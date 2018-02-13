Чародейка–зима

Похоже, кистью маститого живописца из Риги, выпускницы легендарной ленинградской «Мухи» Надежды Колесниковой тоже при создании полотен этого вернисажа, посвященного исключительно холодному и нелюбимому абсолютным большинством времени года, руководили те же чувства, что переполняли русского классика.
— У зимы есть свое очарование, которое только надо уметь рассмотреть и положить на холст. Получилось ли это у меня, вам судить, — сказала виновница вернисажа собравшимся.
Одна из пришедших, Нина Клавдиевна Горшкова (жертва нацистских репрессий, ее мама повторила в годы минувшей войны судьбу Зои Космодемьянской), поделилась своими впечатлениями от вернисажа:
— Надеждины работы очень русские по духу. Поэтому зима на ее полотнах та, что царит на ее этнической родине, а не здесь. Вот почему ее полотна ассоциируются с поэтическим наследием именно Тютчева. И картины Надежды очень узнаваемы по отточенному уникальному стилю и почерку. Это лучшее свидетельство того, что мы имеем дело с профессионалом…
На одной из предыдущих персональных выставок Надежда призналась: влюблена в акварели. Но на этом вернисаже она отдала пальму первенства акрилу.
— Это не обычный акрил, — вступает в разговор Евгения Путилина, хозяйка галереи. — Это акрил по индивидуальному Надеждиному рецепту. Давно слежу за этой художницей. Надя большая выдумщица. Акрил в ее авторской технике и придает много шарма образу зимы. Он и есть виновник особого магнетизма произведений этого вернисажа…
Выставка собрана из картин разной поры творчества. Отдельная коллекция — «Прусский след» — городские пейзажи Калининграда. Она лет пять назад была показана на земле Иммануила Канта и дождалась теперь очереди для показа в латвийской столице. Более поздней даты рождения — триптих, посвященный седой красавице Вецриге. Представлены и работы, родившиеся во время подготовки этого вернисажа. Тот же лес, околдованный чародейкой–зимой…
— А что у вас сейчас вчерне на вашем мольберте? — интересуюсь у Надежды.
— Ежегодно участвую в выставке весной в рамках Международного балтийского фестиваля балета в Риге. Представляю свою новую картину. Люблю рисовать море. В августе на международном вернисаже «Марина» в Юрмале снова будет также мое произведение. Не хочу изменять и традиции — участвовать буду и нынче в вернисаже «Пейзаж», который ежегодно проходит в церкви Св. Петра в память о непревзойденном мастере этого жанра Язепе Пигознисе.
Инна ХАРЛАНОВА.
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