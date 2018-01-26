«Часы Судного дня»: до ядерной полуночи осталось две минуты(4)

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Тимур Пушкарев
11:20 26.01.2018
В мире / Война

На часах Судного дня стрелки переведены на 30 секунд вперёд — теперь они показывают 23 часа 58 минут. Об этом говорится в сообщении журнала Bulletin of the Atomic Scientist.

Это означает, что до «ядерной полуночи» осталось всего 2 минуты.

 

Решение было принято в связи с усилением напряжённости между КНДР и США. Отдельно отмечается, что нынешнее поведение американских властей увеличивает вероятность начала ядерной войны.

 

«Ни союзники, ни противники не могут точно предсказать действия США или понять, когда заявления США реальны, а когда они являются просто риторикой», — указано в релизе.

 

Отмечается, что международная дипломатия теперь вызывает «сюрреалистическое чувство нереальности», что ещё больше подрывает веру в существующую мировую безопасность.

 

В январе прошлого года стрелки на часах Судного дня также были переведены на 30 секунд ближе к полуночи. Тогда они показывали 23 часа 57 минут 30 секунд до конца света.

RT / Фото Facebook
Комментарии (4)
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СМЕРШ 11:46 26:01:2018

На суше, в воде и воздухе – убивать, убивать и убивать грязных американских собак!
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пин_досов в ядерный пепел†.†.†.†.†.

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Хе-хе 12:03 26:01:2018

Киселька сглотнул?:)

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ага 12:18 26:01:2018

но кисель вкуснее, чеи спермакоторую заглатываешь ты.:)))))

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Latviešu patriots 12:48 26:01:2018

Laikam esi salīdzinājis...

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)