Цены на вывоз мусора в Латвии будут активно поднимать. В разы!(3)

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Цены на мусор в Латвии будут повышать быстро и стабильно. Фото LETA
Герман Бергер
17:14 10.01.2018
Экономика / Финансы

Еще до Рождества многие самоуправления на своих домашних страницах в интернете опубликовали информацию об изменении тарифов на вызов мусора. Для жителей это означает подорожание услуг, но цены продолжат расти и впредь, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Новый тарифы с 1 января 2018 года утверждены для двух коммерсантов, но процедуру оценки начали еще девять, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг.

 

На повышение тарифов повлияла ставки налога на природные ресурсы, которая изменилась с 1 января текущего года. Причем, ставка будет постоянно расти в ближайшие три года, то есть вплоть до 2020 года (включительно). Пока налог растет, будут дорожать и услуги по вывозу мусора.

 

В этом году ставка налога за вывоз 1 тонны мусора выросла с 25 до 35 евро, опасных отходов — с 45 до 50 евро. Надо сказать, что в прошлом году из-за повышения ставки с 12 до 25 евро за тонну, услуги по вывозу мусора существенно подорожали. В 2020 году ставка составит уже 50 евро за тонну.

 

В Комиссии регулирования общественных услуг также пояснили, что поправки к законодательству изменили методику расчета тарифа, куда также пойдут затраты на исследования и работа по развитию для снижения числа полигонов для захоронения отходов. Новая методика должны быть разработана до 28 февраля.

rus.delfi / Фото
Комментарии (3)
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Муля 17:22 10:01:2018

Будут срать где не попадя

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Пророк-Муле 19:41 10:01:2018

Так частники и так срут по трассам, некоторые бережливо к природе относятся, развозят мусор по контейнерам многоквартирных домов, а вот последним деваться будет некуда, будут за всех платить

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Пророк 19:38 10:01:2018

зато иностранный мусор можно даже в особые зоны сваливать, не хай буде... А народ ободрать, первое дело

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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