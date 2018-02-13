Чародейка–зима

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газета Сегодня
21:30 12.02.2018
газета Сегодня / Культура

Путешествуя по этой выставке, развернутой в столичной галерее «Тату», то и дело мысленно обращалась к стихотворным посвящениям Федора Тютчева, для которого любимым временем года была зима. К примеру, вот к этим его строкам: «Чародейкою–зимою околдован лес стоит…»

Похоже, кистью маститого живописца из Риги, выпускницы легендарной ленинградской «Мухи» Надежды Колесниковой тоже при создании полотен этого вернисажа, посвященного исключительно холодному и нелюбимому абсолютным большинством времени года, руководили те же чувства, что переполняли русского классика.

 

— У зимы есть свое очарование, которое только надо уметь рассмотреть и положить на холст. Получилось ли это у меня, вам судить, — сказала виновница вернисажа собравшимся.

 

Одна из пришедших, Нина Клавдиевна Горшкова (жертва нацистских репрессий, ее мама повторила в годы минувшей войны судьбу Зои Космодемьянской), поделилась своими впечатлениями от вернисажа:

 

— Надеждины работы очень русские по духу. Поэтому зима на ее полотнах та, что царит на ее этнической родине, а не здесь. Вот почему ее полотна ассоциируются с поэтическим наследием именно Тютчева. И картины Надежды очень узнаваемы по отточенному уникальному стилю и почерку. Это лучшее свидетельство того, что мы имеем дело с профессионалом…

 

На одной из предыдущих персональных выставок Надежда призналась: влюблена в акварели. Но на этом вернисаже она отдала пальму первенства акрилу.

 

— Это не обычный акрил, — вступает в разговор Евгения Путилина, хозяйка галереи. — Это акрил по индивидуальному Надеждиному рецепту. Давно слежу за этой художницей. Надя большая выдумщица. Акрил в ее авторской технике и придает много шарма образу зимы. Он и есть виновник особого магнетизма произведений этого вернисажа…

 

Выставка собрана из картин разной поры творчества. Отдельная коллекция — «Прусский след» — городские пейзажи Калининграда. Она лет пять назад была показана на земле Иммануила Канта и дождалась теперь очереди для показа в латвийской столице. Более поздней даты рождения — триптих, посвященный седой красавице Вецриге. Представлены и работы, родившиеся во время подготовки этого вернисажа. Тот же лес, околдованный чародейкой–зимой…

 

— А что у вас сейчас вчерне на вашем мольберте? — интересуюсь у Надежды.

 

— Ежегодно участвую в выставке весной в рамках Международного балтийского фестиваля балета в Риге. Представляю свою новую картину. Люблю рисовать море. В августе на международном вернисаже «Марина» в Юрмале снова будет также мое произведение. Не хочу изменять и традиции — участвовать буду и нынче в вернисаже «Пейзаж», который ежегодно проходит в церкви Св. Петра в память о непревзойденном мастере этого жанра Язепе Пигознисе.

 

Инна ХАРЛАНОВА.

Vesti.lv / Фото Vesti.lv
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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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