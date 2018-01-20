Чакша готова одобрить идею, что рецепты будут выписывать и медсестры(5)

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Виталий Вавилкин
10:15 20.01.2018
Политика / Правительство

Министр здравоохранения Анда Чакша готова поддержать введение поправок, позволяющих медсестрам и помощникам врачей выписывать рецепты, заявила министр лично.

По ее словам, если врачам необходимы подобные изменения, то минздрав может это поддержать при условии, что все выписанные рецепты все равно будет обязан подписать врач.

 

Минстр считает, что вопрос актуализировался с введением системы э-здравоохранения, которая не позволяет части медперсонала выписывать рецепты.

 

В то же время Чакша считает, что в связи с этим можно начать и обсуждение вопроса расширения полномочий медсестер, ведь они уже выразили готовность к выписыванию отдельных препаратов.

 

“Но это вопрос серьезных дискуссий. Медицинское сообщество должно быть к этому готово”, — подытожила министр.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Janka 10:30 20:01:2018

peredumala rozhatj?
ili s roddoma upravljatj sobiraetsa?

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Медбрат 10:41 20:01:2018

Предлагаю разрешить выписывать рецепты дворникам, бабушкам на лавочках и консьержам.
Страна непредсказуемых сказочников.

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СМЕРШ>>Медбрат 10:41 11:04 20:01:2018

+100500

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Чашка 11:09 20:01:2018

Жить стало лучше.

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Реалист 11:52 20:01:2018

Не надо ограничиваться медсестрами.
Пусть рецепты выписывают также полицейские, работники супермаркетов, дворники и грузчики — короче все, кому не лень.
Правильно, Чушка?
Ой, пардон, Чакша.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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