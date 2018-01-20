Чакша: не нужно искать виновных в ошибках э-здравоохранения, от этого лучше не станет(22)

Лента новостей
Чем запомнилась неделя? Вот как часто нужно заниматься сексом в вашем возрасте Нуждающаяся семья получила помощь и обокрала склад благотворительной организации В Риге прошли традиционные Крещенские купания (+ФОТО) Парфюм а-ля рюсс Латвийские лыжные трассы на выходных будут работать Смывший грехи в Днепре Саакашвили стал звездой соцсетей Карта: люди стремительно бегут из стран Балтии В Латвии неуютная камерная атмосфера
Eще в разделе
Скончался бывший депутат Сейма Улдис Грава Дзинтарс: я помню, как латышский язык называли «собачьим» Россия ищет молодежь, которая любит оружие. В том числе и в Прибалтике Сейм узаконит геноцид латышского народа В обед 100 лет. Вейонис: наконец-то латыши стали старой нацией
Виталий Вавилкин
16:15 19.01.2018
Политика / Политики

Нужно концентрироваться не на поиске виновных в медленной работе системы электронного здравоохранения (СЭЗ), а на том, чтобы улучшить ее, заявила агентству ЛЕТА министр здравоохранения Анда Чакша.

Искать виновных не надо в том числе и потому, что найти конкретного виновника будет сложно — система разрабатывалась в течение более чем десяти лет, и в этом участвовали многие чиновники и политики. Министерство здравоохранения проанализировало все связанные с введением СЭЗ документы и пришло к выводу, что количество причастных слишком велико, чтобы найти одного ответственного.

 

Чакша считает, что нахождение виновного ничего не даст, от этого система не начнет работать лучше. Очень важно, чтобы люди, работающие над улучшением системы, чувствовали мотивацию и понимали свои задачи.

 

Чакша отметила, что на разработку СЭЗ потрачено много средств, в том числе европейских, и «неприятно не иметь уверенности в том, что крупные средства осваивались достаточно прозрачно».

 

Министр считает, что процесс подготовки к введению СЭЗ был долгим, и однажды нужно было начать обязательное использование системы, иначе она никогда не начала бы работать. Чакша признает, что СЭЗ не идеальна, но, когда она некоторое время стабильно проработает, «все плохое будет забыто».

 

Искать должностных лиц, ответственных за неудачное внедрение СЭЗ, предложили депутаты парламентской комиссии по труду и социальным делам.

LETA / Фото
Комментарии (22)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Тут как тут 16:18 19:01:2018

Что, уже на работу вышла?

« ответить
Profile_default
Пророк 19:30 19:01:2018

Лучше не будет!- главный девиз страны

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:20 19:01:2018

Čakšai taisnība, sistēmu vienkārsi nedaudz jāuzlabo. Atbalstu 100%.

« ответить
Profile_default
Знаешь, почему у литовцев эта система работает? 22:12 19:01:2018

Потому что там нет рукожо пых латышей.

« ответить
Profile_default
Райкин, когда рассказывал про пошив пиджака, 22:21 19:01:2018

Где один пуговицы пришивал, другой рукава, третий подкладку и т.д., и получилось черт знает что, имел в виду латышей.

« ответить
Profile_default
Latviešu obsos 16:36 19:01:2018

Красиво послала всех на х...
А главное что патриотсу понравилось.

« ответить
Profile_default
Janka 18:10 19:01:2018

pravilno. kogda ubili celoveka vinovnogo toze ne nado iskatj. ubitomu ziznj ne vernesh.
ja tak ponimaju.

« ответить
Profile_default
Pilsonis 17:11 19:01:2018

Protams, ka Čakšai ir taisnība.

« ответить
Profile_default
Nek-to 17:36 19:01:2018

пришло к выводу, что количество причастных слишком велико, чтобы найти одного
-----
Predlagaju prostoe reshenie: vsex prichastnyx opustit' po zarplate do 67 evro v mesjac, imucestvo i sberezhenija arestovat'. Ostal'nye den'gi napravit' na vozmewenie uwerba. Pri potere/smene raboty/doxoda - bjazat' vyplachivat' vozmewenie v tom zhe razmere.
V dopolnenie - razreshit' im skinut'sja po ukazannym 67 evro i nanjat' detectivov dlja proverki bumag i vyjavlenja vinovnikov sryva.
I samoe glavnoe - nepremenno podarit' chaksham pen'kovyj galstuk - taki ne dolzhny razmnozhatsja...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:45 19:01:2018

Nesagaidīsi, Čakšai taisnība.

« ответить
1234

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV