патологическая жадность во всем..

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Мнение
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