Цены на мусор в Латвии будут повышать быстро и стабильно. Фото LETA

Еще до Рождества многие самоуправления на своих домашних страницах в интернете опубликовали информацию об изменении тарифов на вызов мусора. Для жителей это означает подорожание услуг, но цены продолжат расти и впредь, пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.

Новый тарифы с 1 января 2018 года утверждены для двух коммерсантов, но процедуру оценки начали еще девять, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг.

На повышение тарифов повлияла ставки налога на природные ресурсы, которая изменилась с 1 января текущего года. Причем, ставка будет постоянно расти в ближайшие три года, то есть вплоть до 2020 года (включительно). Пока налог растет, будут дорожать и услуги по вывозу мусора.

В этом году ставка налога за вывоз 1 тонны мусора выросла с 25 до 35 евро, опасных отходов — с 45 до 50 евро. Надо сказать, что в прошлом году из-за повышения ставки с 12 до 25 евро за тонну, услуги по вывозу мусора существенно подорожали. В 2020 году ставка составит уже 50 евро за тонну.

В Комиссии регулирования общественных услуг также пояснили, что поправки к законодательству изменили методику расчета тарифа, куда также пойдут затраты на исследования и работа по развитию для снижения числа полигонов для захоронения отходов. Новая методика должны быть разработана до 28 февраля.