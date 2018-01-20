Министр здравоохранения Анда Чакша готова поддержать введение поправок, позволяющих медсестрам и помощникам врачей выписывать рецепты, заявила министр лично.

По ее словам, если врачам необходимы подобные изменения, то минздрав может это поддержать при условии, что все выписанные рецепты все равно будет обязан подписать врач.

Минстр считает, что вопрос актуализировался с введением системы э-здравоохранения, которая не позволяет части медперсонала выписывать рецепты.

В то же время Чакша считает, что в связи с этим можно начать и обсуждение вопроса расширения полномочий медсестер, ведь они уже выразили готовность к выписыванию отдельных препаратов.

“Но это вопрос серьезных дискуссий. Медицинское сообщество должно быть к этому готово”, — подытожила министр.