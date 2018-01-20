Искать виновных не надо в том числе и потому, что найти конкретного виновника будет сложно — система разрабатывалась в течение более чем десяти лет, и в этом участвовали многие чиновники и политики. Министерство здравоохранения проанализировало все связанные с введением СЭЗ документы и пришло к выводу, что количество причастных слишком велико, чтобы найти одного ответственного.
Чакша считает, что нахождение виновного ничего не даст, от этого система не начнет работать лучше. Очень важно, чтобы люди, работающие над улучшением системы, чувствовали мотивацию и понимали свои задачи.
Чакша отметила, что на разработку СЭЗ потрачено много средств, в том числе европейских, и «неприятно не иметь уверенности в том, что крупные средства осваивались достаточно прозрачно».
Министр считает, что процесс подготовки к введению СЭЗ был долгим, и однажды нужно было начать обязательное использование системы, иначе она никогда не начала бы работать. Чакша признает, что СЭЗ не идеальна, но, когда она некоторое время стабильно проработает, «все плохое будет забыто».
Искать должностных лиц, ответственных за неудачное внедрение СЭЗ, предложили депутаты парламентской комиссии по труду и социальным делам.
Что, уже на работу вышла?« ответить
Лучше не будет!- главный девиз страны« ответить
Čakšai taisnība, sistēmu vienkārsi nedaudz jāuzlabo. Atbalstu 100%.« ответить
Потому что там нет рукожо пых латышей.« ответить
Где один пуговицы пришивал, другой рукава, третий подкладку и т.д., и получилось черт знает что, имел в виду латышей.« ответить
Красиво послала всех на х...« ответить
А главное что патриотсу понравилось.
pravilno. kogda ubili celoveka vinovnogo toze ne nado iskatj. ubitomu ziznj ne vernesh.« ответить
ja tak ponimaju.
Protams, ka Čakšai ir taisnība.« ответить
пришло к выводу, что количество причастных слишком велико, чтобы найти одного« ответить
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Predlagaju prostoe reshenie: vsex prichastnyx opustit' po zarplate do 67 evro v mesjac, imucestvo i sberezhenija arestovat'. Ostal'nye den'gi napravit' na vozmewenie uwerba. Pri potere/smene raboty/doxoda - bjazat' vyplachivat' vozmewenie v tom zhe razmere.
V dopolnenie - razreshit' im skinut'sja po ukazannym 67 evro i nanjat' detectivov dlja proverki bumag i vyjavlenja vinovnikov sryva.
I samoe glavnoe - nepremenno podarit' chaksham pen'kovyj galstuk - taki ne dolzhny razmnozhatsja...
Nesagaidīsi, Čakšai taisnība.« ответить