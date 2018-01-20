По ее словам, если врачам необходимы подобные изменения, то минздрав может это поддержать при условии, что все выписанные рецепты все равно будет обязан подписать врач.
Минстр считает, что вопрос актуализировался с введением системы э-здравоохранения, которая не позволяет части медперсонала выписывать рецепты.
В то же время Чакша считает, что в связи с этим можно начать и обсуждение вопроса расширения полномочий медсестер, ведь они уже выразили готовность к выписыванию отдельных препаратов.
“Но это вопрос серьезных дискуссий. Медицинское сообщество должно быть к этому готово”, — подытожила министр.
peredumala rozhatj?« ответить
ili s roddoma upravljatj sobiraetsa?
Предлагаю разрешить выписывать рецепты дворникам, бабушкам на лавочках и консьержам.« ответить
Страна непредсказуемых сказочников.
+100500« ответить
Жить стало лучше.« ответить
Не надо ограничиваться медсестрами.« ответить
Пусть рецепты выписывают также полицейские, работники супермаркетов, дворники и грузчики — короче все, кому не лень.
Правильно, Чушка?
Ой, пардон, Чакша.