Частное лицо коррупции(1)

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газета Сегодня
19:00 04.01.2018
газета Сегодня / Кнаб

KNAB пожаловался на отсутствие ресурсов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На первом в Новом году заседании Кабинета министров 4 января рассматривается информационное сообщение о компетенции Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследовать коррупционные преступления в частном секторе. В сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, МВД, минюстом и государственной полицией состоялось предварительное совещание — как распределить ведомственную принадлежность  по искоренению зла.

 

А их в Латвии описывает целый XIX раздел Уголовного закона «Преступные деяния — неразрешенное присвоение благ (ст. 198), коммерческий подкуп (ст. 199), незаконное использование и превышение полномочий (ст. 196). Однако количество осужденных по данным статьям ничтожно — в 2013–2016 гг. соответственно 1, 1 и 7 человек!

 

Для сравнения: весьма «популярна» ст. 323 — взяточничество, по которой за те же четыре года было осуждено 438 лиц. Имеются, впрочем, в Латвии и совершенно «мертвые» статьи: по данным Судебной информационной системы, представленным правительству, ни один приговор не был вынесен в 2013–2016 гг. по ст. 325 — нарушение ограничений, определенных должностному лицу; ст. 326 — неразрешенное участие в имущественных сделках.

 

Наше государство, являясь участником Антикоррупционной конвенции ООН, обязалось тем самым блюсти и статью 21 — «Взяточничество в частном секторе». 

 

К таковому относится, между прочим, «прямое или косвенное обещание, предложение или предоставление не полагающихся преимуществ любому лицу, руководящему любым предприятием частного сектора или работающему в нем на любой должности». Совет Европы также отметил в Антикоррупционной конвенции статьи 7 и 8 — соответственно дача взятки и взяточничество  в приватной сфере.

 

Что же непосредственно до KNAB, то бюро в 2016 году расследовало 19 уголовных процессов, восемь из которых были начаты по оперативной информации. 14 дел на 35 лиц направлены органам прокуратуры. За первое полугодие 2017 года борцы с коррупцией начали 16 уголовных процессов (четыре по оперативной информации), прокуратуре отослали восемь процессов на 24 лица. Бюро намерено «расширить компетенцию в праве расследовать коррупционные преступные деяния в частном секторе». Одновременно начальник KNAB Екабс Страуме оговаривается, что этой цели достичь будет непросто «в силу недостатка возможностей бюро».

 

Таким образом, частный бизнес может не страшиться «рыцарей плаща и кинжала» — ценовой сговор, картельные соглашения и всеобъемлющий обман потребителей продолжат поступательное движение на латвийском рынке!

 

Николай КАБАНОВ.

 

Фото: Единственное силовое ведомство, размещающее свои «реквизиты» на оперативном транспорте.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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«спасибо» гНилу 20:34 04:01:2018

В Ригас Сатиксме охранники контролёров не получают зарплаты и работают даром, а при этом рижская дума платит им 6,50€/час. Свалка на Деглва не была ЛИКВИДИРОВАНА, а пересена на соседний участок и превратилась в курган-могильник! Расследуйте, а я вам факты буду подбрасывать..

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газета Сегодня
04.01.2018

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