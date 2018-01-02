Цены овощей снижены. Надолго ли?(3)

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Виталий Вавилкин
11:07 02.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Дискуссии о необходимости снижения налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 5% на овощи и фрукты длилась несколько лет, пока в конце прошлого года достаточно неожиданно политики, возможно, в свете предстоящих выборов в Сейм не дали этому предложению зеленый свет.

Торговые компании пообещали, что никаких проблем с введением новых ставок с 1 января не будет. Для этого после закрытия магазинов в новогоднюю ночь им предстояло ввести изменения в кассовых аппаратах, чтобы уже с 1 января в чеках была указана соответствующая ставка НДС, а также вручную заменить ценники на прилавках.

 

Цены на овощи снижены, но надолго ли? Многие эксперты отмечают, что «съесть» понижение может повышенный акциз на топливо и сезонные колебания.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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СССР 13:39 02:01:2018

Больше овощей - больше глистов. Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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Latviešu patriots 16:11 02:01:2018

Sssr. Kad tev nav ko pateikt, tu sāc tukši muldēt. Sen esmu ievērojis. Tipiski krievisks gājiens.

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Дипломат 18:59 02:01:2018

Зафиксировали цены в конце декабря? Сейчас подорожало топливо , а значит подорожают постепенно все продукты и.....УВИДИТЕ В ЦЕНЫ ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА - ЦЕНЫ 2017.ГОДА.
Элементарный трюк !

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)