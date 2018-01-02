Торговые компании пообещали, что никаких проблем с введением новых ставок с 1 января не будет. Для этого после закрытия магазинов в новогоднюю ночь им предстояло ввести изменения в кассовых аппаратах, чтобы уже с 1 января в чеках была указана соответствующая ставка НДС, а также вручную заменить ценники на прилавках.
Цены на овощи снижены, но надолго ли? Многие эксперты отмечают, что «съесть» понижение может повышенный акциз на топливо и сезонные колебания.
Больше овощей - больше глистов. Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
Sssr. Kad tev nav ko pateikt, tu sāc tukši muldēt. Sen esmu ievērojis. Tipiski krievisks gājiens.« ответить
Зафиксировали цены в конце декабря? Сейчас подорожало топливо , а значит подорожают постепенно все продукты и.....УВИДИТЕ В ЦЕНЫ ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА - ЦЕНЫ 2017.ГОДА.« ответить
Элементарный трюк !