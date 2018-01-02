Дискуссии о необходимости снижения налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 5% на овощи и фрукты длилась несколько лет, пока в конце прошлого года достаточно неожиданно политики, возможно, в свете предстоящих выборов в Сейм не дали этому предложению зеленый свет.

Торговые компании пообещали, что никаких проблем с введением новых ставок с 1 января не будет. Для этого после закрытия магазинов в новогоднюю ночь им предстояло ввести изменения в кассовых аппаратах, чтобы уже с 1 января в чеках была указана соответствующая ставка НДС, а также вручную заменить ценники на прилавках.

Цены на овощи снижены, но надолго ли? Многие эксперты отмечают, что «съесть» понижение может повышенный акциз на топливо и сезонные колебания.